Gustavo Petro le respondió a Lina María Garrido por polémico cuadro de los niños de La Guajira y atacó a la prensa: “Dedicada a la calumnia”

El presidente de la República, en la alocución pregrabada del martes 2 de septiembre de 2025, continuó con su rifirrafe con la representante a la Cámara del partido Cambio Radical, que inició en el evento de instalación de la legislatura 2025-2026

El presidente de la República,
El presidente de la República, Gustavo Petro, le habló a los colombianos en la noche del 2 de septiembre de 2025 - crédito Presidencia

Con una llamativa mención a una de sus más fuertes contradictoras, la representante a la Cámara Lina María Garrido, el presidente de la República, Gustavo Petro, se dirigió al país en la noche del martes 2 de septiembre de 2025 en una alocución pregrabada. Y, de arranque, antes de hacer su exposición de lo que -según él- es la realidad del sistema educativo colombiano, le respondió a los señalamientos de la congresista, con la situación en La Guajira.

“Como se lo prometí, Gustavo Petro, y se lo cumplo. Aquí está el cuadro y se lo voy a entregar para que lo cuelgue“, dijo la parlamentaria de Cambio Radical el 31 de julio, cuando cumplió con lo que había anunciado en la instalación del periodo legislativo 2025-2026, el 20 de julio: día en el que, en su réplica al discurso del mandatario, dijo que le iba a regalar la pintura, para que dejara de pensar de los menores de Gaza y se preocupara por los niños colombianos.

La representante a la Cámara Lina Garrido cumplió su promesa a Gustavo Petro y le llevó un cuadro de los niños de La Guajira- crédito Cortesía Lina Garrido

Frente a esto, Petro -en su intervención, que se emitió mientras viajaba a Japón para su gira oficial- acusó a la prensa de dedicarse a la calumnia, al no mostrar según él los índices de mejoramiento en salud- se dirigió especialmente a las críticas de Garrido, aunque sin mencionarla. Y sacó pecho por bajar, de acuerdo con sus cifras, la mortalidad infantil en regiones como La Guajira, afectada por este flagelo; con lo que parece haberle respondido a la polémica.

“De eso no dijeron ni mú, pero todos los indicadores que presenté muestran tendencias de mejoramiento y, en ciertos casos, sustancial, como los temas de mortalidad infantil, como los son los temas del hambre, regionales y nacionales. El milagro de La Guajira... Me acaba de regalar una parlamentaria cuyo nombre no quiero recordar aquí un cuadro con un insulto: diciendo que el mismo es para que recuerde los niños muertos”, expresó Petro en su alocución.

El primero de los dardos del presidente de la República, Gustavo Petro, durante la alocución del 2 de septiembre de 2025, fue para la representante a la Cámara Lina María Garrido - crédito Presidencia

“Pues esta vez, a diferencia de los Gobiernos que ella apoyó, tenemos la mitad de muertos y ojalá lleguemos a cero, es el objetivo”, agregó el gobernante, que reiteró su acusación a los medios de haber mentido en la presentación de las cifras, tanto en el tiempo comprendido como en los resultados obtenidos. Y, del mismo modo, le respondió a la Asociación de Epidemiología de Colombia, que calificó la exposición hecha por el mandatario como distorsionada.

El 20 de julio, Garrido arreció contra el primer mandatario. “Yo veo el cuadro que usted tiene de un niño de Palestina en la casa de Nariño y todos nos solidarizamos con la causa, nadie quiere que muera un niño. Pero yo le voy a regalar un cuadro donde estén los niños de La Guajira esperando agua potable. Para que cuando lo vea, recuerde que su Gobierno los utilizó mientras esa plata se la robaron”, indicó la congresista, en relación con el escándalo de la Ungrd.

Con este mensaje en la red social X, la representante Lina María Garrido lanzó sus críticas a Gustavo Petro - crédito @linamariagarri1/X

Lina María Garrido y sus críticas a Gustavo Petro: “Siguen asesinando policías”

Por su parte, en sus redes sociales, Garrido se había adelantado al primer mandatario y cuestionó su más reciente desplazamiento a territorio nipón, en una gira oficial que se extenderá desde la noche del martes 2 de septiembre, hasta el domingo 7 del mismo mes. Y por lo que dejó en encargo como ministro delegatario al titular de la cartera del Interior, Armando Benedetti; en una designación oficializada en el Decreto 0954 del lunes 1 de septiembre de 2025.

En este momento Gustavo debe ir en su avión privado y una amplia comitiva rumbo a Japón. Es su viaje internacional número 68. Mientras tanto, en Colombia, en este momento, siguen asesinando nuestros policías y militares. Por eso quiero contarle al país lo que cuestan los viajes de Petro vs. el irrisorio presupuesto que hoy recibe nuestra fuerza pública. ¡saquen sus conclusiones!“, expresó Garrido en su perfil de X.

