Abogado de Laura Villamil salió al paso a la presunta indemnización millonaria del restaurante Andrés Carne de Res a la bailarina: esto dijo

El jurista Camilo Rojas aseguró que las afirmaciones que rondan en medios de comunicación ponen en riesgo la seguridad de Laura Villamil y su familia

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

El apoderado legal de Villamil
El apoderado legal de Villamil desmintió categóricamente las versiones difundidas tanto en medios de comunicación como en redes sociales, subrayando que los detalles del acuerdo permanecen reservados. - crédito Andrés Carne de Res/@lauradvillamilactriz/Instagram

En un comunicado fechado el 8 de septiembre de 2025, Camilo Andrés Rojas Castro, abogado de Laura Daniela Villamil, desmintió categóricamente las versiones difundidas tanto en medios de comunicación como en redes sociales vinculadas a presuntos pagos vinculados a la indemnización entregada por parte del Restaurante Andrés Carne de Res a la bailarina.

El apoderado legal de Villamil desmintió categóricamente las versiones difundidas tanto en medios de comunicación como en redes sociales, subrayando que los detalles del acuerdo permanecen reservados.

“La información difundida en algunos medios de comunicación y redes sociales, en relación con la indemnización recibida por parte del Restaurante Andrés Carne de Res, NO corresponde a la realidad del acuerdo, el cual goza de reserva legal.”, estableció el jurista en la declaración escrita.

En relación con la situación financiera de Laura Villamil, bailarina que en agosto de 2024 sufrió quemaduras de consideración durante un espectáculo circense en uno de los restaurantes en Chía, el abogado Rojas Castro aclaró que los montos indemnizatorios no están en riesgo ni dependen del proceso de rehabilitación que atraviesa la joven.

La bailarina, que sufrió quemaduras
La bailarina, que sufrió quemaduras en el 90 % de su cuerpo durante una espectáculo laboral circense en el reconocido restaurante de Chía, abandonó la Clínica Santa Fe el 3 de febrero de 2025 - crédito Laura Daniela Villamil/Facebook

Además, el jurista aseguró que estos recursos no condicionan la seguridad de Laura Villamil ni la de su familia: Camilo Rojas Castro fue enfático al señalar que “ningún aspecto del proceso de rehabilitación social o físico de Laura Villamil, se soluciona a través de asistencia económica o compensación recibida”, y añadió que la familia mantiene su confianza en el fortalecimiento institucional como garantía para la protección de sus derechos y su seguridad.

El comunicado también incluyó un llamado directo a los medios de comunicación. A petición de la propia Laura Villamil, el abogado Rojas Castro solicitó a los medios de comunicación que respeten la reserva de su caso y la de su familia, e informen sobre su proceso de acuerdo al rigor ético y verificando la autenticidad de las fuentes antes de difundir información no constatada.

Con este mensaje, el apoderado judicial insistió en la necesidad de preservar la privacidad de Laura Villamil y su entorno, así como de mantener la integridad informativa en la cobertura de su proceso de rehabilitación.

El 8 de septiembre de 2025 circuló una versión de que el restaurante había llegado un acuerdo económico de $3.000 millones con bailarina Laura Villamil y la aseguradora de Andrés Carne de Res de Chía (Cundinamarca), de acuerdo con lo que estableció La FM. El citado medio había precisado que la reclamación inicial por daños y perjuicios presentada por la joven artista se aproximaba a $8.000 millones, pero ambas partes habían optado por una conciliación directa.

Camilo Andrés Rojas Castro, abogado
Camilo Andrés Rojas Castro, abogado de Laura Daniela Villamil, desmintió categóricamente las versiones difundidas sobre el presunto pago de una indemnización del restaurante Andrés Carne de Res a la bailarina Laura Villamil - crédito Camilo Rojas Consultores y Abogados Asociados

¿En qué va el proceso contra Andrés Carne de Res por el caso?

El regreso de Laura Daniela Villamil a su hogar, tras una prolongada hospitalización, representó un punto de inflexión tanto para su vida personal como para el proceso judicial que involucra a Andrés Carne de Res.

La bailarina, que sufrió quemaduras en el 90 % de su cuerpo durante un espectáculo laboral circense en el reconocido restaurante de Chía, abandonó la Clínica Santa Fe el 3 de febrero de 2025, poniendo fin a una etapa marcada por la recuperación médica y abriendo una nueva junto a su familia, un anhelo que mantenía desde diciembre.

La familia de Laura Villamil ha experimentado una mezcla de alivio y preocupación tras su regreso. En declaraciones a Tropicana, Santiago Villamil, hermano de la bailarina, manifestó la alegría de volver a tenerla en casa, aunque subrayó los desafíos que persisten.

El regreso de Laura Daniela
El regreso de Laura Daniela Villamil a su hogar, tras una prolongada hospitalización, representó un punto de inflexión tanto para su vida personal como para el proceso judicial que involucra a Andrés Carne de Res - crédito @lauradvillamilactriz/Instagram

Según explicó, la recuperación de Laura ha sido motivo de esperanza, pero los retos continúan, especialmente en el ámbito legal y económico. “Un subsidio pequeño para poder solventar los gastos”, describió Santiago Villamil al referirse al apoyo económico proporcionado por el restaurante, el cual consideró insuficiente frente a los elevados costos del tratamiento.

En el plano jurídico, el abogado Camilo Rojas formalizó para ese entonces una solicitud ante la sociedad Señora del Rosario y Amigos en Cia S.A.S., entidad que representa a Andrés Carne de Res. Según informó Rojas, el documento enviado por correo electrónico consta de 10 folios y contiene 24 peticiones dirigidas al establecimiento, con el objetivo de salvaguardar los derechos de Laura Daniela Villamil.

