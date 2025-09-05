Hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acompañó a James Rodríguez a cantar el himno nacional en el partido Colombia vs. Bolivia: “Con la manito en el pecho”

La presencia del hijo de la reconocida presentadora y del actor Lincoln Palomeque protagonizó la ceremonia previa en el Metropolitano, donde también participaron hijos de otros jugadores de la selección - crédito @carolinacruzosorio @lincpal / Instagram

El inicio del partido entre la selección de Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla contó con la participación del hijo mayor de la presentadora Carolina Cruz, que acompañó a James Rodríguez en la ceremonia del himno nacional.

Matías, hijo de Cruz y del actor Lincoln Palomeque, estuvo al lado del capitán colombiano y del hijo menor del futbolista, Samuel, durante el tradicional ingreso de los equipos al campo de juego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El actor Lincoln Palomeque compartió imágenes en redes sociales donde se le ve junto a su hijo en el aeropuerto y en la entrada al estadio, anticipando la experiencia de Matias junto a figuras de la selección nacional.

Tanto Cruz como Palomeque expresaron públicamente su alegría al ver a su hijo participar en el protocolo previo al inicio del partido, junto a los principales referentes del fútbol colombiano.

El menor entró al campo de juego de la mano de James - crédito @lincpal / Instagram

“Día perfecto.....Mati saliendo en el Metropolitano, cantando el himno con manito en el pecho, con el 10 de la selección y gol de @jamesrodriguez10 de @juanferquinteropy @jhoncordoba9CLASIFICADOS AL MUNDIAL DE USA”, escribió el actor en su cuenta de Instagram donde presumió las imágenes.

Además, se vio que el mejor pudo disfrutar del partido junto a su padre, lo que desató las reacciones en tedes sociales. “Nunca olvidará que su papá lo llevo a ese partido y lo mejor de la mano del 10 👏👏❤️“, ”Que belleza 🤩“, ”Mi niño hermoso te amo Maty 😍“, ”Lo reconocí en el TV y me emocione muchísimooooo😍“, ”Que lindo matti, eso es de lo que se trata de hacer feliz a los hijos😍🇨🇴🇨🇴qué nivel Dios lo guarde con el 10″, dicen algunas de las reacciones.

Lincoln Palomeque destacó el momento en sus redes sociales - crédito @lincpal/ Instagram

En la edición del partido por las Eliminatorias al Mundial 2026, otros jugadores colombianos también estuvieron acompañados por sus hijos, como Luis Díaz, quien salió al campo con sus dos hijas.

La transmisión televisiva y distintos medios mostraron la visibilidad e impacto de este gesto simbólico en los protocolos previos a encuentros clave de la Conmebol.

El hecho marcó un momento particular para la familia de la presentadora y el actor, quienes compartieron el protagonismo de su hijo junto a James Rodríguez en uno de los partidos determinantes para el futuro de la selección en las Eliminatorias.

El hecho marcó un momento particular para la familia de la presentadora y el actor, quienes compartieron el protagonismo de su hijo junto a James Rodríguez en uno de los partidos determinantes para el futuro de la selección en las Eliminatorias.

El hijo de James Rodríguez emocionó durante el himno nacional en el Metropolitano

Samuel Rodríguez, hijo menor de James Rodríguez, protagonizó uno de los momentos más emotivos antes del inicio del partido entre la selección de Colombia y Bolivia. El niño acompañó al capitán de la selección durante el acto protocolario, donde ambos se formaron junto al equipo para cantar el himno nacional, en la previa del encuentro que aseguró el pase de Colombia al Mundial 2026.

Durante la ceremonia, Samuel vistió el uniforme completo del seleccionado nacional con el número 10, igual que su padre. Samuel permaneció junto a James Rodríguez en todo momento y mostró entusiasmo al entonar el himno en medio de los jugadores.

La escena generó una reacción amplia en redes sociales, donde usuarios destacaron el lazo familiar y la expresión de entusiasmo de Samuel durante el protocolo. Se multiplicaron comentarios sobre el parecido entre ambos y se calificó el momento como motivo de inspiración para el capitán del equipo nacional.

El hijo del capitán de la selección enterneció las redes por su interpretación del himno en el Metropolitano de Barranquilla - crédito redes sociales

La presencia de Samuel cobró especial significado para los seguidores y para la imagen pública de James Rodríguez como padre, junto a su hija Salomé, fruto de su relación anterior con Daniela Ospina. Momentos como este contribuyen a reforzar la percepción sobre el vínculo personal del futbolista y su cercanía familiar, dentro y fuera de los escenarios deportivos.

“Que lindo James enseñando a su hijo el amor por nuestro país”, “Yo no sé ustedes, pero a mi esto me pone la piel chinita y me toca el corazón”, “Como se escucha de lindo el himno”, “muy bien James, 👏👏👏así se canta este hermoso himno, que bonito gesto de enseñar a nuestros pequeños”, fueron algunas de las reacciones que dejaron las redes sociales.