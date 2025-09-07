Todo quedo en video: este era el modus operandi del hombre que robaba mascotas para abusarlas sexualmente, se acercaba con comida

El hombre engañaba a las mascotas con comida y la presencia de otro animal para atraerlos - crédito Policía Bogotá

Alertados por la presencia de un hombre de 66 años que habría hurtado varias mascotas, agentes de la Policía Nacional acudieron rápidamente a una vivienda en el barrio Gibraltar de la localidad de Ciudad Bolívar, tras recibir la denuncia de una mujer que señalaba que su mascota había sido sustraída y trasladada a ese lugar.

Al llegar, solicitaron el ingreso a la propiedad y comprobaron que el individuo tenía en su poder al menos un canino robado, según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el operativo se encontró no solo a la mascota de la denunciante, sino otras mascotas, presuntamente también hurtadas por el mismo hombre, lo cual motivó la intervención de la Unidad de Protección Animal de la alcaldía local de Ciudad Bolívar.

“La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de funcionarios adscritos a la estación de policía Ciudad Bolívar, logra la captura de un hombre que se dedicaba a ubicar mascotas para posteriormente hurtarlas. Gracias a la información oportuna de nuestros ciudadanos, se logra este favorable resultado”, señaló la teniente coronel Bibiana Valencia, oficial de guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

El hombre fue captado por cámaras de seguridad mientras robaba una mascota en el sur de Bogotá - crédito Policía Nacional

Tras evidenciar los hechos, el sospechoso fue capturado en flagrancia por los delitos de hurto y maltrato animal y puesto a disposición de la autoridad competente.

Según el material recopilado por las autoridades, el sujeto solía aprovechas las noches para cometer el rapto de las mascotas: en videos de cámaras de seguridad se observa cuando el hombre usaba a otra mascota como señuelo para atraer al animal.

Una vez lograba atraer su atención, se acercaba al perro para ofrecerle alimentos y ganarse su confianza. Sin embargo, el hombre usaba una cuerda para atrapar al animal y luego huir rumbo a su vivienda donde, al parecer, los sometía a vejámenes sexuales.

Durante el procedimiento, los uniformados enfatizaron la importancia de la colaboración ciudadana y anunciaron que la ciudadanía puede continuar denunciando casos de maltrato y abuso animal en Bogotá. Según informó la Policía, los reportes pueden realizarse a través de la línea 123 o enviando información al correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

Policía de Bogotá confirmó la captura del hombre de 66 años acusado de hurto y maltrato animal - crédito Policía

“El hombre es dejado a disposición de la autoridad competente. Invitamos a los ciudadanos para que sigan poniendo en conocimiento de su policía nacional cualquier situación que pueda llegar a alterar el normal desarrollo de su entorno”, concluyó la teniente Valencia.

Entretanto, varios vecinos del sector y víctimas del hombre capturado, narraron al noticiero Citytv que algunas de las mascotas raptadas se encuentran en delicado estado de salud debido a las heridas ocasionadas por el delincuente.

“El caso nuestro es el de una perrita que fue raptada el pasado 24 de este mes. En este momento se encuentra muy delicada de salud, ya que fue accedida carnalmente. Está muy enferma”, señaló una de las víctimas.

Vecinos indicaron que la situación escaló cuando el hombre raptó otra perrita y lo siguieron hasta su casa, donde también abusó de ella. Un dueño relató que “fuimos acompañados por la Policía. El sujeto está retenido, y lo que queremos es que se haga justicia”, según citó Citytv.

La Ley 1774 de 2016 en Colombia sanciona la retención y el maltrato de animales con multas y penas de prisión - crédito Alcaldía de Bogotá/Idpyba

Las mascotas involucradas están bajo cuidado veterinario especializado, con el objetivo de verificar mediante pruebas si efectivamente fueron víctimas de abuso sexual.

Entre tanto, el país sigue avanzando en materia de protección a los animales domésticos, además de combatir el maltrato animal a través de la ley. De hecho, el 18 de abril de 2025 se aprobó la Ley 2455, la cual refuerza las medidas legales para sancionar a quienes atenten contra animales en el país.

“El objeto de la presente ley es fortalecer la lucha contra el maltrato animal mediante acciones que garanticen la prevención, investigación y sanción de la violencia contra los animales en los procesos penales y policivos”, señala el documento.

Dicha normativa actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989), e introduce nuevas modalidades de protección y programas integrales enfocados en sensibilización, prevención y atención de estos delitos.

Además, establece penas severas: “El que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de veinte (20) a cuarenta y dos (42) meses, inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de quince (15) a treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes”, cita la Ley 2455.