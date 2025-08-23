Gustavo Petro explicó con vallenato de fondo por qué no le gusta ir a sectores de estrato 6 en Colombia: “No escucho sino groserías”

Racero fue invitado a un evento en ese lugar, ubicado en el sector de Colina Campestre - crédito @DanielSanin/X

El presidente de Colombia Gustavo Petro se sumó a la polémica que se ha generado en la red social X la mañana del sábado 22 de agosto de 2025, luego del video que publicó el abogado Daniel Sanín la noche del viernes 22 de agosto de 2025.

En el video se observa David Racero, representante a la Cámara por la coalición del Pacto Histórico, ser custodiado por un grupo de uniformados en un conjunto de apartamentos ubicado en el sector residencial del barrio Colina Campestre (localidad de Suba), en el norte de Bogotá. Allí estaba asistiendo a un evento.

Al respecto, Petro compartió un mensaje breve, pero contundente, sobre lo acontecido con el representante de su coalición (partido de Gobierno) y un video donde recordó los mejores momentos de su paso por Valledupar, como parte de la entrega masiva de tierras y activos productivos a familias campesinas del Cesar, que se llevó a cabo el jueves 21 de agosto de 2025. Es decir, un día antes de que se hiciera viral la grabación de Racero recibiendo insultos y cacerolazos.

“No me gusta ir al estrato 6, desde el 2005 no escucho sino groserías y egoísmo allí, me gusta el contacto con el pueblo”, escribió Petro en la red social. El video muestra algunos de los apartes de la llegada y salida de Petro en el evento, que tuvo como fin ​hacer entrega por parte de la Agencia Nacional de Tierras a un grupo de 800 familias campesinas gracias a las 6.805 hectáreas de tierras que fueron compradas a particulares y beneficiarán a poblaciones residentes en los municipios de Astrea, Valledupar, Chimichagua, El Paso, Pailitas y Bosconia.

“Señor @DanielSanin no espero que la “gente de bien” de estrato 6 en un conjunto residencial de Colina Campestre en el norte de Bogotá me ame. Pepe Mujica decía que es normal que eso ocurra: gajes de oficio para quienes se atreven a cambiar la realidad en función de las mayorías", indicó la primera parte de la respuesta del representante Racero.

“Creen que nos intimidan. Más fuerzas y ganas para seguir defiendo al presidente Petro y al gobierno del cambio!! Por cierto: y si me vuelven a invitar al norte, voy. Aunque les incomode, seguiremos llevando la palabra del cambio a cualquier lugar. Firmes, sin miedo!

El congresista también habló la existencia de críticas hacia su gestión y aseguró que la confrontación es parte del ejercicio democrático, pero rechazó las agresiones personales y llamó a mantener el respeto en la discusión pública: “Las críticas fundamentadas son legítimas y necesarias para la democracia, pero ningún escenario justifica el insulto o la descalificación personal”.

En respuesta, Daniel Sanín reiteró sus cuestionamientos a la labor de Racero y defendió la publicación del video como un ejercicio de libertad de expresión. Además, expresó que en un contexto político como el actual es fundamental visibilizar los hechos que, según su opinión, afectan la transparencia y la gestión de los funcionarios públicos.

El congresista reafirmó su apoyo al presidente Petro luego de ser increpado por vecinos en Colina Campestre, asegurando que continuará defendiendo el proyecto político del Gobierno pese a la hostilidad recibida - crédito captura de pantalla / X