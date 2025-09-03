Colombia

Criminal que robó y violó a una joven fue enviado a prisión: el ‘abusador de la moto negra’ se ganó su confianza para atacarla

La comunidad está preocupada por la seguridad y la protección de las mujeres en Atlántico

Jenny Alejandra Bustos Granados

Jenny Alejandra Bustos Granados

El criminal quedó a disposición
El criminal quedó a disposición de las autoridades tras meses de investigación - crédito Camila Díaz / Colprensa

Las autoridades avanzan en el proceso en contra de un hombre, identificado como Gerson Enrique Salcedo Arias, y conocido entre la comunidad como ‘el abusador de la moto negra’, como parte de la lucha contra la violencia de género en Soledad, Atlántico, donde el criminal habría cometido un brutal ataque.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto, de 35 años, que se desempeñaba como mototaxista enfrenta cargos por agresión sexual y robo tras un ataque cometido contra una joven de 18 años durante la jornada del 15 de agosto de 2025.

Ante la gravedad del caso, un juez de Control de Garantías ordenó la reclusión del señalado en un centro carcelario, medida que responde a la gravedad de los hechos y al impacto generado en la víctima.

La decisión judicial se basó en la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que imputó a Salcedo Arias los delitos de acceso carnal violento, hurto agravado y acceso abusivo a un sistema informático, debido a que el criminal utilizó el dispositivo móvil de la víctima para enviar mensajes a sus contactos.

Pese a la contundencia de las pruebas presentadas, durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos, por lo que la decisión de dictar medida de aseguramiento en contra del agresor busca proteger a la víctima y garantizar la integridad del proceso judicial, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos.

El hombre fue enviado a
El hombre fue enviado a prisión por cometer el brutal ataque en contra de la joven - crédito Colprensa

Así actuó el criminal en contra de la joven

Según la investigación, que fue citada por medios locales como El Universal, la agresión ocurrió cuando la víctima, tras finalizar su jornada laboral, fue abordada por Salcedo Arias, que se ofreció a llevarla a su domicilio en motocicleta.

Durante el trayecto, el mototaxista desvió la ruta indicada y, tras intimidar a la joven con un arma blanca, la despojó de sus pertenencias y la agredió sexualmente. La manera en cómo el criminal se ganó la confianza de su víctima y utilizó la violencia física y psicológica para someterla, generó alarma entre los habitantes de Soledad y sus alrededores.

La denuncia presentada por la joven también reveló que el agresor utilizó su teléfono móvil sin autorización. De acuerdo con la Fiscalía, el procesado habría enviado mensajes a varios contactos de la víctima, lo que derivó en la imputación adicional por acceso abusivo a un sistema informático. Este acto agravó la situación judicial de Salcedo Arias y demostró así la multiplicidad de daños ocasionados a la víctima.

Cabe mencionar que la captura del presunto agresor se realizó el 26 de agosto en una vía pública del barrio Los Cedros, en Soledad, mediante una orden judicial ejecutada por la Policía Nacional. La coordinación entre las autoridades permitió la detención del sospechoso, que permanece bajo custodia mientras avanza el proceso penal en su contra.

Las autoridades se comprometieron para
Las autoridades se comprometieron para dar con el paradero de todos los agresores de mujeres en el país - crédito Colprensa

En medio del proceso judicial, la Fiscalía General de la Nación resaltó la importancia de la medida de aseguramiento para garantizar la seguridad de la víctima y reiteró su compromiso con la investigación para esclarecer los delitos que afectan la seguridad y la integridad de las mujeres en el Atlántico.

Del mismo modo, el ente acusador reiteró que la actuación conjunta con la Policía Nacional fue determinante para esclarecer los hechos y llevar al presunto responsable ante la justicia.

Con la detención de Salcedo Arias en el barrio Los Cedros, las autoridades enviaron un contundente mensaje de respuesta institucional ante los casos de violencia de género, por lo que esperan reforzar la confianza de la ciudadanía mientras avanzan con los resultados protección y justicia en este y otros casos.

