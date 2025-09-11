Colombia

Madre de Ana María Serrano y la frustración por la inoperancia de la justicia mexicana: “No hemos podido abrir el juicio”

Ximena Céspedes afirmó que desde que recibió la primera llamada, entendió que el exnovio de la joven había sido el responsable del crimen

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Madre de Ana María Serrano
Madre de Ana María Serrano recordó como se enteró de la muerte de su hija - crédito EFE/RedesSociales

El 12 de septiembre de 2023, en México se registró el feminicidio de Ana María Serrano, joven colombiana de 18 años que residía en el país norteamericano junto a sus padres.

Días después del crimen, fue arrestado Allan Gil Romero, expareja de la colombiana, que la había agredido física y psicológicamente en más de una ocasión, y que también fue visto en la residencia de la familia Serrano Céspedes horas antes del crimen.

Desde entonces, con el mexicano vinculado al caso, la familia de Ana María Serrano ha denunciado la falta de avances en el proceso, asegurando que la defensa de Gil Romero ha buscado entorpecer la investigación.

También han recordado que antes de ser capturado, el joven utilizó el celular de la víctima para escribirle a sus familiares en un tono de despedida, para que las autoridades pensaran que Ana María Serrano se había suicidado.

Madre de Ana María Serrano recordó todo lo relacionado con el crimen

Daniela Serrano compartió una emotiva
Daniela Serrano compartió una emotiva carta de despedida en la que dio detalles de su relación con Ana María Serrano - crédito Ximena Céspedes / Facebook

En diálogo con W Radio, Ximena Céspedes, madre de Ana María Serrano, revivió todo lo relacionado con el feminicidio de su hija, comenzando con la llamada en la que le informaron que la joven estaba colgada al interior de la vivienda.

“Me llaman y me dicen que ella está colgada, fueron tres minutos entre que me llamaron y volví a responder. Llamamos a la policía y la ambulancia del fraccionamiento, porque tenemos el número de todos. Llame a una amiga de Ana María y mi marido llama a mi cuñado, a partir de ahí no supimos nada durante una hora”.

Debido a que estaba afuera de México, junto a su pareja buscaron la forma de regresar a Norteamérica, pero mientras empacaban, recibieron la llamada en la que les confirmaron el deceso de la joven.

“Yo estaba empacando, buscando vuelos, le escribí a todos, pero nadie me respondía, ya fue cuando mi cuñado llama a mi esposo y le dice que Ana María estaba muerta. Yo le dije a mi marido en ese momento, «Allan la mató»”.

Dos años después, el caso
Dos años después, el caso del feminicidio de Ana María Serrano sigue sin avanzar - crédito Redes Sociales

En más de una ocasión, Céspedes reconoció públicamente que fue testigo del maltrato que recibió su hija por parte del mexicano; sin embargo, no pensó que la situación llegara al punto de que Ana María fuera asesinada.

En la entrevista, Céspedes reconoció que el conocimiento que tenía sobre la relación de su hija con Gil Romero, le hizo entender desde el primer momento que no se trataba de un suicidio.

Yo sabía que la había matado, primero porque Ana María estaba colgada y ella amaba la vida. Cuando hicieron la prueba para sacarse sangre, ella no pudo sacarse sangre, ella no era capaz de chuzarse, era imposible que se hubiera matado”.

Serrano fue asesinada por su
Serrano fue asesinada por su expareja en México - crédito @jrestrp/X

Al mencionar los problemas que ha tenido para que avance el caso, Céspedes afirmó que ha aprendido a lidiar con el duelo pensando en los cambios positivos que ha realizado desde el 12 de septiembre de 2023.

Tener que hacer un juicio, para que metan a la cárcel a quien le quito la vida a un hijo, ahí es donde uno entiende el término de revictimización. Yo digo, la muerte de Ana María hizo que yo sea mejor persona, sé lo que implica la empatía”.

Por último, Ximena Céspedes arremetió contra la justicia mexicana por permitir que la defensa de Gil Romero trunque el proceso, además, expuso que siente cada vez que observa al asesino de la joven en las audiencias.

“No hemos podido abrir el juicio, las cinco veces lo hemos visto, no me mira. A mí me da pesar porque es un muchacho de 21 años que se tiró su vida, la de Ana María y la mía. Tenía una vida maravillosa y verlo ahí es horrible, pero más horrible saber que le abrí las puertas de mi casa”.

