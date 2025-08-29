Colombia

Alivio para el bolsillo colombiano, las compras con tarjetas serán más baratas en septiembre

Para los hogares endeudados, el descenso podría significar un respiro limitado en tarjetas de crédito, préstamos de libre inversión y otros productos de consumo

Por Daniella Mazo González

La Superintendencia Financiera de Colombia certificó en 25,01% la tasa de usura que regirá para septiembre, lo que representa una disminución de 0,16 puntos porcentuales frente al 25,17% fijado en agosto. Este indicador, que corresponde al interés máximo que las entidades financieras pueden cobrar a los usuarios en operaciones de crédito de consumo y ordinario, marca un leve alivio en medio de las tensiones por el costo del endeudamiento.

La tasa de usura se calcula con base en el interés bancario corriente, que también registró una reducción marginal, situándose en 16,67% efectivo anual. Aunque la caída es leve, expertos consideran que refleja la tendencia descendente de la inflación y la expectativa de nuevas decisiones del Banco de la República en materia de política monetaria.

Para los hogares endeudados, el descenso podría significar un respiro limitado en tarjetas de crédito, préstamos de libre inversión y otros productos de consumo. No obstante, analistas advierten que la reducción es insuficiente para generar un alivio real en el bolsillo de las familias, dado que los niveles de morosidad siguen al alza y el acceso al crédito permanece restringido.

En el mercado se espera que, si la inflación continúa moderándose en los próximos meses, el Banco de la República acelere el recorte de su tasa de referencia, lo que impactaría de forma más clara en el costo del crédito y, por ende, en la tasa de usura.

Noticia en desarrollo...

