Diputado chavista advirtió riesgos para los aliados de Maduro ante la presión de Estados Unidos: “Petro está en salsa”

El diputado y presentador venezolano, Mario Silva advirtió sobre el impacto regional de un posible colapso en Venezuela - crédito @EmmaRincon/X

La advertencia de Mario Silva sobre el futuro de Venezuela y su impacto regional ha encendido las alarmas en los círculos políticos latinoamericanos.

El diputado y presentador, conocido por su cercanía al chavismo, sostuvo que la estabilidad de gobiernos aliados en América Latina depende directamente de lo que ocurra en Caracas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su análisis, Silva subrayó que la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro no solo busca un cambio interno, sino que forma parte de una estrategia más amplia para debilitar a los aliados de Venezuela en la región.

Durante su programa televisivo, La Hojilla, Silva advirtió que un eventual colapso del gobierno venezolano podría desencadenar un efecto dominó en el continente.

El diputado chavista, Mario Silva sostiene que la caída de Maduro podría desencadenar un efecto dominó en América Latina - crédito Venezolana de Televisión

Según sus palabras, “¿Cae Venezuela? Inmediatamente, sucede un efecto dominó, ¿cae Cuba, cae Nicaragua, caen todos los gobiernos?”. Esta visión, compartida en un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington, apunta a que la caída de Maduro tendría consecuencias inmediatas para otros regímenes afines.

El presentador fue más allá al vincular la situación venezolana con la de otros mandatarios de la región. En su intervención, señaló que líderes como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, también estarían en riesgo si se concreta un desenlace adverso en Caracas.

Silva afirmó de manera enfática: “Petro está en salsa (en problemas); a Lula lo tienen en salsa. Si ellos no entienden eso, están equivocados”. De este modo, el diputado chavista alertó a los gobiernos aliados sobre la necesidad de mantenerse vigilantes ante lo que considera una ofensiva coordinada.

Silva interpretó la presión internacional como parte de un plan para consolidar el poder de sectores conservadores en América Latina. Según su análisis, el objetivo de estos actores sería reforzar los aparatos represivos y someter a los pueblos de la región.

En su mensaje, advirtió: “Porque ellos quieren ir de alguna manera controlando el poder, y al controlar el poder van a reforzar los aparatos represivos para poder aplastar a los pueblos, y ahí está su grandísima equivocación, porque los pueblos no se van a dejar aplastar”. Esta declaración refuerza la narrativa oficialista de resistencia frente a lo que denominan “agresión imperialista”.

El diputado chavista, Mario Silva advirtió que una eventual incursión militar de Estados Unidos en Venezuela pondría en problemas a los aliados de Maduro, entre los que está el presidente Gustavo Petro - crédito Alexa Rochi/Presidencia

El conductor de La Hojilla instó tanto a la militancia oficialista como a los países aliados a mantener una postura firme ante los intentos de sometimiento externo.

Reiteró su mensaje al afirmar: “Los pueblos no se van a dejar aplastar, es una enorme equivocación”. Con estas palabras, Silva buscó fortalecer la unidad interna del chavismo y advertir a los gobiernos afines sobre los riesgos de un colapso en Venezuela.

Las declaraciones de Silva se producen en un momento en que la confrontación entre el régimen de Maduro y Estados Unidos se ha intensificado.

La administración de Donald Trump ha incrementado su presencia militar en el Caribe, desplegando buques de guerra y un submarino nuclear, una acción que Caracas interpreta como una amenaza directa. En este escenario, el chavismo ha reforzado su discurso de resistencia, asegurando que Venezuela enfrenta un plan internacional de “agresión imperialista”.

Voceros como Silva insisten en que cualquier desenlace en Caracas tendría repercusiones en toda América Latina, y que la presión sobre Venezuela es solo el primer paso de una estrategia más amplia para reconfigurar el mapa político regional.

Maduro agradece a Petro despliegue militar en Catatumbo

Maduro agradece a Petro el despliegue de 25.000 soldados en la frontera con Venezuela - crédito Palacio de Miraflores/Reuters

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su agradecimiento al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, por la decisión de desplegar 25.000 soldados en la región del Catatumbo, ubicada en la frontera entre ambos países, con el objetivo de enfrentar a “las fuerzas de la mafia”, según informó Venezolana de Televisión.

Las recientes medidas de ambos líderes se producen en un contexto de tensión con Estados Unidos, que anunció maniobras en aguas del Caribe próximas a Venezuela para combatir el narcotráfico.

En la zona del Catatumbo actúan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 33 de las disidencias de las Farc y organizaciones narcotraficantes que disputan el control territorial.

Maduro indicó que ordenó a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, coordinar con su homólogo colombiano, Pedro Arnulfo Sánchez, la defensa de la frontera y la eliminación de “bandas narcoterroristas”.

El presidente venezolano afirmó: “Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos nosotros. Venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y la soberanía”.

El lunes, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el envío de 15.000 uniformados a los estados Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia, para reforzar la seguridad y combatir a los grupos delictivos.

El gobierno de Maduro sostiene que en Venezuela no existen campamentos de grupos armados colombianos y que el país está libre de cultivos de drogas.

Petro subrayó la importancia de la cooperación bilateral: “Es la coordinación entre los dos Estados la que le gana a la mafia”.