Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Cada semana, Spotify actualiza su ranking de podcast más escuchados en Colombia revelando los nuevos contenidos que dominan la conversación en esta codiciada arista del streaming.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más populares en Spotify en Colombia

1. Más Allá del Silencio con Rafa Poveda

Más allá del silencio es más que un podcast.. es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete a nosotros en Más allá del silencio, donde la verdad no teme ser escuchada y las historias más impactantes son desentrañadas.Conviértete en un seguidor de este podcast: https:www.spreaker.compodcastmas-alla-del-silencio-con-rafa-poveda--6177497support.

2. El Despertar del Alma

El Despertar del Alma es un viaje profundo hacia la expansión de la conciencia y la conexión espiritual. Exploramos temas como el despertar espiritual, la conciencia crística, el uso sagrado de plantas maestras, así como las enseñanzas de maestros ascendidos y prácticas de meditación ancestrales. Con un enfoque integrador entre sabiduría ancestral y espiritualidad contemporánea, este podcast ofrece herramientas, reflexiones y experiencias para quienes sienten el llamado hacia la iluminación del alma. Únete a la comunidad de Atman & I en atman.andi

3. Dinstinto

Convertimos las huellas del éxito en herramientas para tu camino. Cada lunes a las 8 PM, exploramos el detrás de cámaras de grandes emprendedores y expertos que entienden cómo se construyen negocios de verdad. Revelamos decisiones difíciles, errores que casi cuestan todo y los principios que marcaron la diferencia. No traemos humo ni promesas vacías: traemos estrategias reales, conversaciones sin filtros y aprendizajes accionables. Dinstinto no es solo un podcast es tu empujón semanal para pensar más grande y avanzar más rápido.

4. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas. Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente. Vos podés, es un frase que se convirtió en mi bandera y es también el mensaje que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí, porque creo en el poder femenino y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar obstáculos en oportunidades!

5. MICRODOSIS DE AMOR PROPIO

Bienvenidx a este canal donde el amor propio no es cursi, es revolucionario. Aquí encontrarás las Microdosis de Amor Propio, mi podcast hecho para despertar, sanar, cuestionar y reconectar contigo mismx. Cada episodio es una píldora de conciencia, emoción y verdad. Historias reales, herramientas de bienestar, entrevistas poderosas y reflexiones que te invitan a mirar hacia adentro. Si estás en tu camino de transformación, este espacio es para ti. Suscríbete y recuerda: no necesitas hacerlo todo, solo necesitas empezar por ti. MicrodosisDeAmorPropio KatherinePorto PodcastDeBienestar

6. Los Hombres Sí Lloran

Este es un espacio seguro dedicado a explorar y romper, juntos, con los estigmas y estereotipos que rodean la salud mental. Junto a mi gran amigo y productor, Dani Posada, traeremos conversaciones sinceras con amigos extraordinarios y entrevistas con expertos que nos ofrecerán consejos y herramientas para transitar la vida y, por supuesto, nuestra salud mental. Porque está bien no estar bien, pero no lo está creer que tienes que hacerlo solo. Este, nuestro espacio, es seguro y se llama “Los hombres sí lloran", donde la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Gracias por estar aquí.

7. SeXpedientes Secretos

Podcast de Sexualidad y Relaciones de Pareja. Historias reales contadas por sus protagonistas. Amor, Humor, Infidelidades, gustos poco comunes, primeras veces, ETS y mucho más en este canal. Episodios completos y sin censura aquí: www.patreon.comsespedientessecretos

8. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de viajes, de paz, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 25 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast. www.dianauribe.fm

9. Aleja y La Grúa PODCAST

En este podcast vamos a aprender de la vida, vamos a hablar popo y vamos a contar un poco experiencias que tal vez nos ayuden a ser un poco mejores. En varios episodios vamos a tener invitados, en otros voy a estar con mi novia y en otros voy a estar yo solito. Asi que nada, muchas gracias si lo escuchan, nos vemos luego. DISPONIBLE TAMBIEN EN YOUTUBE!!!

10. Conducta Delictiva

Conducta Delictiva es el espacio digital donde exploramos las complejidades sociales, mentales y judiciales a través de entrevistas reveladoras y relatos inéditos con invitados de alto nivel, lo que permite hacer un análisis profundo de crímenes y situaciones de la vida real.Este videopodcast es conducido por Michell Rodríguez y Kevin Pinzón, periodistas de investigación expertos en el manejo de casos judiciales, ganadores del premio Emmy Suncoast 2023 en Estados Unidos.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué son los podcasts

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Spotify)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.