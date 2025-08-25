Alerta por ciclones tropicales se redujo: autoridades mantienen la vigilancia

La alerta se mantiene en 11 regiones del país - crédito: Cuartoscuro

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) redujo la alerta de ciclones tropicales que había sido emitida para varios departamentos al norte del país el 24 de agosto de 2025. No obstante, mantuvieron la vigilancia en 11 regiones de esa zona del país que podrían verse afectados por la magnitud de el fenómeno tropical.

De acuerdo con un nuevo pronunciamiento de esa entidad, el análisis de la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (Mtact) y el Plan Nacional para la Respuesta por Ciclones Tropicales concluyó que la probabilidad de que el territorio nacional resulte afectado por la onda tropical (AL99).

No obstante, la Ungrd mantuvo la alerta en todos los departamentos que habían sido informados como posibles afectadas por la llegada del fenómeno, por lo que el protocolo en esas regiones ahora se limita a vigilar constantemente cambios en el clima para prevenir posibles afectaciones.

“De acuerdo con los análisis de la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (Mtact) y el Plan Nacional para la Respuesta por Ciclones Tropicales, se informa que la probabilidad de desarrollo ciclónico de la onda tropical (AL99) ha disminuido. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la evolución de este sistema en los siguientes días”, precisó la entidad en un pronunciamiento oficial.

Según la entidad, las regiones que deben mantenerse en alerta son La Guajira, Magdalena y Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Golfo de Urabá y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo que recomendó a los habitantes y autoridades a mantener las medidas de seguridad en caso de que el grado la alerta vuelva a subir.

La alerta por ciclones tropicales en en el país había sido emitida originalmente dado que se detectó una onda tropical al este de las Antillas Menores, lo que llevó a la activación inmediata de protocolos de prevención y vigilancia en varias regiones del país y su clasificación en cuatro rangos de atención: Protección y Refugio; Alistamiento; Aviso; Vigilancia; e Informativo.

No obstante, las regiones involucradas fueron distribuidas entre el rango de aviso, vigilancia e informativo, siendo el segundo de esto el que más concentraba departamentos en territorio continental del país.

La alerta emitida por la Ungrd es producto del aumento de las lluvias en varias regiones del país en las que durante la noche previa al 24 de agosto de 2025, amplias zonas de la Orinoquía, Amazonía, región Andina y el oriente del Pacífico experimentaron condiciones mayormente secas, aunque se registraron lluvias localizadas y actividad eléctrica en departamentos como Guainía, Meta, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Cesar y Magdalena.

Por lo anterior, durante la la madrugada, el Ideam alertó sobre una mayor probabilidad de precipitaciones en el norte y piedemonte de la Amazonía, sur y piedemonte de la Orinoquía, centro y norte del Pacífico, norte y oriente de la región Andina, así como en el sur y centro del Caribe. Se identificaron riesgos de tormentas eléctricas en Caquetá, Guaviare, Vaupés, Meta y otros departamentos.

Por su parte, la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales instó a la comunidad y a los entes locales a “estar atentos a los diferentes pronósticos y comunicados de las entidades oficiales, y a tomar medidas de precaución en el desarrollo de actividades marítimas en la zona”.

Finalmente, la entidad preciso que el monitoreo de la evolución de la onda tropical continuará en tiempo real, con reportes y recomendaciones periódicas para salvaguardar la seguridad de la población y reducir los riesgos asociados. El Ideam reiteró la importancia de que la ciudadanía permanezca informada ante posibles emergencias por lluvias y siga las alertas oficiales para evitar afectaciones.