Colombia

Procuraduría formuló cargos a alcalde que habría abusado de su poder para violentar a su esposa: le habría causado la pérdida de un hijo

Juan Diego Pineda Rodríguez es investigado por presunta intimidación y maltrato intrafamiliar, y porque ha utilizado su cargo para ejercer control sobre su pareja sentimental

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
El organismo investiga si el
El organismo investiga si el alcalde utilizó su cargo para ejercer violencia física, verbal, psicológica y económica en el ámbito familiar - crédito Captura de Pantalla

La Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos a Juan Diego Pineda Rodríguez, alcalde del municipio de Palestina, en el departamento de Huila, por presunto abuso de su posición como funcionario público.

Según informó el organismo, el mandatario municipal habría incurrido de manera reiterada en violencia física, verbal, psicológica y económica contra su esposa, utilizando su investidura para intimidar, humillar y ejercer control sobre ella.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, el ente de control detalló que los hechos investigados habrían ocurrido entre febrero y julio de 2024, tanto en la residencia del mandatario como en su despacho oficial.

Según la entidad, estas acciones generaron miedo, temor y zozobra en la víctima, “a tal punto que tuvo que desplazarse a la Casa de la Mujer, en Bogotá, para recibir atención”.

El proceso disciplinario abierto por
El proceso disciplinario abierto por la Procuraduría General de la Nación busca determinar la responsabilidad del alcalde de Palestina, Huila, por los cargos formulados - crédito Sergio Acero/Colprensa

De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Garzón (Huila), el comportamiento atribuido al alcalde contradice los principios que deben regir la actuación de un servidor público y máxima autoridad municipal.

El organismo enfatizó que se espera de un alcalde que rechace “toda forma de violencia basada en género, tratar a su familia con dignidad, respeto y consideración, ser un modelo de convivencia familiar y que sus valores éticos y principios morales estén en armonía con los que defiende como alcalde, pues es una figura con responsabilidad pública”.

La entidad advirtió que, de confirmarse los señalamientos, Pineda Rodríguez habría incurrido en un uso abusivo de su investidura, transformando su posición en un mecanismo de control y humillación hacia su pareja.

Para la Procuraduría, este presunto comportamiento no solo afecta la esfera privada, sino que compromete la confianza pública en la autoridad municipal.

Por la gravedad de los hechos, la Procuraduría General de la Nación calificó la presunta falta como gravísima y la atribuyó a título de dolo, lo que implica que el funcionario habría actuado con plena conciencia y voluntad de su proceder.

Los hechos habrían ocurrido entre
Los hechos habrían ocurrido entre febrero y julio de 2024, tanto en el domicilio familiar como en la Alcaldía de Palestina Huila - crédito redes sociales

Denuncia de la esposa del alcalde huilense

Según informó el medio local La Nación, la mujer identificada como Claudia Patricia Reyes Hoyos, esposa del alcalde de Palestina (Huila) Juan Diego Pineda Rodríguez, expuso una serie de episodios de presunto maltrato que, según la denunciante, culminaron en la pérdida del hijo que esperaban.

La denuncia fue radicada el 11 de septiembre de 2024, tras un reporte recibido por la Fiscalía General de la Nación desde la Comisaría de Familia de Palestina, Huila.

La investigación del diario huilense detalla que la relación entre Claudia Patricia Reyes Hoyos y Juan Diego Pineda Rodríguez se extendió por casi trece años, incluyendo seis de noviazgo y casi siete de convivencia.

El caso pone en debate
El caso pone en debate la conducta ética y moral de los funcionarios públicos en su entorno familiar - crédito redes sociales

Según el testimonio de la denunciante, durante ese tiempo no existieron señales de alerta sobre comportamientos violentos, pero la situación cambió radicalmente tras la posesión del alcalde.

En su testimonio recopilado por el medio citado, relató que desde enero de 2024, una vez se posesionó como alcalde de Palestina (Huila), comenzó a ser víctima de insultos y descalificaciones, situación que se agravó en abril, cuando confirmó su embarazo y, pese a ello, continuó recibiendo maltrato.

Le decía que se fuera y luego la abrazaba, mientras le decía que todo iba a estar bien y en público se refería a ella con amor”, se lee en el documento.

Posteriormente, en mayo de 2024, según el relato, el alcalde pasó de los insultos a la violencia física, propinándole dos bofetadas y arrojándola con fuerza sobre la cama. La denunciante asegura que el temor y las amenazas de su pareja, quien le recordaba su posición de poder, la llevaron a guardar silencio.

La víctima se desplazó a
La víctima se desplazó a la Casa de la Mujer en Bogotá en busca de atención especializada tras los hechos denunciados - crédito redes sociales

El 15 de mayo, mientras se encontraba incapacitada por un embarazo de alto riesgo, la situación escaló. El alcalde, tras regresar de un viaje, la empujó con los pies desde la cama, lo que desencadenó cólicos y sangrado. “Le pidió ayuda y no se la prestó”, se lee en la denuncia citada por La Nación.

Adicional a ello, denunció que un abogado de la alcaldía huilense la contactó para exigirle la firma de documentos relacionados con la liquidación de la unión marital y, más adelante, un disentimiento informado del hospital.

Reyes Hoyos se negó, argumentando que aún sufría dolores físicos derivados de las agresiones, lo que provocó la molestia del asesor jurídico y nuevas amenazas de dilatar cualquier proceso penal.

Actualmente, la denunciante reside fuera de Palestina, Huila, por temor a represalias y ante la falta de garantías de seguridad en el municipio y el departamento, dada la posición de su presunto agresor. “A pesar de lo sucedido ese 8 de julio, solo dos meses después se activó la ruta de atención a su problema y es precisamente porque dio a conocer los hechos ante la Casa de Mujer en Bogotá”, concluye la declaración recogida por el medio local.

Temas Relacionados

Juan Diego Pineda RodríguezProcuraduríaHuilaPalestinaViolencia de generoAbuso de poderColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería del Valle: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Valle

Lotería del Valle: los números

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá llegada en la alta montaña, después de vivir una jornada llena de incertidumbre por las protestas en Bilbao

Etapa 12 de la Vuelta

“Es un abogado mediocre:” Director de la Ungrd sobre elección de Camargo como magistrado; denuncia arreglos de puestos

Sectores afines al Gobierno Petro han criticado la elección de Camargo en la Corte Constitucional porque es una decisión inconveniente para el proyecto político progresista

“Es un abogado mediocre:” Director

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba en Barranquilla a los dirigidos por Óscar Villegas

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

Jennifer Pedraza sigue firme en su denuncia por irregularidades en el nombramiento de Juliana Guerrero afirmando que su título es falso

La representante a la Cámara impulsa una investigación tras detectar cambios en certificados y requisitos: “Es una denuncia por posible corrupción en documentos públicos”

Jennifer Pedraza sigue firme en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército se pronunció tras combate

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Beéle e Isabella Ladera estarían juntos de nuevo: un video revelaría detalles de su aparente regreso

Gero sufrió accidente en el ‘Desafío 2025′ que preocupó al público tras fuerte sangrado en el rostro: perdió la ventaja

Tres salvados y la revelación de Raúl Ocampo protagonizaron el reto antes de la eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

The Wailers, la legendaria banda de Bob Marley, anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Morat y la selección Colombia se unirán en Barranquilla para las eliminatorias: todo por una buena causa

Deportes

Etapa 12 de la Vuelta

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en la previa al partido ante Bolivia: “Siempre es bonito”

Video: Néstor Lorenzo salió del hotel de concentración para compartir con los hinchas tricolores

Tulio Gómez se mostró compartiendo la victoria del América con un hincha del Bucaramanga: “No es nuestro enemigo”