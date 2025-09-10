Colombia

Karol G sería la gran figura del festival Coachella 2026: así lo reveló la revista ‘Rolling Stone’

La organización de Coachella confirmó la presencia de la estrella de la música urbana, junto a Sabrina Carpenter, en el evento que se celebrará entre el 10 y el 19 de abril, en California (EE. UU.)

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La paisa encabezaría el cartel
La paisa encabezaría el cartel del famoso festival junto a la estrella pop Sabrina Carpenter según lo reveló la revista Rolling Stone - crédito montaje REUTERS/Daniel Cole - REUTERS/Amanda Perobelli

La próxima edición del festival Coachella programada para 2026 contará con Karol G como una de las cabezas de cartel, según confirmó Rolling Stone. Sabrina Carpenter, reconocida figura de la música pop, también liderará el emblemático evento.

El festival tendrá lugar en Indio, California, entre el 10 y el 19 de abril, distribuyéndose a lo largo de dos fines de semana consecutivos.

Rolling Stone detalló que la elección de Karol G y Sabrina Carpenter como principales protagonistas anticipa una edición de alta expectativa, aunque aún resta por anunciar la tercera estrella, excluyendo la habitual franja nocturna dedicada a la música dance.

Fuentes consultadas por la publicación, así como un adelanto previo difundido por el portal Hits, confirmaron que la noticia surge tras el reconocimiento que ambas artistas obtuvieron en sus participaciones anteriores en Coachella.

Karol G hizo su debut
Karol G hizo su debut en el festival en el 2022 - crédito REUTERS/Maria Alejandra Cardona

“La programación completa de Coachella 2026, que se celebrará los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, probablemente será anunciada más adelante en otoño”, detalló la revista. De acuerdo con el recuento de Rolling Stone, Sabrina Carpenter debutó en la edición 2024, impulsada por el lanzamiento de su sencillo Espresso.

Por su parte, Karol G hizo su primera aparición en Coachella en 2022, en pleno ascenso de su carrera internacional, mostrando temas del disco KG0516. Las actuaciones de ambas recibieron menciones destacadas por el impacto en el público y la crítica especializada.

Actualmente, Sabrina Carpenter, representada por Creative Artists Agency (CAA), presentó su nuevo álbum Man’s Best Friend y planifica una gira como cabeza de cartel en Norteamérica, con una actuación principal en el festival Austin City Limits este otoño y presentaciones en varias ciudades de Sudamérica en 2026.

En tanto, Karol G lanzó en junio su nuevo trabajo Tropicoqueta. Durante 2023 y 2024, la cantante colombiana completó la extensa gira Mañana Será Bonito, aunque todavía no ha comunicado nuevas fechas para mostrar en vivo su último álbum.

Desde Rolling Stone se indicó que el cartel definitivo de Coachella 2026 se dará a conocer en otoño de este año. “Sabrina Carpenter y Karol G están listas para encabezar Coachella 2026”, aseguraron fuentes del entorno del festival al medio estadounidense.

La cantante de 'Tears' apareció
La cantante de 'Tears' apareció por primera vez en el festival en 2024 - crédito Amy Harris/Invision/AP, archivo

La lista completa de artistas participantes se mantendrá en reserva hasta su anuncio oficial, mientras aumenta la expectativa por la revelación del último headliner y el resto de la programación.

Aunque en redes sociales crece la expectativa en los fandoms de ambas cantantes, se espera que tanto los organizadores como las intérpretes lo confirmes. Además, Karol se convertiría en la primera colombiana en ser la cabeza de uno de los días del festival.

Los colombianos que han brillado en el escenario de Coachella

La presencia de artistas colombianos en el festival Coachella ha marcado momentos relevantes para la música latina en uno de los escenarios más influyentes a nivel mundial. Varias figuras de Colombia han protagonizado presentaciones destacadas en distintas ediciones del evento californiano, consolidando al país como un referente en la escena musical internacional.

April 21, 2019 - Indio,
April 21, 2019 - Indio, California, United States: J Balvin performs on stage during Weekend 2 of the Coachella Valley Music and Arts Festival at the Empire Polo Club on Saturday, April 20, 2019 in Indio, Calif. (Kent Nishimura / Los Angeles Times/Polaris)

Uno de los hitos recientes fue el de J Balvin, quien subió al escenario principal de Coachella en 2019 los días 13 y 20 de abril. El paisa se convirtió en el primer artista de reguetón colombiano en llevar su propuesta al núcleo del festival, acompañado de una puesta en escena llamativa y colaboraciones con figuras internacionales. Su actuación tuvo un impacto amplio en la cultura pop y fortaleció la representación latina en escenarios globales.

En el ciclo de 2022, Karol G debutó el 17 de abril, presentando un show que incluyó homenajes a referentes latinos como Ricky Martin y Celia Cruz. La cantante conectó con la audiencia a través de clásicos de la música latina y temas propios, y logró un alcance importante tanto en el festival como en redes sociales. Ese mismo año, la artista de electrónica Ela Minus participó en el escenario Sonora, donde mostró una propuesta tecnológica y experimental. Su propuesta llamó la atención de públicos diversos y aportó nuevos sonidos al cartel.

La cuota de rock la ha representado Diamante Eléctrico, banda que fue seleccionada para Coachella en 2017. El grupo llevó su energía a la audiencia internacional y fortaleció la presencia del rock hecho en Colombia ante otros públicos y medios especializados.

Diamante Eléctrico estuvo en Coachella
Diamante Eléctrico estuvo en Coachella 2017 - crédito cortesía Criteria Entertainment

En la edición de 2025, la guitarrista Susana Vásquez compartió escenario con el británico Brian May, de Queen. Vásquez participó en un homenaje a Freddie Mercury junto al cantante Benson Boone. Este momento reunió a talento latinoamericano y grandes figuras del rock, lo que sobresalió como un reconocimiento del festival a la diversidad e innovación.

