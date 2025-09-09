Colombia

Las voces que sacuden el estigma: celebridades colombianas que le dijeron no a la maternidad y fueron fuertemente criticadas

Las reconocidas actrices revelaron con contundencia sus motivos para no ser madres y aun así son juzgadas

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Margarita Rosa de Francisco y
Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales son dos de las famosas que decidieron no tener hijos - crédito X

En pleno 2025, el hecho de decidir no ser madre es criticado ampliamente por algunos sectores que consideran que “una mujer debería tener un hijo para sentirse realizada”, una premisa completamente cuestionable en tiempos donde la libertad individual debería ser respetada. Pese a los avances en la sociedad, esta decisión de vida aún está lejos de ser aceptada, por lo que vale la pena resaltar a aquellas personas que defienden su modo de vida.

Y es que la elección de no tener hijos es tan legítima como la de tener una gran familia y dedicar su vida a la crianza, aunque muchas colombianas siguen siendo cuestionadas por expresar esta decisión, entre ellas las famosas. Precisamente, Todos somos una, página de Instagram, recopiló durante el primer fin de semana de septiembre de 2025 las historias de varias figuras públicas que han experimentado ese juicio social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre ellas se encuentran actrices, presentadoras y empresarias que no han dudado en defender su postura ante los medios.

Alejandra Azcárate es una de las famosas que decidió defender su libertad con determinación: “No quiero tener hijos porque amo mi libertad y no quiero sacrificarla”, expresó, por lo que fue blanco de críticas por priorizar su independencia. Cabe mencionar que en redes sociales los internautas aseguraron que no cumplía con el rol social tradicionalmente asignado por lo que ha sido calificada como “egoísta” por preferir su independencia.

La popular presentadora y comediante
La popular presentadora y comediante es muy sincera con su postura - crédito todossomosuna.co / Instagram

A su vez, Margarita Rosa de Francisco indicó con contundencia: “Tener hijos siempre será un acto irresponsable. Que sea pensado como algo ‘natural’ lo hace más irresponsable aún”. Entre los constantes comentarios que ha recibido se encuentran algunos en los que se le acusa de insensibilidad y falta de empatía hacia aquellos que optan por la maternidad o paternidad.

La famosa ha sido fuertemente
La famosa ha sido fuertemente criticada - crédito todossomosuna.co / Instagram

Sin embargo, la lista de famosas que no son madres no termina allí, pues Mary Méndez también afirmó que prefiere su libertad y tranquilidad: “No quiero nada que me comprometa de por vida a nada”. Tras hacer pública su postura, la presentadora también fue tildada de egoísta y, claramente, no faltó quienes le dijeron que podría lamentar su elección.

La postura de la presentadora
La postura de la presentadora no le agrada a muchos - crédito todossomosuna.co / Instagram

Además, Amparo Grisales, conocida como la diva de Colombia, también ha compartido en repetidas oportunidades su pensamiento, por lo que se encuentra en la lista: “Siempre le tuve miedo a ser mamá. Me agobiaba la sobrepoblación del mundo... Me agredían las mujeres porque no era políticamente correcto decir que no quería tener un hijo”.

Y es que la popular jurado de Yo me llamo, enfrentó señalamientos por parte de sus seguidores, que esperaban que, como figura mediática, demostrara deseos de ser madre, por lo que algunas personas la calificaron de cobarde.

Ella es una de las
Ella es una de las famosas que más ha defendido su posición - crédito todossomosuna.co / Instagram

Otra voz destacada es la de Alejandra Borrero, que definió su renuncia a la maternidad como “la decisión más responsable de mi vida” y explicó que “sería injusto traer un hijo al mundo” sin tener la certeza de poder entregarse completamente a él. Estas palabras han estado acompañadas de ataques dirigidos a su compromiso personal y su elección consciente.

Su postura es objeto de
Su postura es objeto de controversia - crédito todossomosuna.co / Instagram

Las historias de estas famosas son solo un ejemplo de la persistencia de las mujeres que le dicen no a la maternidad ante los estigmas en torno a la autonomía femenina.

Sus declaraciones siguen generando debate en las diferentes plataformas digitales, lo que demuestra que ejercer la libertad de decidir sobre la maternidad sigue siendo motivo de controversia en la sociedad colombiana. El costo social de elegir otra forma de vida aún es muy alto, pero cada vez más voces se suman para exigir respeto hacia todas las decisiones respecto a este tema.

Temas Relacionados

MaternidadAmparo GrisalesMary MéndezMargarita Rosa de FranciscoAlejandra AzcárateAlejandra BorreroColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Tulio Gómez arremetió contra ”barristas” de América tras poca asistencia en el clásico: “Algunos nos abandonan en la mala”

El máximo accionista del conjunto Escarlata fue claro en que vendrán tiempos mejores para el cuadro vallecaucano, ubicado en la última casilla de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Tulio Gómez arremetió contra ”barristas”

Estos son los cortes de la luz del martes 9 de septiembre en Santander

Conoce con anticipación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Audios y chats comprometen a miembro del equipo de David Racero por falso testimonio: se abre camino a investigación por concusión

El congresista del Pacto Histórico enfrenta tres procesos de pérdida de investidura, uno vinculado al asistente que reveló detalles de su trabajo en la UTL relacionado con tareas personales que pedía el legislador

Audios y chats comprometen a

Los menonitas acusados de arrasar 110 hectáreas de selva quieren evitar la cárcel: así va el juicio en Puerto Gaitán

El caso destapó no solo la deforestación, también la procedencia de las tierras, algunas ligadas a narcos y viejos conflictos en la región

Los menonitas acusados de arrasar

Familiares de Yudi Alexandra Castellanos exigen respuestas tras su desaparición en Caño Canoas

Equipos de rescate y voluntarios continúan con los operativos para localizar a la joven arquitecta, oriunda de Tunja

Familiares de Yudi Alexandra Castellanos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: un ataque con explosivos

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

Por presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, esto es lo que los carteles colombianos estarían haciendo para traficar cocaína hacia el norte

ENTRETENIMIENTO

Redes sociales estallaron tras la

Redes sociales estallaron tras la filtración del video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera: las frases de sus canciones ahora son memes

Infidelidades, rupturas, reconciliaciones y un video polémico: así fue la relación de Isabella Ladera y Beéle

Famosas colombianas víctimas de filtraciones íntimas: el largo listado que vuelve a encenderse con Isabella Ladera y Beéle

Escándalo por video de Isabella Ladera y Beéle: abogados de la modelo anunciaron medidas legales

Isabella Ladera afirmó estar “devastada” por la filtración de video íntimo con Beéle y señaló al responsable

Deportes

Tulio Gómez arremetió contra ”barristas”

Tulio Gómez arremetió contra ”barristas” de América tras poca asistencia en el clásico: “Algunos nos abandonan en la mala”

Técnico de Venezuela calificó duelo con Colombia como la “final de un mundial”: “Hemos crecido en carácter y en juego”

Colombia vs. Venezuela: el drama de las tarjetas y el debut en el mundial de 2026, esto señala la FIFA

Independiente Santa Fe tendrá doblete, con la final de la Liga Femenina incluida: conozca los precios de boletería

La Dimayor confirmó los horarios de la gran final de la Liga Femenina BetPlay entre Santa Fe y Deportivo Cali