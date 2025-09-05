Cayó dentista venezolano que abusó de una menor de edad durante consulta odontológica, en Bogotá

La Fiscalía reveló que el hombre se valió de su aparente profesionalismo y de la confianza de la adolescente para cometer los hechos mientras realizaba procedimientos odontológicos de manera informal - crédito Fiscalía

Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Efraín José Parra, de nacionalidad venezolana, tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación que lo señalan como responsable de abuso sexual contra una paciente menor de edad en el noroccidente de Bogotá.

De acuerdo con la investigación, la víctima, que solía asistir acompañada de su madre al establecimiento donde Parra ofrecía procedimientos odontológicos de manera informal, acudió sola el 1 de diciembre de 2024 para continuar con un tratamiento.

En esa ocasión, el procesado habría aprovechado su aparente posición de profesionalismo para ganarse la confianza de la adolescente, hacerle insinuaciones íntimas y, mediante el uso de fuerza física y amenazas, someterla a distintos vejámenes sexuales.

Posterior al primer episodio, la menor también fue víctima de otros actos indecorosos en contra de su voluntad, según lo informado por la Fiscalía.

En atención a una orden judicial, unidades de la Policía Nacional capturaron a Efraín José Parra en la localidad de Suba.

La Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó los cargos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, cargos que no fueron aceptados por el acusado.