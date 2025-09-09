Las voces que sacuden el estigma: celebridades colombianas que le dijeron no a la maternidad y fueron fuertemente criticadas

Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales son dos de las famosas que decidieron no tener hijos - crédito X

En pleno 2025, el hecho de decidir no ser madre es criticado ampliamente por algunos sectores que consideran que “una mujer debería tener un hijo para sentirse realizada”, una premisa completamente cuestionable en tiempos donde la libertad individual debería ser respetada. Pese a los avances en la sociedad, esta decisión de vida aún está lejos de ser aceptada, por lo que vale la pena resaltar a aquellas personas que defienden su modo de vida.

Y es que la elección de no tener hijos es tan legítima como la de tener una gran familia y dedicar su vida a la crianza, aunque muchas colombianas siguen siendo cuestionadas por expresar esta decisión, entre ellas las famosas. Precisamente, Todos somos una, página de Instagram, recopiló durante el primer fin de semana de septiembre de 2025 las historias de varias figuras públicas que han experimentado ese juicio social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre ellas se encuentran actrices, presentadoras y empresarias que no han dudado en defender su postura ante los medios.

Alejandra Azcárate es una de las famosas que decidió defender su libertad con determinación: “No quiero tener hijos porque amo mi libertad y no quiero sacrificarla”, expresó, por lo que fue blanco de críticas por priorizar su independencia. Cabe mencionar que en redes sociales los internautas aseguraron que no cumplía con el rol social tradicionalmente asignado por lo que ha sido calificada como “egoísta” por preferir su independencia.

La popular presentadora y comediante es muy sincera con su postura - crédito todossomosuna.co / Instagram

A su vez, Margarita Rosa de Francisco indicó con contundencia: “Tener hijos siempre será un acto irresponsable. Que sea pensado como algo ‘natural’ lo hace más irresponsable aún”. Entre los constantes comentarios que ha recibido se encuentran algunos en los que se le acusa de insensibilidad y falta de empatía hacia aquellos que optan por la maternidad o paternidad.

La famosa ha sido fuertemente criticada - crédito todossomosuna.co / Instagram

Sin embargo, la lista de famosas que no son madres no termina allí, pues Mary Méndez también afirmó que prefiere su libertad y tranquilidad: “No quiero nada que me comprometa de por vida a nada”. Tras hacer pública su postura, la presentadora también fue tildada de egoísta y, claramente, no faltó quienes le dijeron que podría lamentar su elección.

La postura de la presentadora no le agrada a muchos - crédito todossomosuna.co / Instagram

Además, Amparo Grisales, conocida como la diva de Colombia, también ha compartido en repetidas oportunidades su pensamiento, por lo que se encuentra en la lista: “Siempre le tuve miedo a ser mamá. Me agobiaba la sobrepoblación del mundo... Me agredían las mujeres porque no era políticamente correcto decir que no quería tener un hijo”.

Y es que la popular jurado de Yo me llamo, enfrentó señalamientos por parte de sus seguidores, que esperaban que, como figura mediática, demostrara deseos de ser madre, por lo que algunas personas la calificaron de cobarde.

Ella es una de las famosas que más ha defendido su posición - crédito todossomosuna.co / Instagram

Otra voz destacada es la de Alejandra Borrero, que definió su renuncia a la maternidad como “la decisión más responsable de mi vida” y explicó que “sería injusto traer un hijo al mundo” sin tener la certeza de poder entregarse completamente a él. Estas palabras han estado acompañadas de ataques dirigidos a su compromiso personal y su elección consciente.

Su postura es objeto de controversia - crédito todossomosuna.co / Instagram

Las historias de estas famosas son solo un ejemplo de la persistencia de las mujeres que le dicen no a la maternidad ante los estigmas en torno a la autonomía femenina.

Sus declaraciones siguen generando debate en las diferentes plataformas digitales, lo que demuestra que ejercer la libertad de decidir sobre la maternidad sigue siendo motivo de controversia en la sociedad colombiana. El costo social de elegir otra forma de vida aún es muy alto, pero cada vez más voces se suman para exigir respeto hacia todas las decisiones respecto a este tema.