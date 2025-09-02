Isabella Ladera aseguró que le hicieron brujería y mostró pruebas en redes sociales: “Me quitó un mechón de cabello”

Isabella asegura que fue víctima de brujería - crédito @isabella.ladera/ Instagram

La modelo y creadora de contenido venezolana Isabella Ladera denunció en sus redes sociales un inquietante incidente vinculado con un supuesto intento de brujería.

Según narró la propia Ladera, una persona le cortó un mechón de cabello “en un descuido”, situación que ella misma asoció con prácticas esotéricas.

“Porque a mí lo que me hicieron fue brujería. Lit en un descuido mío (no fue ninguna peluquería), alguien me quitó un mechón de cabello”, escribió la modelo junto a una fotografía en la que evidenció el corte.

La modelo asegura que alguien le cortó un mechón de su cabello para hacerle trabajos relacionados con la brujería - crédito @isabella.ladera/ Instagram

Aunque la modelo atribuyó el corte de cabello a un trabajo energético, internautas le aseguraron que es parte del Karma que aún está pagando.

“No Isabella, no es brujería. La vida no funciona así. Si alguien actúa mal, no le va bien, eso se llama consecuencias de los actos”, “No es brujería, se le llama causa y efecto 😮😮😮 haces las cosas mal, te va mal, es solo eso, pero como es bien showsera dice que es brujería justifica su karma“, “es el efecto boomerang”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Isabella Ladera reveló detalles de su supuesto noviazgo con Hugo García

La influencer venezolana Isabella Ladera enfrentó en directo una acusación sobre sus intenciones en relación con Hugo García, luego de que una usuaria de TikTok la llamara “interesada” por su cercanía él.

Durante una transmisión reciente, la modelo se refirió sin reservas a los comentarios sobre su vinculación sentimental y las especulaciones respecto a la situación financiera de García, quien actualmente reside en Australia.

La tensión aumentó cuando una seguidora aseguró que “Hugo no tiene suficiente dinero y a ella le gustan con mucho dinero, así sean feos”. Ladera respondió: “Miren, una mujer que hace su propio dinero está con el hombre que quiere, con el hombre que la quiere, no con el hombre que necesita. Dios mío, qué ladilla. Yo trabajo burda como para estar buscándome a alguien que, como para estar con alguien que simplemente tenga más dinero que yo ¿Para ser igual de infeliz? No, para eso yo trabajo”.

Isabella Ladera durante una transmisión en vivo, en la que respondió a comentarios sobre su cercana relación con Hugo García - Infobae Perú

El vínculo entre Isabella Ladera y Hugo García ha generado expectativas y rumores desde que trascendió su amistad. Parte del público de García impulsa la posibilidad de que el lazo evolucione hacia una relación formal, aunque ambos han reiterado que, por ahora, solo existe afecto y amistad. En la referida transmisión, la influencer aclaró: “No somos novios, ustedes saben que no somos novios. Es que lo quiero, sí, yo lo quiero burde de lindo y él a mí, vamos a ver qué pasa. Más allá del destino, vamos a ver nuestras decisiones y toda esa vaina”.

Actualmente, Isabella Ladera se encuentra en Miami mientras Hugo García viajó a Australia para participar en una maratón, manteniendo la relación a la distancia. Las interacciones públicas entre ambos, tanto en redes sociales como durante directos interactivos, han fortalecido la presencia digital de la modelo venezolana, aunque también la han expuesto a reacciones encontradas y cuestionamientos sobre sus intereses personales y profesionales.

Ladera defendió su independencia económica ante los señalamientos recibidos en redes sociales sobre su supuesta relación con Hugo García - crédito Infobae Perú

Mientras algunos seguidores de la pareja digital celebran la química entre ambos, otros usuarios insisten en cuestionar la autenticidad de sus intenciones.

Isabella Ladera publicó mensaje sobre desamor y usuarios lo vinculan a Beéle

Ladera generó debate en las redes sociales al compartir un mensaje interpretado por muchos de sus seguidores como una indirecta dirigida a su expareja, el cantante colombiano Beéle.

La publicación, en la que la influencer expresó: “Un día lo tuviste todo de mí, pero decidiste volverme nada, déjame en paz porfa, eres solo caos sin intención de algo más”, reavivó la conversación sobre la relación que ambos mantuvieron y sus posteriores desencuentros.

La modelo venezolana ha compartido varios mensajes que en las últimas semanas que son relacionados con su ruptura con el cantante - crédito rechismes / Instagram

En los últimos meses, el pasado sentimental de Ladera y Beéle ha sido objeto de numerosas especulaciones, especialmente tras la controversia originada cuando Camila Rodríguez señaló una supuesta infidelidad del cantante con la modelo venezolana. Aunque Laderano mencionó el nombre de Beéle, parte de sus seguidores interpretaron la publicación como un intento de cerrar un ciclo.