Policía reveló la identidad y detalles del estado del joven que retrasó un vuelo de Bucaramanga a Bogotá

Las autoridades entregaron detalles de la preocupante situación que se difundió en redes sociales - crédito Colprensa

Las autoridades revelaron nuevos detalles de lo sucedido al interior del vuelo entre Bucaramanga y Bogotá que experimentó un retraso de dos horas luego de que un pasajero provocara una situación de alarma que obligó a la tripulación activar los protocolos de seguridad en el aeropuerto.

El hecho se registró el domingo 31 de agosto de 2025 en el aeropuerto internacional Palonegro de Bucaramanga y el joven involucrado fue identificado como Manuel Alejandro Cabrales Lázaro, de 21 años, originario de Ocaña (Norte de Santander), que vive en el área metropolitana de Bucaramanga y cursa el sexto semestre de administración de empresas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La tensión a bordo se desató en el momento en el que Cabrales Lázaro se levantó de la silla 24 y comenzó a caminar por el pasillo de la cabina, mientras hacía comentarios que causaron preocupación entre los demás pasajeros.

Según los testimonios de los afectados, el joven les dijo a los viajeros que “no les convenía” que él continuara en ese avión si deseaban volver a ver a sus familias. Estas declaraciones generaron pánico entre los presentes, que pidieron a la tripulación que les permitiera descender, al considerar que su seguridad estaba comprometida.

La situación se difundió rápidamente en redes sociales, donde varios testigos relataron el temor que experimentaron durante el episodio. Aunque el reporte de las autoridades indica que no se reportaron lesiones físicas entre los ocupantes del vuelo.

Comunicado Avianca sobre pasajero disruptivo en vuelo Bucaramanga - Bogotá - crédito Suministrado

¿Qué pasó con el joven que desató el pánico en vuelo de Avianca?

Tras el suceso, la Aeronáutica Civil y las autoridades competentes realizaron una inspección exhaustiva de la aeronave. El informe oficial detalló que los canes antiexplosivos fueron utilizados para inspeccionar cada rincón de la aeronave como parte del protocolo de seguridad ante el riesgo por la presencia de explosivos, debido a que las amenazas llevaron a que se tomara en cuenta esta hipótesis.

“Dicha revisión se realiza y se encuentra todo sin novedad”, puntualizó el reporte difundido por El Tiempo, por lo que se descartó la presencia de cualquier elemento que representara una amenaza para la seguridad de los pasajeros.

Del mismo modo, se indicó que el joven fue remitido a una revisión por un médico del aeropuerto, que indicó que Cabrales Lázaro presentaba un estado de euforia, por lo que fue remitido a la EPS Sanitas Clínica para ser evaluado por los especialistas en psicología y psiquiatría.

Ante esta situación se pronunció el comandante de la Policía de Bucaramanga, coronel Savin Andrade, que aclaró que el joven “Estaba con un estado de salud alterado, generó la activación de protocolo de seguridad. Esta persona fue recluida en una institución de salud mental y no se presentó mayor traumatismo”.

Cabe mencionar que el vuelo tenía el despegue programado para las 1:52 p. m. del domingo, aunque tras el episodio tuvo que ser reprogramado y salió dos horas después de lo previsto, una vez que las autoridades confirmaron que no existía riesgo para los pasajeros ni la tripulación.

Katherine Porto era una de las ocupantes del vuelo

Las amenazas causaron alerta - crédito Katherine Porto / Instagram

La famosa actriz relató la temerosa experiencia que se vivió al interior de la aeronave, teniendo en cuenta que era una de las pasajeras que tuvo que presenciar la preocupante situación, por lo que no dudó en compartir el hecho con sus seguidores.

“Estoy en un vuelo de Bucaramanga a Bogotá, y este chico nos amenaza, dice que no nos conviene viajar en este avión. Que nosotros votemos si se queda o se baja, nos amenaza y estamos encerrados en el avión”, dijo a través de su cuenta oficial de Instagram notablemente preocupada por el desenlace.