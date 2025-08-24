Colombia

Pilas padres de familia, Bogotá ya abrió inscripciones para colegios públicos 2026: estas son las fechas clave

El Distrito prioriza la atención a poblaciones diversas y refuerza la accesibilidad. La meta es que ningún niño o adolescente quede fuera del sistema educativo

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

La Secretaría de Educación de
La Secretaría de Educación de Bogotá anunció el calendario de matrículas para colegios oficiales en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría de Educación de Bogotá ya fijó las fechas del proceso de matrículas para el calendario académico 2026 en los colegios oficiales de la ciudad. La administración distrital busca garantizar que ningún niño, niña o adolescente se quede sin acceso a la educación pública y gratuita, una de las prioridades de la Alcaldía.

Este proceso se hará en su totalidad de manera virtual, sin intermediarios, a través de la página oficial de la entidad, garantizando rapidez, seguridad y transparencia en cada etapa del trámite. El Distrito recordó que cualquier intento de cobro o gestión por fuera del sistema es ilegal, atenta contra la confianza ciudadana y puede tratarse de una estafa.

El proceso de matrícula será
El proceso de matrícula será completamente virtual y gratuito, sin intermediarios ni cobros ilegales - crédito X

El primer ciclo de matrículas comenzó el 1 de agosto de 2025 y se extenderá hasta el 14 de septiembre. Está dirigido especialmente a poblaciones priorizadas, estudiantes con discapacidad, niñas y niños en primera infancia (prejardín, jardín y transición), integrantes de comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, personas en gestación o lactancia, estudiantes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y familias clasificadas en los niveles A y B del Sisbén.

También tendrán preferencia quienes tengan hermanos ya vinculados a un colegio oficial. El objetivo es dar continuidad y acompañamiento a quienes enfrentan mayores barreras de acceso.

Estudiantes nuevos

Para quienes soliciten un cupo por primera vez, las fechas clave son las siguientes:

  • Del 1 de agosto al 14 de septiembre de 2025: inscripciones de estudiantes priorizados.
  • 30 de septiembre de 2025: notificación de cupos asignados vía correo electrónico y mensaje de texto.
  • Del 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025: apertura general para cualquier padre, madre o acudiente que desee solicitar cupo.
El primer ciclo de inscripciones
El primer ciclo de inscripciones prioriza a estudiantes con discapacidad, primera infancia, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado - crédito Alcaldía de Bogotá

En esta segunda fase, los padres podrán escoger entre las vacantes disponibles y formalizar la matrícula de manera virtual o en las unidades móviles que estarán ubicadas en diferentes localidades de la ciudad, ofreciendo mayor cobertura, comodidad y cercanía para todas las familias.

Estudiantes antiguos

El proceso para quienes ya hacen parte del sistema distrital también tendrá fechas definidas:

  • Del 1 al 15 de septiembre de 2025: traslados entre colegios oficiales.
  • Del 22 de septiembre al 12 de diciembre de 2025: formalización de matrícula de estudiantes de primera infancia que continúan en el mismo colegio.
  • Del 4 de octubre al 12 de diciembre de 2025: formalización para estudiantes de básica y media que siguen en su institución actual.
  • Del 2 al 12 de diciembre de 2025: legalización de traslados ya asignados.

Con este calendario, el Distrito busca garantizar que las familias dispongan no solo del tiempo suficiente para adelantar cada trámite con calma, también de la claridad necesaria para organizar el proceso de matrícula sin contratiempos, evitando filas innecesarias, confusiones y retrasos que en ocasiones afectan el inicio del año escolar.

El Distrito busca evitar filas,
El Distrito busca evitar filas, confusiones y retrasos, facilitando la organización del proceso escolar - crédito Alcaldía de Bogotá

Cómo realizar la matrícula

El único canal oficial es la página web de la Secretaría de Educación de Bogotá: www.educacionbogota.edu.co. Allí, los padres deberán diligenciar el formulario con los datos personales del estudiante y del acudiente.

La recomendación principal es tener a la mano documentos de identidad y demás información requerida para evitar errores al momento de la inscripción. La entidad enfatizó que no se necesita ayuda de terceros, todo el proceso es gratuito, transparente y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La Alcaldía señaló que este esfuerzo busca asegurar que la educación pública siga siendo una herramienta de equidad y acceso. Con estas fechas ya definidas, las familias bogotanas podrán anticipar la planeación del próximo año escolar y asegurarse de que sus hijos continúen su proceso educativo sin interrupciones.

