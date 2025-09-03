Familia alquiló una finca para descansar en Antioquia y terminó siendo víctima de un robo: “Nos durmieron”

Al parecer, los criminales emplean métodos para adormecer a los ocupantes y robar sus pertenencias sin ser detectados - crédito TikTok

El relato de una familia que alquiló una finca en Sopetrán, Antioquia, y fue víctima de un robo mientras dormía, desató una ola de testimonios en redes sociales, donde los usuarios aseguraron que la presencia de bandas dedicadas a este tipo de robos en la región continúa incrementando. La joven que denunció el caso se identificó como Valentina Marín Zapata, que compartió su experiencia a través de un video en TikTok.

La joven explicó que decidieron alquilar la finca para descansar durante el último fin de semana de agosto de 2025 y que, desde el inicio, notaron irregularidades, pues el lugar no contaba con un letrero visible y varias habitaciones presentaban problemas de agua. Aunque el mayordomo acudió a solucionar los inconvenientes, la familia percibió que las condiciones del lugar no eran las mejores.

Durante la tarde, la familia notó la desaparición de productos básicos como harina y aceite, lo que los obligó a solicitar un domicilio que fue llevado por un joven que ingresó hasta la cocina, lo que les pareció inusual. Ya en la noche, el mayordomo realizó tareas de mantenimiento en la piscina, esparciendo un producto en polvo mientras los huéspedes permanecían allí.

Según el testimonio de Valentina Marin Zapata, ninguno de los presentes consumió alcohol en exceso. Sin embargo, todos experimentaron una sensación de haber sido adormecidos: “Creemos que nos echaron algo. Ya después mirando denuncias y hablando con todo el mundo, sí creemos que nos echaron algo”.

Al amanecer, la madre de Valentina notó que su celular no estaba en la habitación y su abuelo tampoco encontró el suyo. Al revisar la casa, encontraron sus bolsos abiertos y las pertenencias desordenadas, lo que demostró que los ladrones tuvieron tiempo suficiente para revisar y seleccionar objetos de valor.

“Les dio tiempo de esculcar, porque esculcaron bolsos, se llevaron, pues como cosas originales, se llevaron unos tenis originales. Se llevaron en total seis celulares y como $800.000 en plata”, dijo la víctima en su video.

Una modalidad de robo cada vez más frecuente

La denuncia de la joven desató una serie de comentarios en TikTok, donde otros usuarios compartieron experiencias similares en fincas de varios municipios de Antioquia. Uno de los mensajes dice: “Ya son muy comunes los relatos de estas experiencias en fincas del Occidente antioqueño, como en Sopetrán, San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia. De hecho, los lugareños advierten tener cuidado con los ‘pisa-suave’, que son bandas que aprovechan en la madrugada cuando las personas están dormidas o tomadas para ingresar y robar las pertenencias”.

Otro usuario relató: “Nena, a mí y a mi familia nos pasó lo mismo pero en San Jerónimo, los policías que fueron a hacer el registro nos dijeron que ellos aprovechaban para entrar mientras uno está distraído y echan cosas en los cuartos para que uno no los sienta”.

Otro de los testimonios de los internautas indica lo siguiente: “A mí me pasó lo mismo en Sopetrán. Estaba con mi familia y mientras estábamos dormidos, el mayordomo entró a la casa y se robó varias cosas. Nunca nos respondieron por nada y cuando llamamos a la Policía, ellos mismos nos dijeron que por allá no se metían. Piérdanse el parchesito de ir a Sopetrán jajaja”.

Finalmente, otro relato indica lo siguiente: “Escuché la misma historia en una finca en Santa Fe, en efecto parece que les echan algo porque a esa familia lo que los despertó fue un señor que no podía parar de toser. Se llevaron todos los celulares y el único en la finca que quedó con celular fue el mayordomo, se lo revisaron y había hecho una llamada en la madrugada. Así operan”.