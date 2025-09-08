Colombia

Álvaro Uribe negó rotundamente que se vaya a retirar de la política: “Seré un vejestorio pero no me han sacado del salón”

Durante un foro del Centro Democrático, el expresidente rechazó los llamados a abandonar la vida pública, con el argumento que su actividad política se debe al afecto que siente por la nación y su deseo de seguir aportándole

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Álvaro Uribe Vélez argumenta que
Álvaro Uribe Vélez argumenta que su motivación política es el afecto por Colombia - crédito Luisa González/Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió nuevamente sobre su continuidad en la actividad pública, en respuesta a varios sectores que le han manifestado que se aleje de la vida política.

En medio de un foro del Centro Democrático, realizado el domingo 7 de septiembre de 2025, en el que los precandidatos presidenciales de la colectividad expusieron sus propuestas para el desarrollo territorial, el exmandatario insistió en que tiene las fuerzas para, según él, brindarle su experiencia en beneficio del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“A mí me da pena uno tener que hablar de programas viejos. Los viejos somos muy dados a mantener nostalgias. Y a mí cuando me dicen ‘Retírese’; yo dije: ¿Por qué me va a retirar si yo quiero este país?”, indicó el exjefe de Estado durante el foro virtual de la colectividad.

Adicionalmente, Uribe Vélez aprovechó para ironizar sobre la percepción pública de los expresidentes, en medio de la intervención del senador Andrés Guerra, que hacía referencia a la reforestación.

“Y dice que los expresidentes son muebles viejos. Sí, pero la verdad es que a mí todavía no me han sacado del salón. Ahí aparece un vejestorio, pero no lo han sacado del salón”, manifestó.

Frente a este aspecto, el expresidente insistió a los precandidatos de la colectividad de oposición para que, en sus palabras, concreten sus ideas para ser acogidos por los colombianos en las urnas.

“Hay que pagarle a la comunidad para cuidar el bosque y hay que trabajar los mercados financieros verdes. Y hay que presentarle al país una propuesta muy concreta sobre eso. El país en estas alturas de la campaña nos dice: ‘Candidatos, lo concreto’. ‘Candidatos, lo que van a hacer desde la llegada del Gobierno’”, explicó.

Temas Relacionados

Alvaro UribeRetiroCentro DemocráticoForoReforestaciónPolitica colombianaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 8 de septiembre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

Así formaría la selección Colombia contra Venezuela: varios futbolistas que juegan su última Eliminatoria serían titulares

La selección Colombia sueña con terminar entre las 12 mejores selecciones del ránking FIFA, que le permitan ser cabeza de grupo en la próxima Copa Mundial de la FIFA

Así formaría la selección Colombia

Adriana López desmiente a Mauro Urquijo y presenta documentos sobre la custodia de sus hijos: lo acusó de abandono

Pruebas documentales y registros legales salieron a la luz de la exesposa de Urquijo, que aclaró los detalles de la custodia y el contacto familiar que involucra a sus hijos y sostuvo que nunca impidió el vínculo

Adriana López desmiente a Mauro

Aliste el bolsillo: esto vale acompañar a la selección Colombia en el mundial de fútbol 2026

El certamen en Norteamérica presenta desafíos logísticos y económicos inéditos. Reservar con anticipación y elegir la mejor ruta son claves para no perderse la fiesta futbolera

Aliste el bolsillo: esto vale

Miss Universe Bogotá 2025 mostró cómo lucía cuando era un niño y habló del acoso que sufrió antes de su transición a mujer

Mariana Morales, primera candidata trans en Miss Universe Colombia reveló detalles de su dura infancia difícil proceso que siguió para hacer su cambio de sexo: “Me rechazaban por mi orientación”

Miss Universe Bogotá 2025 mostró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Jhon, cabecilla del

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Adriana López desmiente a Mauro

Adriana López desmiente a Mauro Urquijo y presenta documentos sobre la custodia de sus hijos: lo acusó de abandono

Miss Universe Bogotá 2025 mostró cómo lucía cuando era un niño y habló del acoso que sufrió antes de su transición a mujer

Candidatas a Miss Universe Colombia 2025 celebraron la renuncia de Miss Amazonas al ‘reality’: “Nos tenía incómodas a todas”

Renunció la representante de Amazonas en el ‘Miss Universe Colombia’: “Por amor propio”

La Segura estaría considerando posponer sus cirugías estéticas por buscar otro embarazo con su esposo Ignacio Baladán

Deportes

Así formaría la selección Colombia

Así formaría la selección Colombia contra Venezuela: varios futbolistas que juegan su última Eliminatoria serían titulares

Aliste la billetera: este es el precio y el proceso para adquirir las boletas para ver a la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA

En el mejor derbi de la jornada de clásicos, Nacional y Medellín vibraron a punta de goles: fue 3-3 en el Atanasio Girardot

América ya tiene nuevo técnico y fue visto en el Pascual Guerrero, en el clásico ante Deportivo Cali: así vio a su equipo, en el empate 0-0

El triste panorama en el estadio Pascual Guerrero para el clásico vallecaucano: hubo menos de 3.000 hinchas