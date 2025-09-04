Colombia

Polémica durante elección de magistrado de la Corte Constitucional y la senadora Sandra Ramírez: Marbelle la tildó como “tramposa”

La cantante reaccionó tras la imagen que se viralizó en redes sociales y expresó su inconformidad por el acto de la congresista

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Marbelle mostró su molestia con
Marbelle mostró su molestia con la senadora Sandra Ramírez y la trató de “tramposa” - crédito @sandraramirezcomunes/@marbelle.oficial / Instagram

La controversia pública que ocurrió el miércoles 3 de septiembre de 2025 tras la difusión de un video en el recinto del Senado ha generado reacciones en redes sociales.

En la grabación, se observa a Sandra Ramírez, senadora y excompañera sentimental del antiguo jefe de las extintas Farc, Manuel Marulanda Vélez, en aparente diálogo con el también senador Ómar de Jesús Restrepo, ambos miembros del partido Comunes. Este grupo político emergió tras la firma del Acuerdo de Paz en Colombia.

El contenido visual, registrado durante la sesión plenaria en la que se votaba para escoger al nuevo integrante de la Corte Constitucional, fue interpretado por algunos usuarios y figuras públicas como una posible insinuación de corrupción.

Durante el video, Ramírez realiza gestos referidos a dinero mientras sostiene una conversación con su copartidario.

Crítica a la senadora de
Crítica a la senadora de partido Comunes y excombatiente de la guerrilla de las Farc - crédito @Marbelle30/X

El impacto de las imágenes no se limitó al ámbito político. Entre las voces que comentaron el caso se destacó la artista colombiana, conocida por manifestar reiteradamente su desacuerdo con el gobierno de Gustavo Petro y, simultáneamente, por mostrar respaldo a figuras como el expresidente Álvaro Uribe.

Sobre la senadora de partido Comunes, Marbelle señaló de forma directa: “Lagarta tramposa”, contribuyendo con su mensaje al ambiente de desconfianza y al escrutinio sobre el actuar de los funcionarios.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los internautas, “Y que conste que “lagarta” y “tramposa” son los mejores adjetivos con los que se puede describir a ese ente“; ”El que es nunca deja de ser“; ”Cuidado! ¡Va a aplicar la estrategia del heredero, ya está anunciado demandas!“; ”Eso se llama sobornar, miren a ver si por ese lado le echan mano por fin …“; ”Hay plática… dice la lobasa“; “Siempre fue una lagarta, hoy lo sigue siendo y nunca cambiará“: fueron algunos mensajes.

Sandra Ramírez y Vicky Dávila protagonizaron intenso agarrón durante elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

El video que capturó a Sandra Ramírez gesticulando con la mano mientras conversaba con su colega Omar de Jesús Restrepo durante una sesión legislativa se convirtió en el epicentro de una polémica mediática y digital.

La senadora Sandra Ramírez fue vista haciendo un gesto asociado al dinero durante la votación, lo que generó especulaciones - crédito @Elapaleja/X

La controversia emergió cuando la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila publicó el clip en sus plataformas, acompañando las imágenes con comentarios cargados de suspicacia. Dávila preguntó abiertamente: “Vean a Sandra Ramírez, senadora que perteneció a las Farc. ¿Qué le estará diciendo a quien la acompaña? ¿Qué significa el gesto que hace con la mano derecha? Luego, parece estar pidiendo a su interlocutor ‘silencio’. ¿Qué se les ocurre que pasó ahí? O será que ella nos cuenta”.

Esta publicación —que incluía el video editado en cuestión— desencadenó una ola de comentarios, especialmente entre críticos de la congresista.

Ante la viralización del material, Ramírez (cuyo nombre legal es Griselda Lobo) decidió pronunciarse en plena sesión plenaria, dirigido tanto al cuerpo legislativo como a periodistas presentes y al público en general.

La senadora lamentó la interpretación sugerida por Dávila y puso en tela de juicio el rigor con el que, a su juicio, se estaban tratando grabaciones obtenidas en el recinto y difundidas sin contexto.

La senadora del partido Comunes se defendió de las insinuaciones de la precandidata presidencial Vicky Dávila, sobre presuntas conductas indebidas en la sesión del Senado en la que se escogió el nuevo magistrado de la Corte Constitucional - crédito Canal Congreso

“Aquí tenemos mucho respeto por la prensa que está allá, pero también por quienes están aquí al lado de esta ventana. Y les voy a leer lo que está en redes”, manifestó desde su curul, antes de exigir respeto por su desempeño congresal y por el proceso en marcha, en el que se estaría “escogiendo al nuevo miembro del alto tribunal para los próximos ocho años”.

En su intervención, Ramírez alertó sobre la necesidad de responsabilidad informativa: “Yo sí llamo a la prensa a que tenga responsabilidad, veracidad en lo que está informando la opinión pública”.

Además, reiteró que en la jornada no se llevaban a cabo maniobras secretas, sino una elección pública bajo supervisión de la mesa directiva. “Aquí no estamos haciendo cosas por debajo de cuerda ni diciéndole a nadie que se calle la boca. Aquí estamos de frente, atendiendo y jugando limpio, señor Presidente”, aseguró durante su respuesta pública al incidente.

