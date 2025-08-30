Colombia

Así quedó el desempleo en Colombia: estas son las ciudades con más y menos trabajo

El ranking elaborado por el Dane destacó que, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas, solo diez presentan tasas de desocupación por debajo de la media nacional

Por Daniella Mazo González

La tasa de desempleo en Colombia bajó a 8,8%, el nivel más bajo desde 2001, según el Dane - crédito iStock

La tasa de desempleo nacional en Colombia se ubicó en el nivel más bajo desde 2001, según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para el trimestre móvil mayo-julio de 2025. Mientras el país registró una disminución significativa y llevó la desocupación a 8,8%, los resultados a nivel urbano muestran que persisten diferencias notables por ciudades. De acuerdo con los datos divulgados, el panorama nacional contrasta con las realidades locales, donde regiones como Quibdó, Riohacha e Ibagué encabezan los registros más altos de desempleo en el país.

El informe del Dane detalló que, durante el trimestre evaluado, Quibdó alcanzó una tasa de desocupación de 24,3%, seguida de Riohacha con 14,4% e Ibagué con 12,9%. En el extremo opuesto, ciudades como Cali (7,8%), Villavicencio (7,7%) y Medellín (7,3%) presentaron los indicadores más bajos, según los resultados oficiales. Estos datos consolidan una tendencia a la mejora del empleo a nivel nacional, aunque revelan una fuerte desigualdad regional.

Cali, Villavicencio y Medellín presentan las tasas de desempleo urbano más bajas, consolidando su liderazgo en empleo formal - crédito Dane

Según los análisis, esta reducción general ubicó al país en su mejor registro en más de dos décadas, pese a que la brecha territorial se mantiene. “Colombia reporta una tasa de desempleo nacional de 8,8%, la más baja desde que hay registros comparables en 2001”, indicó el Dane. No obstante, en ciudades como Quibdó, la proporción de ciudadanos sin trabajo supera por más de tres veces el nivel nacional, marcando un fuerte contraste entre regiones.

El ranking elaborado por el Dane con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares destaca que, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas, solo diez presentan tasas de desocupación por debajo de la media nacional. Por su parte, la ciudad de Bogotá, principal polo de empleo del país, no figura ni entre las más críticas ni entre las más consolidadas, lo que refleja una estabilidad relativa frente a otras capitales.

Estos datos reflejan desafíos estructurales de carácter social y económico en determinados territorios, particularmente en el Pacífico y la región Caribe. Así mismo, se atribuyen las disparidades a factores como la informalidad, la falta de oportunidades para jóvenes, la débil diversificación industrial y la escasa presencia de grandes inversiones privadas en zonas como Chocó y La Guajira.

Quibdó, Riohacha e Ibagué registran los índices de desempleo más altos del país, superando ampliamente la media nacional - crédito Alcaldía de Riohacha

El comportamiento del desempleo en el periodo mayo-julio de 2025 muestra variaciones sensibles incluso entre ciudades de tamaño similar. Ibagué, en el Tolima, se ubicó como la tercera zona con mayor desempleo urbano, mientras que Medellín mantiene una de las cifras más bajas, reafirmando el liderazgo de centros urbanos consolidados en materia de formalización laboral y acceso a empleo.

De acuerdo con el boletín técnico del Dane, la disminución agregada a nivel nacional coincide con un repunte en los indicadores de ocupación formal, especialmente en sectores relacionados con servicios, comercio y manufacturas. Este comportamiento ha tenido menor impacto en las zonas con economía predominantemente informal.

En cuanto a la distribución de la desocupación por áreas metropolitanas, la estadística destacó la posición favorable de Villavicencio, que logró superar a varios centros urbanos tradicionales en la reducción de desempleo. Por el contrario, regiones como Riohacha enfrentan dificultades estructurales para reducir su indicador, manteniendo niveles superiores al promedio nacional.

Las disparidades regionales en desempleo se atribuyen a informalidad, falta de oportunidades y escasa inversión privada - crédito AP

El informe presentado enfatizó la importancia de reforzar políticas diferenciadas para estimular el empleo y dinamizar la economía regional. Las autoridades y analistas señalan que el mayor desafío reside en cerrar las brechas territoriales y promover el desarrollo de oportunidades laborales sostenibles fuera de los grandes núcleos urbanos. De acuerdo con el Dane, la recuperación del empleo nacional no será completa si no se traduce en mejoras sostenidas en las zonas con mayor rezago.

21 de las 23 ciudades más grandes del país ya muestran tasas de desempleo por debajo del 13%, una recuperación considerada histórica por el propio Dane. El registro, aunque positivo a escala nacional, demanda un seguimiento constante sobre las disparidades locales y la eficacia de las estrategias para garantizar empleo formal y de calidad en todas las regiones.

