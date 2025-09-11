Colombia

Daniel Quintero presentó su segunda propuesta de campaña: “Todos los maestros tendrán acceso a la medicina prepagada, asumida 100% por el Estado”

El precandidato presidencial, en un video publicado en su cuenta en X, aseguró que la educación es un pilar fundamental en el país y que “los maestros son los arquitectos del futuro”

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero

Daniel Quintero presento en X
Daniel Quintero presento en X su segunda propuesta de campaña - crédito Colprensa

El precandidato presidencial Daniel Quintero presentó su segunda propuesta de su campaña, centrada en el fortalecimiento del sector educativo en Colombia.

Durante la exposición de sus planes, Quintero afirmó que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de un país y destacó la relevancia de los docentes en la formación de nuevas generaciones.

“Los maestros, los arquitectos del futuro de Colombia”, expresó en su intervención.

En el anuncio, Daniel Quintero aseguró que, en caso de resultar elegido, cerca de cuatrocientos mil maestros oficiales tendrán acceso a medicina prepagada, financiada en su totalidad por el Estado.

La propuesta busca mejorar las condiciones laborales de los educadores y reconoce el papel central de estos profesionales en el avance social y económico del país.

“La educación es el pilar fundamental para el desarrollo de un país y los maestros, los arquitectos del futuro de Colombia, por eso durante nuestro gobierno 400 mil maestros, todos los maestros oficiales tendrán acceso a medicina prepagada, asumida 100% por el Estado”, dijo Quintero.

