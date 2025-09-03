Colombia

Corte Constitucional ya tiene nuevo magistrado: exdefensor Carlos Camargo Assis fue elegido por el Senado en una sesión caracterizada por la polémica

Con un total de 62 votos de 103 posibles, la corporación escogió al nuevo integrante del alto tribunal, para los próximos ocho años, en lo que es considerado un duro revés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que apoyaba a María Patricia Balanta

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Carlos Ernesto Camargo Assís, candidato
Carlos Ernesto Camargo Assís, candidato a magistrado de la Corte Constitucional - crédito @SenadoGOVCo/X

En una sesión que se extendió por más de seis horas, la plenaria del Senado de la República escogió a Carlos Camargo Assis, exdefensor del Pueblo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, para el periodo 2025-2033, y en lugar del saliente José Fernando Reyes Cuartas, que terminó su periodo de ocho años en el alto tribunal. Así se configuró un duro golpe para el Gobierno de Gustavo Petro, que buscó evitar la llegada del nuevo togado al organismo de justicia.

La jornada se caracterizó por las polémicas rodeadas a esta escogencia, debido a lo que serían los intereses del Gobierno nacional en la escogencia efectuada, en favor de la aspirante María Patricia Balanta. En la terna también participó Jaime Humberto Tobar, que una vez más se fue en blanco en este proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con un total de 62 votos, de 103 posibles, frente a 41 de Balanta, la corporación se decantó por Camargo, que tendrá la obligación de hacer respetar la Carta Magna: en un contexto en el que existe cierto temor en el país político y la ciudadanía frente a lo que consideran una amenaza por parte del presidente Petro, que ha cuestionado las determinaciones del alto tribunal; en especial, en lo referente a la reforma pensional y otros señalamientos.

Camargo Assis, abogado de 46 años nacido en Cereté, Córdoba, ocupó el cargo de Vicerrector en la Universidad Sergio Arboleda. También se desempeñó como defensor del Pueblo entre agosto de 2020 y mayo de 2024, cuando presentó su carta de renuncia, y presidió la Federación Iberoamericana del Ombudsperson durante 2023 y 2024, según su curriculum. De esta manera asumirá un nuevo cargo en su carrera, nada menos que en la Corte Constitucional.

Las polémicas en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional

La jornada se caracterizó por el impedimento aceptado a la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, que no pudo participar en la elección; al igual que la revocatoria, por parte de la plenaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), de los derechos de Ana María Castañeda, de Cambio Radical, que había sido inhabilitada en forma provisional por las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez. Pese a la determinación, Castañeda impugnó la determinación.

“Sabiendo que una de las accionantes de la acción de cumplimiento es amiga entrañable, la señora Dora Lucy Arias Giraldo, considero que esto puede generar un conflicto de interés, por lo que pongo en consideración de la Comisión de Acreditación de la plenaria”, se leyó en el impedimento presentado por Zuleta, congresista del Pacto, que finalmente fue acogido por el órgano senatorial, por lo que no pudo aportar su sufragio a los intereses de la coalición de Gobierno.

Por su parte, en el caso de Castañeda, la plenaria del CNE decidió por seis votos contra uno revocar la medida cautelar y por ende no pudo participar en favor de la aspirante Balanta, en lo que en su momento fue considerado un revés para el Ejecutivo. Pese a ello, tanto ella como el senador Temístocles Ortega fueron habilitados para votar, aunque conscientes de sus responsabilidades en caso de que no estuvieran en la facultad de hacerlo a la luz de la ley.

Temístocles Ortega, senador de Cambio
Temístocles Ortega, senador de Cambio Radical, fue habilitado para votar en la sesión de la escogencia del nuevo integrante de la Corte Constitucional - crédito Colprensa

La magistrada recusada rechazó de plano la recusación, omitiendo el procedimiento reglamentario que exige que, mediante auto motivado, se pronuncie sobre la aceptación o no de los hechos que fundamentan la recusación, y, en todo caso, disponga la remisión del asunto al siguiente magistrado en orden alfabético, para que este presente proyecto de resolución a la Sala Plena de la Corporación”, se leyó en el auto del CNE contra la senadora Castañeda.

Tras la decisión, la congresista de Cambio Radical defendió su participación. “Y quiero decirle a la plenaria que la política se dignifica cuando se ejerce con libertad, no con sometimiento. Y aquí estoy en esta plenaria y no voy a dejar que se vulneren mis derechos. Estoy habilitada, tengo pleno derecho a votar y a participar. Y así lo haré. Hasta que no se responda de fondo sobre este proceso, estamos habilitados para ejercer nuestro derecho a voz y voto”, expresó.

Otro de los impedimentos que se aceptó fue el del senador Marcos Daniel Pineda, del partido Conservador, que respaldaba la candidatura de Camargo, aceptada por la corporación. Y en lo concerniente al parlamentario Richard Fuelantala, de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) y que también escogió la candidatura de Camargo, quedó en libertad de participar en la escogencia; en todos los casos, tras una acalorada discusión en Senado.

Durante la plenaria, el presidente de la corporación, Lidio García, expresó su molestia frente a las decisiones del CNE, en relación con los casos citados. “Quedo desconcertado con que el Consejo Electoral ayer dijo una cosa y hoy (miércoles) dijo otra, y deben tener un poco más de claridad y seriedad en este tipo de decisiones, porque lo que puede hacer es que una mesa directiva pueda cometer errores. Y somos notificados en plena votación”, afirmó el senador.

Temas Relacionados

Elección magistrado Corte ConstitucionalCarlos CamargoMaría Patricia BalantaJaime TobarCorte Constitucional ColombiaCorte ConstitucionalMagistrados Corte ConstitucionalColombia-Noticias

Más Noticias

Corte Constitucional ratifica un acuerdo pactado entre el Gobierno Petro y Nicolás Maduro en 2023: estos fueron los argumentos del alto tribunal

El tratado, suscrito el 3 de febrero de ese año en Caracas, fue sometido a un exhaustivo análisis formal por parte del alto tribunal

Corte Constitucional ratifica un acuerdo

Operativo militar en Arauca: dieron de baja a tres miembros del grupo armado residual Subestructura 28

Unidades del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía ejecutaron una acción en Puerto Rondón, logrando la baja de tres ilegales y la incautación de un arsenal significativo

Operativo militar en Arauca: dieron

Cayó en Cali el exjefe paramilitar Saúl Alfonso Severini Caballero: llevaba 16 años prófugo

La atención pública se enfoca ahora en las posibles revelaciones sobre alianzas políticas y crímenes en la región Caribe, mientras la justicia transicional espera su colaboración

Cayó en Cali el exjefe

Dos militares fueron rociados con gasolina durante una asonada en Putumayo: su estado es grave

Infobae Colombia confirmó que un subteniente y un soldado resultaron lesionados luego de ser rociados con combustible y prendidos fuego durante un operativo de destrucción de un laboratorio de procesamiento de drogas

Dos militares fueron rociados con

Corte Constitucional ya tiene nuevo magistrado: así reaccionó la oposición la escogencia de Carlos Camargo Assis

Desde los sectores contrarios al Gobierno Petro celebraron la escogencia del exdefensor del Pueblo, que llegará al alto tribunal para los próximos años, tras ganarle la puja a María Patricia Balanta, su principal contendora

Corte Constitucional ya tiene nuevo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a firmante de paz

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares de

Las películas más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Karina García revisó el celular de Altafulla en un ‘live’ y esto fue lo que encontró: así reaccionó la ‘influencer’

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá “caja misteriosa” y revelación de Raúl Ocampo en el reto de salvación del 3 de septiembre

Shakira y Piqué vendieron su lujosa mansión en Barcelona tras años de intentos y desacuerdos

Daniela Álvarez remodeló su apartamento en Bogotá: presumió un llamativo regalo que le hicieron

Deportes

Así le fue a Millonarios

Así le fue a Millonarios la última vez que vistió camiseta rosada: no clasificaron a los ocho

Extécnico de la selección ecuatoriana sería el apuntado por el América de Cali para llegar a la dirección técnica

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”