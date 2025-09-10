Estos son los cortes de la luz del 10 de septiembre en Santander

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) dio a conocer la lista de cortes al servicio eléctrico que realizará este miércoles 10 de septiembre a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los consumidores.

El ente explicó que los motivos de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no programar trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes de luz hoy

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Villa Rosa, San Cristóbal, Villa Maria, Esperanza III, El Plan, Jose Maria Córdoba, La Juventud, Esperanza II, Transición, Mirador Norte, La Independencia, Comuneros, Lizcano II, Regadero Norte, Esperanza I, Villa Helena, Los Ángeles, Zona Escarpa y Vereda Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Vereda Puerto Zambito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Puerto Olaya, Caño Baúl y Tierra Dentro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Arrugas, Alto Viento, Albania, Taguales, Llana Caliente, Tempestuosa y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas El Palmar, La Trocha, Ture, San Roque, Flores y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San Rafael, Olvido Monchía, Hatigal, Agua Blanca, Puentes, El Río, Puertas, Buenavista, San Bernardo, Laja, Las Flores, Guadas, Rincón, Morario, Agua Fría y El Hatillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Altamira, Helida, Monte Oscuro, Gaital, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Abisnia, Zarandas, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, La Esperanza, Tebaida, Pena Tambor, Santa Rosa, Palo Blanco y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Aguada y algunos sectores de El Oso y El Salado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Cedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Bucarica, Diagonal 15 con Camino 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda La Trinidad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimientos La Hermosura, Veredas San José, Santa Barbara, Sitio Nuevo, Guamitos y algunos sectores de Turcal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Cedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda La Trinidad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Helechales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Palmas Del Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda La Chapa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Guatiguara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Los Guayabales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Las Camelias, carrera 33 con calle 58.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de las Veredas Centro y Altos del Manantial.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Motoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Alguno sectores del Barrio Los Guayabales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Alto del Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Alguno sectores de Valles de San Jose Urbano y de las Veredas el Hoyo y Piedra de Rayo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda San Pablo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda San Vicente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Algunos sectores de San Pablo Rural.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Motoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda La Pesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:15 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Motoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Barrio Centro, carrera 9 con calle 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Cuchina I y Callejon I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores del Centro Poblado la Piedregosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Arrugas, Alto Viento, Albania, Taguales, Llana Caliente, Tempestuosa y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda La Ye.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Alto del Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Nuevo Mundo y algunos sectores de Guadual y El León.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las Veredas San juancito, El Aguila y La Torre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las Veredas, Puerto Argilio, San Pedro, Danto Alto, Atarraya, Moya Jovina y Vereda la Militosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Corregimiento Cruces, Veredas El Venado, Las Cruces, Llano de Vargas, Milán y algunos sectores de Otoval, La Reforma, San Antonio, San Pablo y Agua Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimientos La Hermosura, Veredas San José, Santa Barbara, Sitio Nuevo, Guamitos y algunos sectores de Turcal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de las Veredas Santa Rita y Poazaque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda El Rosario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Terrazas, calle 54 entre carreras 45 y 47.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Calichana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Llana Fria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cabecera del Llano, carrera 35A entre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Concepción.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Ayacucho.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Modelo, carrera 19 entre calle 13 y 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Francisco, calle 15 entre carreras 20 y 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimiento Puerto Olaya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Union Del Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Mutualidad, calle 11 entre carreras 22 y 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Simonica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio San Rafael, carrera 15 con calle 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Concepción.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Pichincha y Centro Apure.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San Rafael, Olvido Monchía, Hatigal, Agua Blanca, Puentes, El Río, Puertas, Buenavista, San Bernardo, Laja, Las Flores, Guadas, Rincón, Morario, Agua Fría y El Hatillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Neftali.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de veredas Llanadas y El Santero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Aguada y algunos sectores de El Oso y El Salado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Francisco, calle 14 entre carreras 26 y 27.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Grima y Tinaga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Vereda Puerto Zambito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Puerto Olaya, Caño Baúl y Tierra Dentro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Los Laureles, Tubavita, El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Villa Rosa, San Cristóbal, Villa Maria, Esperanza III, El Plan, Jose Maria Córdoba, La Juventud, Esperanza II, Transición, Mirador Norte, La Independencia, Comuneros, Lizcano II, Regadero Norte, Esperanza I, Villa Helena, Los Ángeles, Zona Escarpa y Vereda Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas El Palmar, La Trocha, Ture, San Roque, Flores y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Altamira, Helida, Monte Oscuro, Gaital, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Abisnia, Zarandas, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, La Esperanza, Tebaida, Pena Tambor, Santa Rosa, Palo Blanco y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados.

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.