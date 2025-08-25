Colombia

Iva a las iglesias y otros polémicos impuestos: esto es lo que plantea la nueva reforma tributaria de Gustavo Petro

Expertos advierten que las recientes reformas han generado confusión al establecer nuevos impuestos mientras disminuyen cargas en otros rubros, lo que complica el cumplimiento fiscal de personas y empresas

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Impuestos de la nueva reforma
Impuestos de la nueva reforma tributaria - crédito (Foto: Shutterstock)

El Ministerio de Hacienda presentará durante la semana el texto final del proyecto de reforma tributaria, que, según datos oficiales, tiene como objetivo recaudar $26,3 billones y ajustarse a la financiación del Presupuesto General de la Nación.

El jefe de la cartera económica, Germán Ávila, informó sobre el alcance de los nuevos gravámenes que serán incluidos en la propuesta, información que fue recogida por La República.

El proyecto busca ampliar la base tributaria explorando sectores y productos que hasta ahora han tenido tratamientos diferenciados.

Dentro de los seis impuestos contemplados, se destacan:

  • Modificación al impuesto al carbono.
  • Gravamen sobre juegos de suerte y azar.
  • Nuevos impuestos al consumo de licores y tabaco.
  • Modificación al impuesto al patrimonio de iglesias y plataformas digitales.
  • Imposición de un “impuesto especial” sobre carbón y petróleo.
El presidente Gustavo Petro anuncia
El presidente Gustavo Petro anuncia una nueva reforma tributaria - crédito Colprensa

Expertos tributarios consultados por La República, como Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian, advierten que las recientes reformas han generado confusión al establecer nuevos impuestos mientras disminuyen cargas en otros rubros o eliminan conceptos, lo que complica el cumplimiento fiscal de personas y empresas.

Reyes aseguró: “Los dividendos y ganancias ocasionales no se tocaron en la reforma tributaria que subió los tres puntos del IVA, pero en la reforma 2022, se buscó lo contrario. Se ha venido presionando para bajar los impuestos a los ingresos provenientes del capital y subírselos al IVA, a las rentas del trabajo y a los salarios”.

El Marco Fiscal propone ajustes rápidos en los denominados “mecanismos de causación inmediata”, para garantizar un flujo de recaudo eficiente en el corto plazo.

La imposición de IVA a juegos de suerte y azar se aplicó desde enero de 2025 después de la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo.

Fecoljuegos, gremio del sector, informó que durante el primer mes sin ese gravamen los operadores online aportaron más de $40.000 millones por derechos de explotación, pero luego de la entrada en vigor del impuesto, la cifra mensual cayó cerca de 30 %.

La fecha límite para radicar
La fecha límite para radicar el nuevo proyecto de reforma tributaria está estipulado hasta el 29 de agosto de 2025 - crédito Colprensa

Evert Montero, presidente del gremio, advirtió: “Este esfuerzo, aunque necesario para proteger el mercado regulado, no puede sostenerse indefinidamente”.

Reforma tributaria podría agravar el patrimonio de las iglesias: “Aumentar la carga impositiva es desconocer la actividad que realizan”

Otro tema sensible es la propuesta de gravar el patrimonio líquido de las iglesias, cifra que alcanza unos $19 billones.

Lisandro Junco, exdirector de la Dian, comentó que esto podría generar demandas al Estado, pues “aumentar la carga impositiva de las iglesias constituiría no solo un desconocimiento de la actividad que realizan y que la Corte Constitucional ha reconocido como elemento fundamental del bien común, sino un claro efecto jurídico frente a un tratado internacional celebrado por el Estado colombiano”.

Respecto a los hidrocarburos, se anuncia un impuesto especial sobre carbón y petróleo, acompañado de medidas orientadas a limitar actividades que generen contaminación, como el uso de plaguicidas, vapeadores y la regulación del ruido ambiental.

La posición de los expertos consultados indica que estas iniciativas podrían desincentivar la inversión en el sector energético y aumentar la presión fiscal sobre la clase media y la baja.

Impuesto a las iglesias en
Impuesto a las iglesias en Colombia - crédito Montaje Infobae

Los otros gravámenes contemplados incluyen modificar el IVA sobre bienes y servicios, enfocándose en productos consumidos por sectores de mayores ingresos. También se discute el fortalecimiento de la progresividad en los impuestos sobre la renta y el patrimonio, así como del impuesto al consumo y los denominados “impuestos saludables”, introducidos en 2023 y aún con resultados de recaudo desconocidos.

La fecha límite para la radicación del proyecto de reforma tributaria en el Congreso se ha fijado para el 29 de agosto de 2025.

Con este proceso, el Gobierno busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y avanzar en la discusión presupuestal, objetivos que han sido reiterados por el ministro Ávila a lo largo de la cobertura.

La nueva propuesta tributaria por parte del gobierno de Gustavo Petro ha desatado una ola de críticas en el país, sobre todo por sus opositores.

