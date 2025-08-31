Colombia

Gustavo Petro regañó a Ricardo Roa por polémico contrato de regasificación entregado a uno de sus amigos: “Debe romper de inmediato”

El presidente de Ecopetrol habría beneficiado a uno de sus más cercanos alfiles para quedarse con un jugoso contrato para regasificar el gas importado que ordenó el presidente

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - crédito Presidencia/Luis Jaime Acosta/REUTERS

El presidente Gustavo Petro usó su cuenta de X para enviar tremendo regaño al líder de Ecopetrol, Ricardo Roa, después de que se conociera un polémico contrato que habría firmado la petrolera estatal con una de las empresas creadas por un amigo cercano: Juan Guillermo Mancera.

Según el jefe de Estado, Roa desatendió sus órdenes directas en las que exigió la importación directa e inmediata de gas para cubrir con la demanda del país y así evitar la explotación de más recursos propios.

Cuando pedí que Ecopetrol compitiera en la importación de gas de manera transitoria para lograr una disminución de la demanda interna de este hidrocarburo fósil, dije: 1. Que el objetivo era bajar el precio del gas importado, que es más alto que el precio internacional por especulación, y 2. Me referí a que fuera Ecopetrol, Ecopetrol, y no un intermediario privado el que hiciera la operación”, escribió el presidente.

En su mensaje, el jefe de Estado aseguró que la orden de retirar a los privados de los negocios de la petrolera estatal sería con el propósito de, según él, acabar con el desvío de fondos a grupos armados que se estarían nutriendo de los hidrocarburos.

El presidente criticó el reciente
El presidente criticó el reciente contrato suscrito entre Ecopetrol y la empresa de un cercano a Ricardo Roa - crédito red social X

El 10% de la gasolina refinada por Ecopetrol termina en manos de la mafia para la producción de cocaína, es como un subsidio estatal a los narcotraficantes”, continuó.

Petro aseguró que, pese a pedir ayuda al gobierno de los Estados Unido para ejercer un mayor control en Ecopetrol, sus peticiones fueron desestimadas, por lo que ordenó nuevamente a la petrolera acabar con cualquier lazo que pueda terminar en una presunta financiación ilícita a grupos armados.

Ese sistema de subsidio ha sido permitido extrañamente por el gobierno de los EEUU, al pasado gobierno de ese pais, le pedí nombres de expertos para poner en la seguridad privada de Ecopetrol, pero no recibí respuesta. Ecopetrol debe romper, de inmediato, las normas que permiten que se irrigue gasolina oficial a los laboratorios del narco”, concluyó el presidente.

El mensaje de Gustavo Petro se da después de que se conociera una reciente investigación de la Silla Vacía en la que se reveló que el Grupo Ecopetrol suscribió acuerdos para el negocio de regasificación en el Caribe con Gaxi SA ESP, una empresa vinculada a Juan Guillermo Mancera, amigo de Ricardo Roa.

La resistencia al cambio dentro
La resistencia al cambio dentro de Ecopetrol se presenta como riesgo para su modelo de negocio, según lo expresado por el presidente Petro - crédito @infopresidencia/X

El proyecto, que busca instalar un barco regasificador en La Guajira, podría generar ingresos anuales de 1.460 millones de dólares y es considerado clave para enfrentar el desabastecimiento de gas en Colombia.

La investigación de La Silla Vacía detalló que, mientras el proceso oficial de selección de empresas para la regasificadora quedó congelado tras un Requerimiento de Información (RFI) publicado en enero de 2025, Gaxi avanzó en acuerdos con Hocol, filial de Ecopetrol.

Un documento firmado el 28 de marzo de 2025 por Germán Mutis, entonces líder de Nuevos Negocios de Hocol, certificó un “acuerdo” con Gaxi para estructurar e implementar la importación de gas natural licuado (LNG) mediante una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (Fsru). La capacidad del barco permitiría procesar hasta 400 Mbtu diarios, equivalente al 30% del consumo nacional.

El acuerdo generó controversia porque Gaxi carece de experiencia en proyectos de regasificación y operó durante años en una casa en obra negra en Riohacha. En 2025, la empresa reportó 2.500 millones de pesos en activos y una utilidad de 851 millones de pesos, cifras bajas para el sector. Además, registros empresariales muestran que empleados de Mancera en Plus Energy continuaron en cargos directivos de Gaxi tras su salida formal de la sociedad.

Documentos revelan que la petrolera
Documentos revelan que la petrolera estatal firmó pactos con Gaxi, firma sin experiencia en el sector, para instalar un barco regasificador en La Guajira - crédito Luisa González/Reuters

El expresidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, denunció presiones de un “alto directivo de Ecopetrol” para favorecer a Gaxi, y en un comunicado público afirmó haber recibido amenazas y seguimientos. Por su parte, Mancera negó las acusaciones y anunció acciones legales. Ecopetrol y Hocol respondieron que existía un “Memorando de Entendimiento firmado en enero de 2025” con Gaxi, pero lo calificaron como “no vinculante y exploratorio”.

Un mensaje anónimo enviado a la junta directiva de Ecopetrol en julio de 2025, revelado por El Tiempo, mencionó supuestos acuerdos irregulares para entregar la regasificadora a Gaxi. El mensaje también involucró a Roa, su pareja Julián Caicedo y Santiago Vargas, principal financiador de la Colombia Humana, partido del presidente Gustavo Petro.

La relación entre Mancera y Roa se remonta a la compra de un apartamento en Bogotá, operación que es objeto de investigación por la Procuraduría y que motivó una consultoría de cinco millones de dólares encargada por Ecopetrol a Covington & Burling. Mancera, coronel retirado de la Policía y exjefe de seguridad de Pacific Rubiales, es descrito por fuentes internas como “el poder detrás del poder” en Ecopetrol desde la llegada de Roa.

El presidente Gustavo Petro criticó públicamente a Roa en abril de 2025 por la falta de importación de gas por parte de Ecopetrol, señalando que “el simple hecho de que Ecopetrol no importe gas, como sí importa la gasolina, está generando este negociado con los colombianos”.

Actualmente, el proceso de selección para la regasificadora sigue en evaluación, con cerca de 30 manifestaciones de interés y alrededor de 20 propuestas recibidas, aunque Ecopetrol no precisó si Gaxi figura entre ellas.

