Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

20 años de trayectoria delictiva y siete procesos abiertos precedieron la operación que puso fin a la vinculación de Elmer José Fuentes Muñoz en la organización armada

Por Paula Naranjo

Así se logró la captura de alias Colonia, líder del Clan del Golfo, en Risaralda - crédito Policía Nacional

Elmer José Fuentes Muñoz, conocido como alias Colonia, fue abatido durante un operativo del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes) de la Policía Nacional en la zona rural de Guática, en el occidente de Risaralda.

La acción policial, anunciada el miércoles 27 de agosto de 2025, puso fin a la trayectoria de uno de los principales líderes del Clan del Golfo, que se encargaba de coordinar acciones delictivas contra la fuerza pública y ciudadanía; además, tenía la misión de expandir esta organización criminal desde el Chocó hacia el Eje Cafetero.

Resultados de operativo policial en Guática

De acuerdo con información de la Policía Nacional, la denominada operación Soberanía fue coordinada desde Bogotá con el apoyo de unidades especializadas en inteligencia, lo que permitió ubicar a Fuentes Muñoz y a sus escoltas en un área apartada de Guática.

Alias Colonia fue abatido tras
Alias Colonia fue abatido tras operativo de la Policía - crédito Fotomontaje Infobae (Policía Nacional)

Durante el intercambio de disparos, alias Colonia y dos de sus hombres de confianza murieron, mientras que un agente de la fuerza pública resultó herido. En el lugar, las autoridades incautaron dos fusiles, un AK 47 y uno de asaldo M4; y una pistola pietro beretta nueve milímetros.

Alias Colonia figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia, donde se le acusaba de homicidios y terrorismo. Su papel dentro del Clan del Golfo era fundamental, ya que lideraba la expansión de la estructura criminal hacia el Eje Cafetero, consolidando la presencia delincuencial y de economías ilícitas de la organización en esa región del país.

Historial criminal de alias Colonia

El historial delictivo de Fuentes Muñoz abarcaba más de 20 años. Entre los delitos que se le atribuían se encuentran dos atentados con explosivos perpetrados el 17 de abril y el 23 de mayo en los municipios antioqueños de Salgar y San Pedro de los Milagros.

Durante el desarrollo de la operación Soberanía se logró la neutralización de tres presuntos criminales del Clan del Golfo - crédito Policía Nacional

Estos ataques provocaron la muerte del subintendente de la policía Nelson Humberto Cárdenas Carmona y lesiones a otros tres uniformados, mientras acompañaban una caravana de la institución durante Semana Santa, en la vereda El Concilio, en Salgar.

“Exaltamos los 15 años de servicio que entregó este héroe de la patria por la seguridad y convivencia de los colombianos. Solidaridad con su respetada familia, con el compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de este hecho que enluta a la Policía Nacional [sic]”, publicó en su momento la Policía Nacional.

Además, se le responsabilizaba por el homicidio de dos ciudadanos en Belén de Umbría (Risaralda), ocurrido una semana antes del operativo, como parte de una estrategia de intimidación contra las comunidades locales.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana Beltrán, señaló que “Colonia” tenía siete procesos investigativos en curso por hechos registrados entre 2013 y 2025 en la región. Sobre él pesaban órdenes de captura por homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas, lo que lo convertía en uno de los objetivos prioritarios para las autoridades.

“Alias ‘Colonia’, uno de los más buscados del departamento de Antioquia por homicidio y terrorismo, es el señalado responsable de la activación de artefactos explosivos, en abril y mayo de este año, en Salgar y San Pedro de los Milagros, que segaron la vida de uno de nuestros policías y dejaron heridos a otros tres. Además, al delincuente, con más de 20 años de historial criminal y siete procesos investigativos en curso, se le atribuye el homicidio de dos ciudadanos en Belén de Umbría (Risaralda), hechos ocurridos hace una semana”, expresó el oficial.

En el lugar de la operación se incautó una pistola y dos fusiles - crédito Policía Nacional

La operación, coordinada desde la capital y apoyada por unidades especializadas en inteligencia, permitió neutralizar a uno de los principales responsables de la violencia reciente en Antioquia y Risaralda. La Policía Nacional destacó la importancia de este resultado en el desarrollo de la lucha contra el Clan del Golfo y la protección de la seguridad ciudadana.

