Impulsan propuesta para que en Barranquilla la rumba sea hasta las 6:00 p. m.: “La gente sale muy tarde”

El pedido de los empresarios, especialmente durante el Carnaval, plantea interrogantes sobre la capacidad de la ciudad para abordar problemáticas en seguridad y el orden público

Paula Naranjo

Paula Naranjo

La extensión del horario en
La extensión del horario en la rumba podría traer efectos adversos como hechos desafortunados relacionesdos con el consumo de alcohol, generación de ruido excesivo y alteración del orden público - crédito Secretaría de Gobierno

La vida nocturna de Barranquilla (Atlántico) podría experimentar un cambio importante, supuestamente, si prospera la solicitud presentada por la Asociación de Bares y Negocios Nocturnos.

El gremio ha pedido a la Alcaldía de Barranquilla y a la Policía Nacional que autoricen la extensión del horario de funcionamiento de bares y discotecas hasta las 6:00 a. m. durante los fines de semana, al menos como un plan piloto que se mantendría hasta la temporada de carnavales.

El objetivo principal de esta iniciativa, según sus promotores, es dinamizar la economía nocturna de la ciudad, en un contexto donde la actividad festiva suele comenzar tarde y los cierres anticipados, lo que limitaría el potencial de ingresos.

El gremio pide estudiar la
El gremio pide estudiar la medida especialmente durante el Carnaval de Barranquilla - crédito Colprensa y redes sociales

La propuesta, que aún no ha sido discutida formalmente en mesas de trabajo, responde a la preocupación del sector por el impacto económico negativo que generarían los horarios actuales de cierre.

Henry Hernández, director de la Asociación de Bares y Negocios Nocturnos, explicó que el comportamiento de los consumidores de este sector productivo en la capital atlanticense difiere del de otras ciudades: “Barranquilla tiene un efecto raro, en el sentido de que la gente sale a rumbear muy tarde… Cuando todos quieren arrancar a prender, pues ya se tienen que ir”. Esta dinámica, argumenta el gremio, reduce la rentabilidad de los establecimientos, especialmente cuando el cierre se produce antes de las 3:00 a. m.

Desde la perspectiva económica, los representantes del sector estiman que la ampliación del horario podría traducirse en un aumento de hasta el 30% en las ganancias de los negocios nocturnos, lo que supondría ingresos adicionales de entre $5 y $10 millones por establecimiento.

Estas cifras, presentadas como proyecciones del gremio, se fundamentan en la observación de que la mayoría de los clientes comienza a llegar después de las 10:00 p. m, lo que deja un margen de operación limitado bajo la normativa actual.

Además, los empresarios señalan que eventos recientes, como la victoria de la selección Colombia en las eliminatorias, habrían tenido un impacto aún mayor en la economía nocturna si los bares y discotecas hubieran podido operar hasta más tarde.

La ampliación del horario nocturno
La ampliación del horario nocturno podría impulsar la economía en la capital atlanticense - crédito Freepik

La ciudad cuenta con antecedentes de flexibilización de horarios en el sector nocturno. En 2021, como parte del plan de reactivación económica ‘Barranquilla abre segura’, se permitió que bares y discotecas funcionaran hasta las 3:00 a. m. Dos años antes, el Decreto 0256 autorizó la operación hasta las 4:00 a. m. durante fines de semana y festivos.

Estas medidas, implementadas en el contexto de la recuperación post-pandemia, recibieron una acogida favorable entre los comerciantes, aunque siempre acompañadas de advertencias sobre la necesidad de cumplir con el Código Nacional de Policía y de mantener el orden público.

A diferencia de las regulaciones anteriores, que se justificaron por la coyuntura sanitaria y la necesidad de adaptación a la “nueva realidad”, la propuesta actual se apoya en el potencial de crecimiento económico y en la demanda de los consumidores por más tiempo de entretenimiento.

No obstante, la experiencia de otras ciudades donde se han extendido los horarios de la vida nocturna ha puesto de manifiesto riesgos asociados, como el aumento del ruido, el consumo de sustancias psicoactivas y la presión adicional sobre las autoridades encargadas de la seguridad.

De acuerdo con el gremio
De acuerdo con el gremio que impulsa la propuesta, los barranquilleros salen a rumbear muy tarde - crédito Adobe

Aunque el gremio argumenta que el horario propuesto puede traer beneficios económicos, como la generación de empleo, el impulso al turismo y mayores ingresos para el comercio local y la administración, esta medida también representa desafíos, entre ellos un posible aumento de la inseguridad, afectaciones a la convivencia de los residentes por el ruido o hechos de intolerancia; una mayor presión sobre el sistema de salud ante situaciones asociadas al consumo de alcohol, y la necesidad de reforzar los operativos de control y vigilancia para evitar desórdenes.

