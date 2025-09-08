Colombia

Caso Ungrd: Carlos Carrillo rechazó las acusaciones de Sneyder Pinilla, al que calificó de ‘hampón’: “¡Tras de ladrones, bufones!”

El actual director de la entidad aseguró que Pinilla cuenta con el respaldo de ciertos adversarios del Gobierno y su objetivo sería desprestigiar la labor que actualmente desarrolla la Ungrd

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

En su mensaje, Carrillo denunció que los organismos de control y la Fiscalía han contado con la colaboración total de su oficina para esclarecer el robo ocurrido en la entidad - crédito Colprensa

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), calificó de “falsas acusaciones” las recientes declaraciones de Sneyder Pinilla, exfuncionario de la entidad, al que calificó de “hampón” y “corrupto probado”.

“Rechazo categóricamente las falsas acusaciones del hampón Sneyder Pinilla, un corrupto probado que hoy, con la anuencia de algunos enemigos del Gobierno, intenta enlodar nuestra labor.”, indicó Carrillo desde su cuenta oficial de X.

Carrillo emitió el pronunciamiento luego de que Sneyder Pinilla, durante una audiencia en la Corte Suprema por el megacaso de corrupción en la Ungrd, lo vinculara por la pérdida de unos documentos cruciales en el expediente del caso de corrupción que involucra a la Ungrd, según reveló Noticias RCN.

En su réplica, Carrillo aseguró que Pinilla cuenta con el respaldo de ciertos adversarios del Gobierno y su objetivo sería desprestigiar la labor que actualmente desarrolla la Ungrd El director subrayó: “A diferencia del señor Pinilla, aquí no tenemos nada que esconder. El que ha sido procesado por supresión y destrucción de material probatorio es él”.

En su mensaje, Carrillo denunció que los organismos de control y la Fiscalía han contado con la colaboración total de su oficina para esclarecer el robo ocurrido en la entidad. El director atribuyó este hecho a los mismos individuos que ahora se presentan como denunciantes, así como a personas a las que calificó como “superpoderosos, aún impunes”. De manera enfática, Carrillo escribió: “¡Tras de ladrones, bufones!”, dejando clara su postura frente a las acusaciones.

Carlos Carrillo, director de la Ungrd, calificó de “falsas acusaciones” las recientes declaraciones de Sneyder Pinilla, exfuncionario de la entidad, al cual describió como “hampón” y “corrupto probado” - crédito @CarlosCarrilloA/X

Noticia en desarrollo...

