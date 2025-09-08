Gabriela Tafur y Esteban Santos presumieron su primer aniversario de casados: así recordaron la lujosa boda

Gabriela Tafur y Esteban Santos celebraron su primer año de esposos, viajando - crédito @estebansantos10/Instagram

El primer aniversario de bodas de Gabriela Tafur y Esteban Santos no solo representó un hito personal para la pareja, sino que también evocó el recuerdo de una de las celebraciones más lujosas y comentadas de 2024 en Colombia.

La unión de la exreina, empresaria y presentadora con el hijo menor del expresidente y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos atrajo la atención de la sociedad y la farándula, consolidándose como un evento de alto perfil en el panorama nacional.

En sus redes sociales, la pareja de esposos compartió emotivas palabras para conmemorar el primer año de matrimonio y reiterarse amor eterno. Esteban Santos escribió: “Hace un año me casé con el amor de mi vida. ¡Qué año! Que vengan muchos más. Te amo infinito”, mensaje al que Gabriela Tafur respondió: “El mejor año de mi vida. Te amo con mi alma entera”.

Gabriela Tafur y Esteban Santos compartieron con sus seguidores la felicidad que los ha acompañado durante su primer año de casados, un video que también recordó su ostentosa boda en Cali, Valle del Cauca - crédito @estebansantos10/Instagram

Además, la ex Señorita Colombia 2018 también publicó un resumen visual de los momentos más significativos vividos junto a su esposo, acompañado de la frase: “El año más feliz de mi vida. Feliz primer aniversario”.

La boda, celebrada en la histórica Hacienda La Manuelita, ubicada en Palmira, Valle del Cauca, se distinguió por su despliegue de lujo y tradición. Este emblemático lugar, cuna del desarrollo azucarero en Colombia y escenario de la novela “María” de Jorge Isaacs, fue transformado para la ocasión gracias a la organización de María Clemencia Rodríguez de Santos, conocida como “Tutina”, y Olga Liliana Náder, madre de la novia. Ambas coordinaron la adaptación del monumento histórico, que cuenta con más de dos siglos de antigüedad, para recibir a los 528 invitados.

El montaje incluyó una estructura efímera de 1.200 metros cuadrados, luces y sonido de última generación, y una ambientación que integró la arquitectura colonial con la naturaleza circundante.

Gabriela Tafur y Esteban Santos abrieron el baile de la noche con el tema 'Tu vida en la mía' de Marc Anthony - crédito @andressgomezl/X

La lista de asistentes reflejó la relevancia social y política de la pareja. Entre los invitados destacaron figuras del ámbito político como Roy Barreras, Dilian Francisca Toro y Juan Fernando Cristo, así como personalidades del entretenimiento colombiano, entre ellas Taliana Vargas, Maleja Restrepo y la actriz Natalia Jerez. La presencia de estos nombres subrayó el carácter mediático y exclusivo del evento.

Estos fueron algunos de los mejores momentos de la boda entre Gabriela Tafur y Esteban Santos

La ceremonia religiosa, celebrada al atardecer en los jardines de la hacienda, contó con la participación de la Orquesta Filarmónica de Cali y el Coro Juvenil de la Escuela de Música Desepaz, que interpretaron piezas de compositores clásicos como Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart y Alessandro Marcello.

Gabriela Tafur y Esteban Santos dieron el sí en la misma hacienda que inspiró al poeta Jorge Isaac para escribir La María - crédito @gabrielatafur/Instagram

Tras la eucaristía, los recién casados abrieron el baile con Tu vida en la mía, de Marc Anthony, animando a los asistentes a sumarse a la pista. La fiesta continuó con la actuación de Herencia de Timbiquí, que interpretó temas como Sabrás, Más que amor y A tu manera, preparando el ambiente para los discursos familiares.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con las palabras de Juan Manuel Santos, quien, acompañado por los padres de la novia, destacó el carisma de la pareja y les aconsejó mantener el sentido del humor y recurrir a los valores inculcados por sus familias en los momentos difíciles. El expresidente subrayó la importancia del respeto y la tolerancia en la vida en pareja, recordando que no todo será felicidad, pero que ambos cuentan con las herramientas necesarias para superar las adversidades. Durante su intervención, María Clemencia Rodríguez de Santos lució un vestido diseñado por Isabel Henao, reafirmando su reconocida elegancia y protagonismo en la organización del evento.

La decoración y los detalles de la celebración también captaron la atención de los asistentes. El pastel de cinco pisos, decorado con rosas blancas, fue elaborado bajo la supervisión de la madre del novio y se integró a la sobria ambientación del salón, donde destacaban grandes flores rosadas colgantes. Para la segunda parte de la noche, Gabriela Tafur cambió de vestuario y la fiesta tomó un giro más urbano con la presentación de Greeicy Rendón, quien interpretó éxitos como Los besos, Amantes y Más fuerte, animando a los invitados hasta altas horas.

Gabriela Tafur y Esteban Santos se casaron en la Hacienda La Manuelita, lugar que inspiró a Jorge Isaac para escribir su obra literaria La María - crédito @360groupcolombia/Instagram

La relación entre Tafur y Santos, que se consolidó tras casi cuatro años de noviazgo y un año de compromiso, ha sido objeto de atención tanto en redes sociales como en los medios, no solo por el perfil público de ambos, sino también por el impacto mediático de sus familias. La boda, considerada el evento social del año, reflejó la unión de dos mundos: el de la política y el de la farándula, en un escenario cargado de historia y simbolismo.

Inspirado en el mensaje de Juan Manuel Santos, la pareja recibió un consejo sobre la importancia de la iniciativa y la resiliencia para afrontar juntos los desafíos, un recordatorio que sigue vigente un año después de la celebración y que resalta el significado de su unión en la sociedad colombiana.