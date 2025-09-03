Colombia

Luego del partido entre Atlético FC y Junior, un joven fue atacado con armas blancas en las afueras del Pascual Guerrero

En video quedó captado el momento exacto cuando uno de los agresores portaba un arma cortopunzante

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Se viralizó un video en
Se viralizó un video en inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, cuando un joven es agredido por un grupo de barristas - crédito Alcaldía de Cali/Captura video

Las imágenes difundidas en redes sociales que muestran la brutal agresión a un aficionado del Junior de Barranquilla tras el partido por Copa Betplay en Cali han provocado indignación y preocupación entre la ciudadanía.

Según la información preliminar, el incidente ocurrió en la noche del martes 2 de septiembre y tuvo lugar en las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, después del enfrentamiento deportivo entre Atlético FC y Junior de Barranquilla.

El joven identificado como Aldair Medina permanece en un estado de salud delicado luego de ser atacado, presuntamente, por hinchas del Barón Rojo del América.

Testigos describieron que, mientras vestía pantalón blanco, chaqueta y gorra negra, Medina intentó defenderse de un grupo de cuatro individuos. Durante el altercado, los agresores arrojaron sillas y mesas, y uno de ellos portaba un arma cortopunzante.

Al parecer un hincha del junior de Barranquilla fue agredido por hinchas del barón Rojo del América - crédito Redes sociales

Mientras trataba de escapar del grupo, la víctima recibió heridas de gravedad, como quedó registrado en varios videos que circularon rápidamente en plataformas digitales.

Los registros audiovisuales muestran la violencia con la que se perpetró el ataque y han renovado el debate sobre la inseguridad y la falta de control en zonas aledañas a los escenarios deportivos de la ciudad.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Que les dure la huelga sin ir al estadio unos diez años y que identifiquen al de azul y pague cárcel”; ”Que triste en lo que ha quedado nuestra ciudad, esta es la seguridad que nos venden…“; ”Hinchas sicarios"; “Tenemos blindada la ciudad”: fueron algunos de los mensajes.

En video quedó captado el
En video quedó captado el momento exacto cuando uno de los agresores portaba un arma cortopunzante - crédito FB/ @GUA'I - TV )

Junior llegó a los cuartos de final de la Copa BetPlay

La clasificación de Junior de Barranquilla a los cuartos de final de la Copa Colombia se selló en la noche del martes 2 de septiembre, luego de un intenso duelo que se resolvió en la tanda de penaltis ante Atlético de Cali.

En el estadio Pascual Guerrero, la definición desde los doce pasos favoreció al club barranquillero por 3-1, en gran parte gracias a la destacada actuación de Jefferson Martínez, quien detuvo dos de los remates.

Aunque en el partido de ida, disputado en el estadio Metropolitano, el cuadro dirigido por Alfredo Arias parecía tener todo bajo control tras imponerse por 2-0 con un doblete del defensor paraguayo Javier Báez, la vuelta en Cali mostró una situación completamente diferente.

Los rojiblancos, líderes en la Liga BetPlay, llegaban confiados, especialmente después de haber superado a un rival que actualmente ocupa la duodécima posición en el Torneo de Ascenso. A pesar de esas ventajas previas, Atlético de Cali exhibió determinación y argumentos futbolísticos que complicaron a los “tiburones”.

En la tanda decisiva, el club barranquillero aprovechó los aciertos bajo los tres palos de Jefferson Martínez, quien se convirtió en el héroe del pase a los cuartos de final al atajar dos ejecuciones clave.

Capturado hincha del América de Cali: le habría disparado a un menor de 5 años

El supuesto agresor se movilizaba
El supuesto agresor se movilizaba en un bus, cuando salió a la ventana y disparó de manera indiscriminada contra la plazoleta principal del municipio de Becerril, donde jugaba el niño, que cayó herido- crédito América de Cali

El traslado urgente de un menor de 5 años al hospital de Valledupar se realizó luego de que fuera alcanzado por un disparo durante una caravana de hinchas, según informó Noticias RCN.

Los hechos ocurrieron en la plazoleta principal del municipio de Becerril, en el departamento del Cesar, donde un supuesto hincha del América de Cali abrió fuego desde la ventana de un bus en movimiento, hiriendo al niño que transitaba por la zona.

Las autoridades respondieron rápidamente al incidente, efectuando la captura en flagrancia del presunto responsable.

De acuerdo con la versión entregada por el coronel William Morales, comandante de la Policía de Cesar, “el día 31 de agosto a las 10:30 a. m., aproximadamente, en el municipio de Becerril, se atiende un caso en el cual un hincha de un equipo de fútbol profesional acciona un arma de fuego, causándole una herida a un menor de edad”.

Posteriormente, la policía incautó el arma empleada en el ataque, un revólver calibre 32 mm, y puso al detenido a disposición de las autoridades judiciales bajo los cargos de porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales, según declaraciones recogidas por Noticias RCN.

El medio indicó que los hechos se presentaron cuando una caravana de seguidores del equipo vallecaucano acompañaba a su club a un partido, momento en el que se produjo el disparo que dejó al menor herido. Las autoridades mantuvieron presencia en la zona para garantizar la seguridad tras el altercado.

