Álvaro Uribe negó rotundamente que se vaya a retirar de la política: “Seré un vejestorio pero no me han sacado del salón”

Álvaro Uribe Vélez argumenta que su motivación política es el afecto por Colombia - crédito Luisa González/Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió nuevamente sobre su continuidad en la actividad pública, en respuesta a varios sectores que le han manifestado que se aleje de la vida política.

En medio de un foro del Centro Democrático, realizado el domingo 7 de septiembre de 2025, en el que los precandidatos presidenciales de la colectividad expusieron sus propuestas para el desarrollo territorial, el exmandatario insistió en que tiene las fuerzas para, según él, brindarle su experiencia en beneficio del país.

“A mí me da pena uno tener que hablar de programas viejos. Los viejos somos muy dados a mantener nostalgias. Y a mí cuando me dicen ‘Retírese’; yo dije: ¿Por qué me va a retirar si yo quiero este país?”, indicó el exjefe de Estado durante el foro virtual de la colectividad.

Adicionalmente, Uribe Vélez aprovechó para ironizar sobre la percepción pública de los expresidentes, en medio de la intervención del senador Andrés Guerra, que hacía referencia a la reforestación.

“Y dice que los expresidentes son muebles viejos. Sí, pero la verdad es que a mí todavía no me han sacado del salón. Ahí aparece un vejestorio, pero no lo han sacado del salón”, manifestó.

Frente a este aspecto, el expresidente insistió a los precandidatos de la colectividad de oposición para que, en sus palabras, concreten sus ideas para ser acogidos por los colombianos en las urnas.

“Hay que pagarle a la comunidad para cuidar el bosque y hay que trabajar los mercados financieros verdes. Y hay que presentarle al país una propuesta muy concreta sobre eso. El país en estas alturas de la campaña nos dice: ‘Candidatos, lo concreto’. ‘Candidatos, lo que van a hacer desde la llegada del Gobierno’”, explicó.