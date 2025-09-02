Daniel Quintero insiste en su propuesta de regalar lavadoras: “Lo de Colombia no ha sido falta de plata, sino de ideas”

Daniel Quintero promete entregar 4 millones de lavadoras si es elegido presidente en 2026 - crédito Composición fotográfica Infobae

El debate en torno a las propuestas presidenciales en Colombia adquirió un nuevo matiz tras el reciente anuncio de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, que afirmó en su cuenta oficial de X que, de llegar a la Presidencia en 2026, entregaría “mínimo 4 millones de lavadoras” a hogares de estratos 1, 2 y 3.

La declaración retoma una iniciativa que ya había prometido durante su administración local, donde aseguró la entrega de 6.090 unidades, meta que nunca se materializó, según información divulgada por El Colombiano.

La propuesta fue defendida por Quintero bajo la premisa de que Colombia enfrenta una falta de ideas, más no de recursos. En palabras del propio exfuncionario, “producidas de forma masiva podemos tener lavadoras que saquen a la mitad del país de la era de las cavernas por menos de 500 mil pesos la unidad”, enfatizó en su publicación del 2 de septiembre.

Esta iniciativa, según él, busca aliviar el trabajo doméstico no remunerado, especialmente el que recae sobre las mujeres, un fenómeno ampliamente documentado por organismos multilaterales y por el propio Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El anuncio de Quintero reavivó críticas y escepticismo en el entorno político y social por la viabilidad operativa, legal y financiera del proyecto. La funcionaria Valeria Molina, secretaria de las Mujeres de Medellín, respondió al exalcalde a través de redes sociales que “entregar cuatro millones de lavadoras no es una propuesta: es un engaño. Prometer lo que no se puede cumplir es jugar con la gente”.

Las declaraciones de Molina recordaron que durante la Administración de Quintero en Medellín no se concretó la entrega de lavadoras ni a una sola persona, pese a la asignación de recursos públicos puntuales.

De acuerdo con documentación oficial, en octubre de 2022 el presupuesto destinado ascendió a $9.026 millones, de los cuales se ejecutaron aproximadamente $610 millones. En 2021 se asignaron y ejecutaron $400 millones, y para 2023 se proyectaba asignar algo más de $10.597 millones. No obstante, la entrega nunca se llevó a cabo y mujeres que habían sido preseleccionadas como beneficiarias quedaron sin respuesta, según reportó El Colombiano.

Entre las razones de la no concreción, el principal obstáculo fue la inviabilidad jurídica para regalar electrodomésticos desde la administración pública, un asunto regulado por normas nacionales.

Se evaluaron alternativas como la adjudicación mediante convenio interadministrativo, licitación, asociación o bonos, pero ninguno de estos caminos permitió cumplir la promesa. La discusión jurídica se centra en la modalidad más adecuada para la transferencia de estos bienes, sin incurrir en prohibiciones ni en responsabilidad fiscal.

A las dificultades normativas se suma el análisis económico. Voces como la de Álvaro Labrada, coordinador de Juventud en Valle del Cauca, refutaron la factibilidad del esquema:

“Una lavadora en Colombia está alrededor de 1.600.000 pesos porque allí están incluidos los costos de insumos importados, energía, transporte y distribución. ¿O las vas a mandar por teletransporte, a cada casa le vas a poner un panel solar conectado a la lavadora y garantía por 10 años?”, cuestionó vía X.

Añadió, además, que la idea de producirlas en masa por medio millón de pesos desconoce la estructura de costos en la industria nacional, incluso contemplando subsidios estatales.

El trasfondo de la discusión radica en el tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico no remunerado en Colombia, tema visibilizado por el último informe del Dane y de organizaciones como la ONU Mujeres. Lavar ropa, con base en estos estudios, representa una de las tareas más demandantes en términos de horas, afectando en especial a mujeres de bajos ingresos.

La respuesta a este desafío ha sido diversa. Mientras las propuestas de Quintero giran en torno al equipamiento individual de los hogares, la actual administración de Medellín anunció el desarrollo de una lavandería comunitaria en la Comuna 3, Manrique, como alternativa integral.

Según comunicaron autoridades locales, este espacio permitiría lavar, secar y doblar ropa, además de ofrecer servicios de acompañamiento institucional a las beneficiarias.