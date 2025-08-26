Venezuela liberó a los colombianos que estaban retenidos desde el 14 de agosto: así se fue su retorno al país

El retorno seguro de los colombianos retenidos en Venezuela se concretó gracias a la coordinación entre autoridades colombianas y venezolanas - crédito @RamonCabeza_/X

Sobre las 4:00 p. m. del martes 26 de agosto de 2025, la dictadura de Venezuela procedió a liberar a los colombianos que permanecían retenidos desde el 14 de agosto. Así lo confirmó la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN). Entre los liberados se encontraban personas firmantes del Acuerdo de Paz.

La ARN destacó que brindó acompañamiento a los connacionales durante su retorno, recibiéndolos en el puente Atanasio Girardot, que conecta a la ciudad de Cúcuta con Venezuela. Las personas liberadas se encuentran en buen estado, y los escoltas que los acompañaban recibieron de vuelta sus armas de dotación.

Gestión diplomática y colaboración del partido Comunes

El comunicado oficial subraya la intervención del Gobierno colombiano, la Cancillería Nacional y la Embajada de Colombia en Venezuela como elementos clave para lograr la liberación. “La Agencia agradece, especialmente, la gestión del Gobierno colombiano, de la Cancillería Nacional y de la Embajada de Colombia en la República Bolivariana de Venezuela, por su intermediación”, indicó la ARN.

Además, se resaltó la labor del partido Comunes, surgido del Acuerdo de Paz, por su apoyo y atención directa en el proceso. Según la ARN, su compromiso fue fundamental para concretar el retorno seguro de los ciudadanos.

Compromiso con la protección de excombatientes

La ARN reiteró que mantiene su compromiso con el acompañamiento y la protección de las personas firmantes del Acuerdo de Paz, destacando que su labor se centra en garantizar la seguridad y derechos de quienes participaron en el proceso de reincorporación a la sociedad civil.

El organismo concluyó su comunicado enfatizando que continuará vigilante del bienestar de estas personas y de la efectividad de los canales diplomáticos para la protección de los colombianos en el exterior.

En desarrollo...