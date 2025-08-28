Gustavo Bolívar recordó anécdota con ‘Champú’, de la serie ‘Pandillas: guerra y paz’: “Pudo ser un delincuente, pero acá está”

Gustavo Bolívar habló de 'Shampoo' - crédito Instagram @sisoyshampoo y Colprensa

El aspirante presidencial Gustavo Bolívar compartió, a través de su cuenta de X, un video en el que habla del testimonio de Iván Darío Aldana, más conocido como “Shampoo”, personaje de la serie colombiana Pandillas: guerra y paz, escrita por Bolívar al principio de la década de los 2000.

Bolívar fue enfático en que, gracias a la iniciativa de haber incluido pandilleros reales, como “Champú” en ese momento, muchos de esos jóvenes redireccionaron sus vidas y dejaron atrás la violencia.

Bolívar recordó el momento en que le hizo esa propuesta a Samuel Duque, presidente de Telecolombia en ese entonces y quien se mostró consternado ante lo que le dijo Bolívar, pues temía que jóvenes pandilleros terminaran robando elementos costosos del equipo de producción.

“El resultado de mi experimento: nunca se perdió nada; los más educados, los más respetuosos con el director; ejemplo de llegar primeros al set e irse de últimos; estudiaban los muchachos y traían palabras nuevas locales para enriquecer el lenguaje”, dijo Bolívar.

El actor, cuando Bolívar le preguntó qué recordaba de aquella época, respondió: “Nos tocaba trasladarnos desde la localidad 19, Ciudad Bolívar, a la otra Bogotá. La gente no creía que nosotros podíamos hacer el programa; a veces las mismas envidias y los rencores de las personas nos opacaban, pero también recuerdo muy especialmente que nunca tuvimos ningún tipo de escándalo y programas sacar adelante uno de los programas más vistos y recordados por los colombianos”.

La cada vez más amplia brecha entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero

El proceso interno del Pacto Histórico para definir su candidato presidencial en 2026 enfrenta crecientes tensiones tras la postulación de Daniel Quintero, quien mantiene vigente un proceso judicial por corrupción. Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, Gustavo Bolívar, precandidato y militante destacado de la coalición, afirmó enfáticamente: “Si tuviera una imputación por corrupción, no me presento como precandidato”. Bolívar enfatizó que la ciudadanía espera “candidaturas transparentes”, y puntualizó que será tarea del Comité de Ética determinar si Quintero puede mantenerse en la contienda.

Según Bolívar, la consulta interna que se celebrará el 26 de octubre de 2025 contará con al menos ocho aspirantes, todos comprometidos bajo la premisa de apoyar al vencedor, sin excepción. El precandidato reiteró: “Todos los que pierdan tienen que apoyar al que gane. Todos. O si no, uno no se mete”. Bolívar subrayó el compromiso con las reglas del proceso y defendió que ese consenso garantiza la solidez de la candidatura única de la izquierda.

El dirigente del Pacto Histórico abordó también rumores sobre supuestas inclinaciones del presidente Gustavo Petro en favor de algún precandidato. Negó haber recibido apoyo del mandatario y relató: “No creo que el presidente tenga candidato. Él nos ha dicho que no dará su apoyo hasta después del Frente Amplio en marzo de 2026, porque si lo hace antes se daña la convocatoria”.

Al analizar el balance de fuerzas políticas, Bolívar admitió que la izquierda carece de la fortaleza suficiente para ganar una elección presidencial en solitario, refiriéndose al antecedente de 2018. También criticó recientes ajustes a los estatutos internos de Colombia Humana, que han permitido la inscripción de directivos como precandidatos sin renunciar antes a sus cargos, medida que consideró alejada del espíritu progresista.

Por otra parte, Bolívar enfatizó que el método clientelista debe ser erradicado y defendió una política fundamentada en “el arte de gobernar bien para todos”. Añadió: “No todo vale. No se trata de traer a todos por ganar, sino de construir desde la decencia”.

En el plano público, la figura de Bolívar fue objeto de rechazo durante el Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Anato, realizado recientemente en Medellín. El precandidato fue abucheado por los asistentes luego de asegurar: “ni Uribe, ni Santos, ni Duque ni Petro pudieron combatir ni terminar con el narcotráfico”. El ambiente se tensó más cuando remarcó que el flagelo no depende solo de la política nacional, sino de la demanda de “300 millones de consumidores en el mundo”. La crítica del público impidió que culminara su intervención.

El episodio evidenció la polarización del debate público acerca de las estrategias antidrogas en Colombia y la sensibilidad que generan las percepciones sobre efectividad y responsabilidad en el abordaje del narcotráfico, tanto en los gobiernos recientes como en las propuestas de los actuales aspirantes.