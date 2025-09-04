Colombia

Pibe Valderrama no aguantó y discutió con su esposa por la camiseta de la selección Colombia: “Olvídate de ese cuento”

La tensión aumentó con el hallazgo de la prenda entre las bolsas de ropa para desechar, momento en el que el exjugador realizó la advertencia

David Garzón

Por David Garzón

En redes sociales, Valderrama y su esposa, Elvira Redondo, compartieron con sus seguidores un episodio doméstico que se volvió tendencia en cuestión de horas - crédito @pibevalderramap / IG

El jueves 4 de septiembre de 2025, la selección de Colombia enfrenta una de las jornadas más decisivas de su historia reciente en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde buscará asegurar su paso al Mundial 2026 enfrentándose a Bolivia.

A la selección nacional le bastaría un empate para consolidarse entre los equipos que obtienen boleto directo al torneo internacional. La expectativa es palpable en cada rincón del país y el ambiente de apoyo trasciende las canchas, contagiando a hinchas y leyendas del fútbol colombiano por igual.

Entre quienes animan a la tricolor, destaca Carlos “El Pibe” Valderrama, icónico exjugador y referente indiscutible de generaciones pasadas. Valderrama ha expresado públicamente su entusiasmo y nerviosismo ante cada presentación del equipo nacional.

Este fervor, lejos de limitarse a recuerdos de su trayectoria, se manifiesta en gestos cotidianos y rituales que le conectan con la selección, como sucede con la emblemática camiseta amarilla de Colombia, prenda a la que asigna un significado especial.

‘El Pibe’ con la camiseta hasta el final

El relato, concebido y presentado como una broma, pronto sumó cifras significativas en interacción digital - crédito @pibevalderramap / IG

En redes sociales, Valderrama y su esposa, Elvira Redondo, compartieron con sus seguidores un episodio doméstico que se volvió tendencia en cuestión de horas.

Mediante un video publicado en la cuenta de Instagram del exjugador —y difundido desde el perfil de su pareja—, la familia dejó ver una escena llena de humor y cariño, en la que la mítica camiseta de la selección fue la protagonista inesperada. En la secuencia, Redondo anunciaba su intención de sacar algunas camisetas que, según ella, Valderrama ya no usaba con frecuencia.

El exvolante, advertido por la costumbre, pidió a su pareja que no descartara ninguna camiseta sin consultar, enfatizando la importancia emocional que para él tienen esas prendas. “Ojo a la jugada, las camisetas que no me pongo. Alístate que vamos a ver el partido temprano”, comentó Valderrama, marcando tono desde el comienzo del diálogo.

El Pibe no deja su camiseta de la selección por nada en el mundo - crédito @pibevalderramap / IG

La dinámica familiar subió de tono cuando, buscando su camiseta de la selección y sin hallarla en el lugar habitual, reclamó con carácter: “Mija. ¿La camiseta de la Selección Colombia?”. La tensión aumentó con el hallazgo de la prenda entre las bolsas de ropa para desechar, momento en el que el exjugador realizó una advertencia clara: “Con esta no te metas. Olvídate de ese cuento”, expresión que fue recibida con risas y complicidad.

El relato, concebido y presentado como una broma, pronto sumó cifras significativas en interacción digital, 570 mil visualizaciones, más de 43 mil me gusta, cerca de 1.800 comentarios y unos 4.300 compartidos solo antes del partido.

Los seguidores reaccionaron, destacando el amor incondicional de Valderrama por la camiseta y su legendario compromiso con la selección. Comentarios como “Botón de: El Pibe es la mondá” y “Hombre que ama a la Selección Colombia es el ‘Pibe’ Valderrama. Sin duda alguna y se hace matar por sus camisetas” ejemplificaron el tono de admiración y simpatía generado.

Cumpleaños de ‘El Pibe’ Valderrama

Las muestras de afecto no se hicieron esperar tampoco por parte de la afición general en su cumpleaños - crédito Daniel Becerrill/REUTERS

Este episodio ocurrió en una semana especialmente significativa para Valderrama. El 2 de septiembre, celebró un nuevo año de vida, recibiendo mensajes de homenaje por parte de clubes como Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, equipos donde dejó huella tanto en el plano nacional como internacional.

Desde Junior, el saludo resaltó la magia futbolística de Valderrama: “El fútbol se escribe con magia y esa magia tiene nombre: Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. Hoy celebramos su vida, su talento y su legado. ¡Feliz cumpleaños, eterno 10!”. Deportivo Cali, por su parte, recordó su paso y la huella dejada en la institución: “¡Feliz cumpleaños al eterno, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama! Deportivo Cali celebra la vida de uno de los máximos referentes de nuestro balompié y del fútbol mundial. Su talento dejó una huella imborrable en nuestra maravillosa historia Azucarera. Siempre reconociendo que su sangre es verde”.

Las muestras de afecto no se hicieron esperar tampoco por parte de la afición general, que a través de redes sociales expresó agradecimiento por la alegría, carisma y calidad futbolística que El Pibe ha representado a lo largo de los años: “Muchas gracias, Pibe, por alegrarnos la vida con tu hermosa personalidad y tu descomunal talento futbolístico. ¡Feliz cumpleaños, Crack!”.

