Colombia

Yeferson Cossio reveló que su ex le habría hecho bujería con un objeto que encontró en su casa: “Lo tiraba y volvía a aparecer”

El ‘influencer’ contó que halló un anillo extraño en su casa, por lo que sospechó de prácticas de magia negra, que lo obligó a buscar ayuda espiritual tras sufrir lesiones y dificultades personales

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
El creador de contenido aseguró
El creador de contenido aseguró que una de sus exparejas le hizo brujería - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El hallazgo de un objeto inusual en su vivienda llevó a Yeferson Cossio a sospechar que había sido víctima de prácticas de brujería por parte de una expareja.

El creador de contenido paisa compartió este episodio durante una transmisión en vivo desde Kick, donde relató, junto a su hermana Gisela Castaño, los detalles de una experiencia que, según él, marcó un periodo de dificultades personales y lesiones físicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La conversación se inició cuando Gisela Castaño recordó el momento en que su hermano encontró un anillo de aspecto extraño al mudarse de casa. “¿Sí te acuerdas? Cuenta lo del anillo, que cuando te ibas a pasar tú viste un anillo muy... De una forma...”, mencionó Gisela Castaño, aludiendo a la rareza del objeto.

Según su testimonio, el anillo no pertenecía a nadie de la familia y, pese a los intentos de deshacerse de él, siempre reaparecía. “Y encontró en esa casa un anillo de una forma muy extraña. O sea, un anillo, tenía una forma demasiado extraña, y Jeff... Porque nos pregunta a todos de quién era el anillo y no sabíamos. No era de nadie. Y Jeff lo botaba, literal lo botaba a la hora y volvía y dejaba...”, relató Gisela Castaño.

El creador de contenido confesó que el extraño objeto era desechado, pero después aparecía de nuevo entre sus pertenencias - crédito @flashclips334/ TikTok

Yeferson Cossio intervino para describir la insistencia con la que el objeto regresaba, incluso, cuando lo arrojaba lejos durante sus viajes. “Uy, esa concha de tu madre, yo lo boté como treinta veces más”, afirmó, y añadió: “Parce, en viajes íbamos viajando en un carro o algo y yo lo tiraba por el coso y siempre, parce, a mí por eso me tocó hacer hasta una cosa de yageito... Y luego me descubrí que era que una ex me estaba haciendo brujería. Pero una ex, pues vía atrás, vía atrás, vía atrás. Y yo la confronté”.

El influencer también relató que, tras mudarse de ciudad, el anillo volvió a aparecer, acompañado de cartas con supuestos rezos escritas por la misma expareja.

“Yo cambié de ciudad y ahí estaba. Y unas cartas que me hacía ella y ahí había dizque unos rezos. Eso fue de mera vuelta”, explicó Yeferson Cossio. Su hermana corroboró la persistencia del objeto: “El mismo anillo”.

La situación llevó a Yeferson Cossio a buscar ayuda espiritual en Cali, donde, según sus palabras, logró liberarse de la supuesta brujería. “A mí esa brujería me la quitaron en Cali”, concluyó el creador de contenido, quien atribuye a estos hechos una serie de infortunios, incluyendo un accidente y una lesión en el brazo, que generaron preocupación entre sus seguidores.

Yeferson Cossio habló del momento
Yeferson Cossio habló del momento en que fue víctima de brijería - crédito @yefersoncossio/IG

Yeferson Cossio desmintió que la Fiscalía le aplicara extinción de dominio a su vivienda en Medellín

La controversia se desató luego de que en redes sociales, especialmente a partir de una publicación en X realizada el 23 de agosto de 2025 por el usuario Santiago Alvarán, se difundiera el mensaje: “La Fiscalía General de la Nación habría aplicado extinción de dominio a la casa del influenciador Yeferson Cossio en Medellín. Al creador, le habría tocado mudarse de residencia”, acompañado de un video del inmueble.

El contenido viral generó revuelo, obligando a Cossio a recurrir a sus plataformas digitales para desmentir de manera categórica estos señalamientos. En una transmisión desde Kick, el influencer detalló: “La información publicada es distorsionada, es falsa y no obedece a la realidad”, postura que fue respaldada por su equipo legal.

El paisa aclaró la información que circuló en redes sociales - crédito @letengoelchisme/IG

Sus representantes solicitaron el “retiro inmediato de la información contenida en este video” y advirtieron: “Usted va a responder por daños y perjuicios”, dejando en claro las intenciones de emprender acciones legales contra quienes difundieron la noticia.

Cossio explicó que la confusión se originó porque él mismo decidió dejar la vivienda por motivos personales, lo que fue interpretado erróneamente en redes sociales. Aseguró que su salida no tuvo relación con ningún proceso de extinción de dominio ni requerimiento legal, sino que fue voluntaria, dado que ya contaba con otra propiedad en construcción en la zona de Palma.

Además, aclaró que la casa en cuestión no era de su propiedad, sino que la ocupaba bajo contrato de arriendo firmado con la Sociedad de Activos Especiales (SAE): “Yo le estaba dando al Estado 1.500 millones de pesos de arriendo. El contrato estaba a nombre mío con la SAE y les pagué casi 1.500 millones de pesos por cuatro meses por vivir ahí”.

Temas Relacionados

Yeferson CossioYeferson Cossio BrujeríabrujeríaKickYeferson Cossio Kickcreadores de contenidoExnovia Yeferson CossioColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Ministro de Defensa aclaró cuál es la finalidad del despliegue militar en la frontera con Venezuela: “Incrementar la fuerza pública para atender todo el territorio nacional”

Pedro Sánchez se refirió al envío de 25.000 soldados adicionales al Catatumbo, precisando que solo se reforzaron capacidades existentes para enfrentar grupos armados y proteger zonas críticas del país

Ministro de Defensa aclaró cuál

Precandidatos presidenciales reaccionaron a orden de Petro de militarizar la frontera con Venezuela: “Un favor al verdugo aliado del ELN y Farc”

Los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, uno de los partidos de oposición, condenaron la reciente decisión del presidente Gustavo Petro

Precandidatos presidenciales reaccionaron a orden

Maldy apuesta por un álbum solo con mujeres y promete una nueva colaboración con Karol G

El reguetonero puertorriqueño anunció que prepara un disco dedicado exclusivamente a voces femeninas, donde espera volver a trabajar con Karol G y rendir homenaje a figuras como Ivy Queen y Anitta

Maldy apuesta por un álbum

El concejal Daniel Briceño reveló que el ‘influencer’ Levy Rincón recibió un nuevo contrato en Rtvc

La contratación de Levy Rincón como conductor de un programa en Radio Nacional de Colombia ha desatado polémica en redes sociales y el ámbito político

El concejal Daniel Briceño reveló

Mira el resultado del Chontico Día del 29 de agosto

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Mira el resultado del Chontico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Captura en Bogotá: así cayó

Captura en Bogotá: así cayó en una estación de Transmilenio ‘Morrocoyo’, el señalado cabecilla de pertenecer a las AUC bajo órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Maldy apuesta por un álbum

Maldy apuesta por un álbum solo con mujeres y promete una nueva colaboración con Karol G

Oswaldo, de Los Montañeros, fue hospitalizado: “Estoy débil”

Ella es la hermana gemela de una exparticipante de ‘La casa de los famosos’ que es una de las favoritas en ‘Miss Universe Colombia’

Así fue la respuesta de Karina García a quienes la llamaron “perra” y “Kanina”: “¿Quiere que le ladre?"

La Toxi Costeña denunció en redes sociales los ataque de los que están siendo víctimas sus hijos: “Me duele en el alma ”

Deportes

Nairo Quintana fue la sensación

Nairo Quintana fue la sensación durante la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: firmó autógrafos y se tomó fotos

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026

Carlos Antonio Vélez reveló por qué Jhon Jáder Durán estaría furioso con el técnico de la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”

Juan Ayuso ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal regresó al top-10 en la general

Iván Mauricio Arboleda regresaría a Millonarios solo un mes después de haber salido del equipo azul