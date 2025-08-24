Colombia

En Kennedy arrestaron a 4 personas que robaron importante tienda de cadena: se enfrentaron con disparos a la policía en su ruta de escape

Los delincuentes arremetieron contra los uniformados utilizando un arma de fuego y tendrán que responder por el delito de porte ilegal de armas y hurto

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Policía frustró hurto a tienda
Policía frustró hurto a tienda de cadena en Kennedy - crédito Policía

El operativo policial en la localidad de Kennedy, en Bogotá, culminó con la captura de cuatro personas presuntamente implicadas en un violento intento de robo a un establecimiento comercial.

Uniformados interceptaron a tres hombres y una mujer armados y con el dinero que, según los reportes, pertenecía a un D1, ubicado en el sur de Bogotá.

Este caso llamó la atención de la comunidad tras conocerse que la acción coordinada entre ciudadanía y autoridades evitó consecuencias más graves.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que los hechos ocurrieron luego de que varios ciudadanos alertaran a las autoridades mediante la línea de emergencia. En respuesta, se activó un dispositivo de patrullaje que permitió la rápida ubicación de un carro particular en el que huían los sospechosos.

Policía capturó a cuatro personas señaladas de participar en un atraco a un establecimiento de cadena - crédito Policía de Bogotá

Así como explicó el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Policía Kennedy: “Gracias a la oportuna reacción de la zona de atención y a la recolección de información por parte de las víctimas, se dio con la búsqueda y ubicación de estas personas, que al ver la presencia policial arremeten contra los uniformados utilizando un arma de fuego, dejándose a disposición ante la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas, hurto”.

Durante la inspección al interior del vehículo, los efectivos hallaron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, dos cartuchos y una suma de dinero en efectivo presuntamente robada minutos antes. El carro utilizado para escapar quedó inmovilizado como parte del procedimiento judicial.

Al respecto, el vocero policial indicó que las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

La rápida intervención policial no solo permitió la recuperación de los elementos sustraídos, sino que previno una posible escalada de violencia en la zona, resaltando la importancia de la cooperación ciudadana en la seguridad local.

Tres hombres y una mujer
Tres hombres y una mujer quedaron bajo custodia tras intentar huir en un vehículo particular - crédito Policía Bogotá

“Pedimos a toda la comunidad que, por favor, informe a las líneas de atención uno, dos, tres con el fin de tener una respuesta inmediata por parte de las autoridades de policía para una pronta reacción y efectividad en el servicio”, concluyó el oficial.

Desde la cárcel ordenaban asaltos a almacenes de D1: así cayeron “Los Mercantes”

Se logró determinar que la renta criminal de esta organización ascendía a veinte millones de pesos, cantidad que ilustra el nivel de perjuicio económico provocado por las actividades de Los Mercantes en los comercios de Bogotá y alrededores.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el grupo criminal estaba compuesto por cinco hombres que operaban en distintas localidades de la capital y municipios vecinos. Su captura fue posible tras una investigación de cuatro meses desarrollada por la Seccional de Investigación Criminal. El proceso culminó con tres operativos de registro y allanamiento ejecutados en Rafael Uribe y San Cristóbal.

El comandante operativo de control y reacción, coronel Pedro Saavedra, detalló: “Durante una investigación de cuatro meses se logra la desarticulación de Los Mercantes, cinco hombres dedicados al hurto de establecimientos de mediana superficie en la modalidad de atraco. Dos de sus integrantes ya se encontraban recluidos en el centro carcelario por el delito de hurto, siendo notificados por el orden de captura”.

Cayó banda que se dedicaba
Cayó banda que se dedicaba al hurto de supermercados - crédito Policía de Bogotá

Esto significa que, pese a estar detenidos, los dos sujetos recibieron nuevas órdenes de captura relacionadas con los hechos investigados.

Las autoridades explicaron que la banda combinaba la intimidación física, el uso de armas de fuego y la rapidez para efectuar sus hurtos. Los delincuentes arribaban a los establecimientos, amenazaban a los empleados con pistolas y empleaban un destornillador para forzar las cajas registradoras y sustraer el dinero.

Posteriormente, huían en un taxi que era conducido por el cabecilla del grupo, conocido como alias El Taxista, quien también tenía antecedentes judiciales por hurto calificado y agravado. En palabras del coronel Saavedra: “Ingresaban a los establecimientos intimidando con armas de fuego a los empleados para luego violentar las cajas registradoras con un destornillador y hurtar el dinero. Utilizaban un vehículo tipo taxi para posterior huir en él”.

La investigación incluyó la revisión de registros de cámaras de seguridad, que permitieron identificar el patrón delictivo y reunir material probatorio sobre su actividad. Según las autoridades, Los Mercantes están vinculados a por lo menos nueve robos ejecutados en Rafael Uribe, San Cristóbal, Engativá y Ciudad Bolívar, además de los municipios de Soacha y Cajicá.

