Comediante de Caracol Televisión aconsejó al alcalde Galán para que ‘recupere’ la autoridad en Bogotá: “Con todo respeto”

El comediante cuestionó las medidas tomadas por el mandatario ante los desmanes que se presentaron en Hip Hop al Parque durante el fin de semana del 24 de agosto - crédito montaje Facebook Oficial Sábados Felices - Alcaldía de Bogotá

El humorista César Corredor, conocido por su personaje de ‘Barbarita’ en el programa Sábados Felices, de Caracol Televisión, se pronunció sobre la gestión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tras los incidentes ocurridos en la última edición de Hip Hop al Parque 2025.

La celebración del festival se vio opacada por desmanes, incautación de armas y estupefacientes, así como agresiones contra funcionarios policiales.

En medio de la ola de críticas, el alcalde Carlos Fernando Galán expresó por redes sociales: “Rechazo de manera categórica la agresión de 12 auxiliares de Policía, 4 policías y una gestora en Hip Hop al Parque. Mientras que Bogotá, pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos vendedores desadaptados atacan cobardemente a los auxiliares de Policía y los policías encargados de vigilar el evento. En los hechos, una mujer Policía, de apenas 18 años, fue herida en la cabeza y presenta un trauma craneoencefálico”.

La respuesta pública del humorista no tardó. César Corredor aconsejó directamente al mandatario: “Señor alcalde, con todo respeto, La autoridad se demuestra CANCELANDO estos eventos hasta que no exista cultura NO MÁS”.

El comediante criticó los desmanes que se han presentado en la ciudad en recientes eventos musicales - crédito @cecorrehumor / X

Las declaraciones, difundidas en sus redes sociales, han suscitado debate tanto entre seguidores del humorista de Caracol Televisión como entre ciudadanos que exigen respuestas y acciones ante los hechos ocurridos en el festival y frente a la coyuntura judicial nacional.