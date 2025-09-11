María José Pizarro lanzó dura crítica contra dirigentes por visitas a Washington: “Son capaces de destruir a Colombia con tal de ganar elecciones del 2026”

María José Pizarro estalló contra mandatarios locales que han ido a Washington, Estados Unidos - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro calificó como “apátridas e irresponsables” a quienes, según ella, buscan suplantar la política internacional del Estado en beneficio propio, en referencia a los gobernantes que ha estado en Washington, Estados Unidos.

“No hay otra forma de llamar a quienes quieren suplantar la política internacional del Estado y poner en riesgo a Colombia solo por ganar réditos electorales”, afirmó en su cuenta de X.

Además, enfatizó: “¡Con la soberanía no se juega! Hay un grupo de políticos apátridas que buscan promover la descertificación de Colombia han hecho un viaje a Washington, promoviendo unos discursos a través de distintas gestiones para suplantar la política internacional de este país”.

La militante del Pacto Histórico agregó que los dirigentes locales llevan varias visitas a Estados Unidos desde que ganó el presidente Donald Trump.

María José Pizarro estalló contra dirigentes que han ido a Estados Unidos pasando por encima del presidente Gustavo Petro - crédito @PizarroMariaJo

“Llevan haciendo varias visitas desde que ganó Donald Trump en los Estados Unidos para descertificar a Colombia, pensando que con eso descertifican el gobierno de Gustavo Petro y pavimentan el camino para su propio triunfo en el 2026″, señaló.

Pizarro fue radical al afirmar que estos dirigentes con tal de ganar las elecciones del 2026 son capaces de generar más problemas afectando a los colombianos..

“Son capaces de destruir al pueblo colombiano con tal de ganar las elecciones del 2026 y eso no es pensar responsablemente en las gentes de nuestro país, este gobierno ha hecho un esfuerzo inmenso por atacar a los grandes narcotráficos, por eso, las incautaciones de coca han crecido”, puntualizó.

Por último, la congresista salió en defensa del gobierno de Gustavo Petro afirmando que se debe construir un modelo de seguridad garantizando excelentes condiciones para los ciudadanos.

“Por supuesto que tenemos que enfrentar problemas muy serios como la presencia trasnacionales de la droga de nuestro país y entender a través de la Inteligencia que no ponga en riesgo a las comunidades, como están ejecutando la violencia a través de los grupos armados que operan en Colombia”, finalizó.

María José Pizarro aseguró que el gobierno Petro ha hecho un esfuerzo inmenso por atacar a los grandes narcotráficos - crédito Asobancaria Colombia/YouTube