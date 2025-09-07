Colombia

Gustavo Petro se despachó contra Luis Carlos Reyes por continuidad de la exportación de carbón a Israel: “El gatopardismo es así”

Mientras que el exministro de Comercio sostuvo que la medida se mantuvo por orden presidencial, el mandatario manifestó sentirse traicionado

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Desde 2024, el mandatario colombiano
Desde 2024, el mandatario colombiano había manifestado la suspensión del envío de carbón colombiano a Israel - crédito Presidencia/Colprensa

El presidente Gustavo Petro criticó nuevamente a uno de sus exfuncionarios de Gobierno por la situación que se presenta en Medio Oriente.

Por medio de sus redes sociales, el mandatario nacional se refirió a Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, Industria y Turismo y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que había comentado cuál fue el motivo por el que se continuó con la exportación de carbón hacia Israel, teniendo en cuenta que el jefe de Estado había anunciado la suspensión del envío del mineral hacia ese país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La exportación de carbón se mantuvo por orden expresa de Gustavo Petro, en contra de nuestras recomendaciones. Pero, obviamente, el presidente que culpa a sus funcionarios hasta por quedarse dormido un martes a las 4 pm no va a asumir sus propias responsabilidades”, había escrito Reyes en sus redes sociales.

Ante ello, el jefe de Estado desmintió las declaraciones del exministro, al considerar que fue una orden dada por él en un Consejo de Ministros.

“El gatopardismo es así. La orden la dió el presidente en Consejo de ministros, y gatopardo la volvió inicua en la DIAN”, expresó el mandatario.

Igualmente, Petro afirmó que, tras la salida de Reyes del cargo ministerial, entró en vigor su medida. “Lástima que más carbon haya salido después de mi orden verbal de prohibición, le agregaste la frases de la traición, “excepto las que produzcan antes de la concesiones firmadas en el 2000” hacer trampa para que continue el genocidio. Una barbaridad ética verdadera”, comentó.

Por último, el presidente colombiano hizo una advertencia al hoy precandidato presidencial. “Espero que haya cumplido la orden de no dejar entrar al pitufo a la Dian, estoy investigando”, puntualizó.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroLuis Carlos ReyesDianIsraelCarbonExportación de carbonPapa PitufoColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 15 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal que irá por una victoria en la tercera grande

El líder del Ineos Grenadiers resignó sus posibilidades de integrar el top 10, tras sufrir en las montañas de la etapa 14 de la Vuelta a España

Etapa 15 de la Vuelta

Hipótesis sobre asesinato de Miguel Uribe Turbay publicadas por el presidente Petro estarían entorpeciendo la investigación

Las disputas internas y la falta de avances hacia los máximos responsables mantienen en suspenso la verdad sobre un crimen que ha puesto en entredicho la solidez de la democracia colombiana

Hipótesis sobre asesinato de Miguel

Resultados Lotería de Boyacá de este sábado 06 de septiembre de 2025

Cada semana se realiza un sorteo en dónde están en juego varios millones de pesos

Resultados Lotería de Boyacá de

Invima advierte comercialización ilegal de omeprazol fraudulento: lotes sin registro sanitario

El producto puede causar insomnio, reacciones alérgicas y daños en órganos vitales, por lo que se recomienda suspender su consumo de inmediato

Invima advierte comercialización ilegal de

Habló madre de menor asesinado en Soacha por 6.000 pesos: “solo reclamó su plata y le arrancaron la vida por eso”

La madre de Juan José Correa compartió detalles del caso y denunció la lenta respuesta de la justicia tras el asesinato de su hijo, ocurrido cuando trabajaba vendiendo mazamorra

Habló madre de menor asesinado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Caterin Escobar compartió la fotografía

Caterin Escobar compartió la fotografía que le tomó Mario Alberto Yepes y continúa alimentando las sospechas de noviazgo

Casanare y Cauca siguen liderando ‘Miss Universe Colombia’, luego de la prueba por equipos

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para disfrutar esta noche

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Exesposa de Mauro Urquijo reveló infidelidad de este con otra persona: “Quedé en shock”

Deportes

Etapa 15 de la Vuelta

Etapa 15 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal que irá por una victoria en la tercera grande

Millonarios volvió a dejar dudas en la Liga BetPlay: empató sin goles contra Santa Fe en El Campín

Rafael Dudamel se molestó con sus jugadores por derrota del Deportivo Pereira: “Somos un equipo predecible”

Édgar Rentería se sumó al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis: así fue la ceremonia

Iván Mejía le bajó la caña a la llegada de David González al América de Cali: “Técnico plano”