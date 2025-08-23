Colombia

Gustavo Petro explicó con vallenato de fondo por qué no le gusta ir a sectores de estrato 6 en Colombia: “No escucho sino groserías”

Todo se dio a raíz del video que se conoció por parte del abogado Daniel Sanín, y que mostró cómo los vecinos de un conjunto residencial en el sector de Colina Campestre, norte de Bogotá, le lanzan improperios al expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, mientras es escoltado por varios uniformados

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Racero fue invitado a un evento en ese lugar, ubicado en el sector de Colina Campestre - crédito @DanielSanin/X

El presidente de Colombia Gustavo Petro se sumó a la polémica que se ha generado en la red social X la mañana del sábado 22 de agosto de 2025, luego del video que publicó el abogado Daniel Sanín la noche del viernes 22 de agosto de 2025.

En el video se observa David Racero, representante a la Cámara por la coalición del Pacto Histórico, ser custodiado por un grupo de uniformados en un conjunto de apartamentos ubicado en el sector residencial del barrio Colina Campestre (localidad de Suba), en el norte de Bogotá. Allí estaba asistiendo a un evento.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Al respecto, Petro compartió un mensaje breve, pero contundente, sobre lo acontecido con el representante de su coalición (partido de Gobierno) y un video donde recordó los mejores momentos de su paso por Valledupar, como parte de la entrega masiva de tierras y activos productivos a familias campesinas del Cesar, que se llevó a cabo el jueves 21 de agosto de 2025. Es decir, un día antes de que se hiciera viral la grabación de Racero recibiendo insultos y cacerolazos.

- crédito @petrogustavo/X y @DavidRacero/X
- crédito @petrogustavo/X y @DavidRacero/X

“No me gusta ir al estrato 6, desde el 2005 no escucho sino groserías y egoísmo allí, me gusta el contacto con el pueblo”, escribió Petro en la red social. El video muestra algunos de los apartes de la llegada y salida de Petro en el evento, que tuvo como fin ​hacer entrega por parte de la Agencia Nacional de Tierras a un grupo de 800 familias campesinas gracias a las 6.805 hectáreas de tierras que fueron compradas a particulares y beneficiarán a poblaciones residentes en los municipios de Astrea, Valledupar, Chimichagua, El Paso, Pailitas y Bosconia.

“Señor @DanielSanin no espero que la “gente de bien” de estrato 6 en un conjunto residencial de Colina Campestre en el norte de Bogotá me ame. Pepe Mujica decía que es normal que eso ocurra: gajes de oficio para quienes se atreven a cambiar la realidad en función de las mayorías", indicó la primera parte de la respuesta del representante Racero.

crédito @petrogustavo/X

“Creen que nos intimidan. Más fuerzas y ganas para seguir defiendo al presidente Petro y al gobierno del cambio!! Por cierto: y si me vuelven a invitar al norte, voy. Aunque les incomode, seguiremos llevando la palabra del cambio a cualquier lugar. Firmes, sin miedo!

El congresista también habló la existencia de críticas hacia su gestión y aseguró que la confrontación es parte del ejercicio democrático, pero rechazó las agresiones personales y llamó a mantener el respeto en la discusión pública: “Las críticas fundamentadas son legítimas y necesarias para la democracia, pero ningún escenario justifica el insulto o la descalificación personal”.

En respuesta, Daniel Sanín reiteró sus cuestionamientos a la labor de Racero y defendió la publicación del video como un ejercicio de libertad de expresión. Además, expresó que en un contexto político como el actual es fundamental visibilizar los hechos que, según su opinión, afectan la transparencia y la gestión de los funcionarios públicos.

El congresista reafirmó su apoyo
El congresista reafirmó su apoyo al presidente Petro luego de ser increpado por vecinos en Colina Campestre, asegurando que continuará defendiendo el proyecto político del Gobierno pese a la hostilidad recibida - crédito captura de pantalla / X

Temas Relacionados

Gustavo PetroDavid RaceroDaniel SanínAbucheado en BogotáConjunto residencialColina CampestreColombia-Noticias

Más Noticias

Gobernador de Cundinamarca descartó presencia de disidencias tras captura del hermano de alias Iván Mordisco

El gobernador aseguró que la detención de “Mono Luis” no implica operaciones de las disidencias de las Farc en el departamento y pidió mantener la vigilancia en la zona rural de El Peñón

Gobernador de Cundinamarca descartó presencia

Imputan cargos a los dos presuntos responsables del ataque terrorista en Cali: estos son los delitos que les atribuyeron

Los sospechosos serían integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Fueron identificados como Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre

Imputan cargos a los dos

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

Los “Embajadores”, con técnico interino, están obligados a sumar tres puntos para salir del último lugar y quitarle el invicto a los “Tiburones”, que no ganan en Bogotá desde 2017

EN VIVO Millonarios vs. Junior

En video: así quedó registrado el momento en que grúa cargada se volcó en el norte de Bogotá

Una grúa se volcó en la localidad de Usaquén, en el barrio Soratama, luego de presuntamente quedarse sin frenos, el video generó asombro en redes sociales

En video: así quedó registrado

Vivir cerca de las zonas universitarias en Colombia: recomendaciones de experto inmobiliario

Expertos en finca raíz advierten sobre los factores clave a considerar antes de arrendar en sectores próximos a universidades e identifican nuevas opciones para estudiantes y propietarios

Vivir cerca de las zonas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personero de Cali tras atentado

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

El error que evitó la explosión del segundo camión bomba en Cali y la ruta que los terroristas habrían utilizado desde el Cauca

Atentados terroristas en Colombia: está es la línea donde puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

ENTRETENIMIENTO

J Balvin hizo historia al

J Balvin hizo historia al llevar el reguetón a Vietnam: “Estamos cantando en lugares donde siempre soñé”

Mariana Pajón presume su embarazo y celebra la llegada de su primer hijo con Vincent Pelluard: “Amo ver mi pancita crecer”

Presentadora de Noticias RCN cometió un error en plena transmisión en vivo: sus compañeros la salvaron

Yailin la más viral tuvo una fuerte pelea callejera con una ‘influencer’

Epa Colombia busca otra alternativa para salir de la cárcel: propuso ser “embajadora” de TransMilenio

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Junior

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

Teófilo Gutiérrez respondió a polémica con prestamista con curiosa declaración: “Yo ya le pagué a ese”

Jhon Lucumí estaría en conflicto con el Bolonia de Italia y tendría oferta de Inglaterra, según informó Fabrizio Romano

Atlético Nacional va con la pesada para el clásico ante América de Cali en el Pascual Guerrero: estos son los convocados

Técnico del Bayern Múnich le sigue “echando flores” a Luis Díaz, tras su debut en la Bundesliga: “No solo disfruta el fútbol”