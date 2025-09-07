Gustavo Petro se despachó contra Luis Carlos Reyes por continuidad de la exportación de carbón a Israel: “El gatopardismo es así”

Desde 2024, el mandatario colombiano había manifestado la suspensión del envío de carbón colombiano a Israel - crédito Presidencia/Colprensa

El presidente Gustavo Petro criticó nuevamente a uno de sus exfuncionarios de Gobierno por la situación que se presenta en Medio Oriente.

Por medio de sus redes sociales, el mandatario nacional se refirió a Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, Industria y Turismo y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que había comentado cuál fue el motivo por el que se continuó con la exportación de carbón hacia Israel, teniendo en cuenta que el jefe de Estado había anunciado la suspensión del envío del mineral hacia ese país.

“La exportación de carbón se mantuvo por orden expresa de Gustavo Petro, en contra de nuestras recomendaciones. Pero, obviamente, el presidente que culpa a sus funcionarios hasta por quedarse dormido un martes a las 4 pm no va a asumir sus propias responsabilidades”, había escrito Reyes en sus redes sociales.

Ante ello, el jefe de Estado desmintió las declaraciones del exministro, al considerar que fue una orden dada por él en un Consejo de Ministros.

“El gatopardismo es así. La orden la dió el presidente en Consejo de ministros, y gatopardo la volvió inicua en la DIAN”, expresó el mandatario.

Igualmente, Petro afirmó que, tras la salida de Reyes del cargo ministerial, entró en vigor su medida. “Lástima que más carbon haya salido después de mi orden verbal de prohibición, le agregaste la frases de la traición, “excepto las que produzcan antes de la concesiones firmadas en el 2000” hacer trampa para que continue el genocidio. Una barbaridad ética verdadera”, comentó.

Por último, el presidente colombiano hizo una advertencia al hoy precandidato presidencial. “Espero que haya cumplido la orden de no dejar entrar al pitufo a la Dian, estoy investigando”, puntualizó.

Noticia en desarrollo...