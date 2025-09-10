Políticos reaccionaron a propuesta de Gustavo Petro volver a la fumigación aérea contra cultivos ilícitos: “Fue un grave error”

Gustavo Petro se pronunció sobre fumigación aérea de cultivos ilícitos - crédito Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó debate en el país al anunciar la posible reactivación de la fumigación aérea de cultivos ilícitos, una estrategia que había rechazado de manera reiterada en el pasado.

El mandatario propuso recurrir a esta medida en regiones donde civiles ataquen al Ejército, en respuesta a recientes episodios violentos que han puesto en riesgo la seguridad de los militares.

“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, escribió el presidente en su cuenta en X.

Actualmente, la Constitución colombiana prohíbe esta práctica por fallos de la Corte que citan riesgos para la salud y el ambiente, principalmente asociados al uso de glifosato.

Tras lo anterior, varios políticos opinaron al respecto, uno de ellos fue el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian),Luis Carlos Reyes, quien se pronunció en redes sociales sobre el uso de la aspersión aérea en la lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia.

En un mensaje publicado a través de su cuenta oficial, Reyes sostuvo que la estrategia de aspersión “después de décadas de aplicarse nunca impactó la oferta de cocaína”.

De acuerdo con su planteamiento, las políticas centradas en erradicar cultivos ilegales no logran debilitar las verdaderas estructuras económicas del narcotráfico.

Reyes argumentó que la clave para reducir el poder de los grupos violentos radica en atacar directamente sus fuentes financieras. Según el exfuncionario, estas organizaciones reproducen su poder económico sobre la base de las utilidades del narcotráfico, que posteriormente son repatriadas mediante contrabando.

“Para debilitar a los violentos hay que atacar sus finanzas, que son las del narcotráfico que repatria sus utilidades a través del contrabando”, escribió Reyes.

Por su parte, el expresidente Iván Duque se refirió recientemente a la política de erradicación de cultivos ilícitos al calificar como un error la suspensión de la aspersión aérea, medida adoptada en 2015.

En medio de una entrevista con LA FM , Duque advirtió que la eliminación de dicha herramienta contribuyó a un crecimiento marcado en la extensión de los cultivos ilegales.

Según el exmandatario, para que el país logre una disminución sostenible en la siembra de plantas ilegales, es fundamental utilizar una estrategia que combine diferentes enfoques.

Duque mencionó la necesidad de retomar la aspersión aérea junto con la erradicación manual y la promoción de alternativas productivas para las comunidades afectadas por el narcotráfico. En su mensaje, hizo un llamado: “Sin esta herramienta, combinada con erradicación manual y desarrollo alternativo, no habrá reducción estructural”.

Por último, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal utilizó sus redes sociales para insistir en que el narcotráfico es el principal factor detrás de la violencia en Colombia.

En un mensaje reciente, Cabal afirmó que “los colombianos deben entender que el narcotráfico es el mayor responsable de la violencia que padecemos”, señalando directamente este fenómeno como el origen de problemáticas como secuestros, masacres y el avance de la delincuencia en el país.

Cabal responsabilizó a los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro por el aumento de los cultivos ilícitos, argumentando que ambos ejecutivos priorizaron procesos de paz sobre la confrontación al narcotráfico.

Según la senadora, “gobiernos como los de Santos y Petro, bajo la excusa de procesos de paz, abandonaron la lucha contra este flagelo y permitieron la expansión de los cultivos ilícitos”.

De acuerdo con la congresista, este giro en la política nacional condujo a un incremento en los índices de violencia, una situación que se expresa en más secuestros, asesinatos y un clima de inseguridad generalizado.

En su publicación, la legisladora manifestó una postura firme frente al accionar de los grupos armados y rechazó cualquier tipo de acercamiento con los responsables de actividades criminales.

“La verdadera paz no se construye de la mano de los criminales, sino con el poder legítimo del Estado”, sostuvo Cabal, reafirmando su convicción de enfrentar el problema mediante el fortalecimiento institucional.