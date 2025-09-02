Colombia

Llénese de paciencia, pues Bogotá amaneció con la movilidad colapsada: hay fallas en semáforos, accidente por caída de poste y demoras en Transmilenio

La acumulación de incidentes en diferentes sectores de la capital durante la mañana del 2 de septiembre complicó la movilidad y alteró la rutina de miles de personas

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Diversos accidentes, incluido un fallecido
Diversos accidentes, incluido un fallecido en Avenida Américas y bloqueos en Boyacá y Centenario, provocaron congestión y cierres parciales, afectando la rutina de miles de conductores y usuarios del transporte público - crédito redes sociales

Una persona falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la avenida Américas con calle 13, lo que provocó el cierre total de la vía en ese sector durante la mañana del martes, 2 de septiembre.

Este hecho, que según versiones preliminares podría estar relacionado con deficiencias en la señalización, se suma a otros incidentes viales que han afectado la movilidad en diferentes puntos de la ciudad.

El siniestro en la avenida Américas, donde la víctima aún no ha sido identificada, ha generado una interrupción considerable en el flujo vehicular. Las autoridades de tránsito acudieron al lugar para atender la emergencia y gestionar el cierre de la vía, mientras se investigan las circunstancias exactas del accidente.

Hasta el momento se reporta una persona fallecida tras el accidente vial - crédito Redes Sociales

Por otro lado, en la localidad de Engativá, se reportó la caída de una carga en la avenida Boyacá con calle 82, en sentido sur-norte. Este incidente afectó la circulación en una de las arterias principales de la zona, sumando dificultades para los conductores y usuarios del transporte público que transitaban por el área.

Por otro lado, en Puente Aranda, un camión colisionó contra una estructura metálica en la avenida Centenario con calle 53, en sentido occidente-oriente, a las 5:43 a. m.

La presencia de las autoridades en el sitio permitió coordinar la atención del accidente, aunque el tránsito en el sector se mantuvo lento debido a las labores de remoción y verificación de daños.

La acumulación de estos incidentes durante la mañana generó complicaciones en la movilidad urbana, con cierres parciales y congestión en varias vías estratégicas. Mientras los equipos de emergencia trabajan en los puntos afectados, los conductores enfrentan demoras y restricciones en los trayectos habituales, hasta que se restablezcan las condiciones normales de circulación.

Las autoridades solicitan paciencia y tomar rutas alternas para que la ciudadanía pueda llegar a tiempo a sus trabajos y actividades cotidianas.

Tras la caída de los objetos del camión involucrado, se reporta un flujo vehicular alto - crédito Redes Sociales

Según canales de difusión de movilidad y servicio publico de transporte, desde las 6:20 a.m. persiste una alta congestión vehicular entre las calles 38 y 42 sur con la Avenida Cali, en tanto que no se había solucionado la afectación del semáforo en el Portal Américas. Las autoridades recomiendan a los usuarios del transporte público “salir con anticipación, planear su ruta y mantenerse informado en el canal de WhatsApp”.

En cuanto a la operación del sistema, se reportan retrasos en las rutas TransmiZonal por la conjunción de estos incidentes, especialmente en los trayectos que atraviesan Puente Aranda. Según el reporte, “algunas rutas de TransMiZonal pueden presentar retrasos en su operación”.

Los organismos de emergencia mantienen la atención en el siniestro de la Avenida Centenario con carrera 53, donde agentes de tránsito continúan trabajando para normalizar la circulación.

Hasta el último reporte, la congestión y los retrasos persisten, mientras las autoridades insisten en que los ciudadanos consulten los canales oficiales antes de desplazarse, con el fin de evitar contratiempos mayores.

Siendo las 7:00 a.m. de la mañana, las autoridades de tránsito hacen presencia en el lugar y apoyan la regulación del tráfico, según lo han difundido en sus redes sociales.

Se tiene paso controlado sobre el carril izquierdo y el carril central del corredor, el vehículo involucrado, es ubicado en un costado de la vía.

Por último, organismos de emergencia continúan con la atención del siniestro presentado en la Av. Centenario con carrera 53.

Autoridades de tránsito habilitan un carril en contraflujo, para mitigar la congestión vehicular que se registra. Además, las rutas de TransmiZonal han empezado a normalizarse.

Portal Américas También se encuentra operando con normalidad.

