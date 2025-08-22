Mayor de la Policía en Bogotá fue baleado con su arma de dotación tras frustrar un hurto: autoridades se pronunciaron

Las autoridades activaron de inmediato un plan candado para dar con el paradero del responsable - credito Policía Bogotá

El mayor Luis Eduardo Pinto Santander, subcomandante de la estación de Policía de Usme, fue herido a bala en la mañana del viernes 22 de agosto al intervenir para evitar un presunto robo en el sector de la Marichuela, en el suroriente de Bogotá.

El agresor, que logró desarmar al oficial y disparó contra él, fue capturado poco después tras un operativo policial que incluyó unidades en tierra, apoyo aéreo y tecnología de drones.

Así se registró el ataque contra el uniformado

El hecho violento ocurrió mientras el mayor Pinto realizaba labores de patrullaje. Según versiones oficiales, el uniformado presenció un hecho delincuencial y acudió en auxilio de los ciudadanos.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá entregó detalles de lo sucedido - crédito Policía Bogotá

En ese momento, otro individuo lo abordó por la espalda, le arrebató su arma de dotación y la utilizó para dispararle. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, destacó la actitud valerosa del uniformado al enfrentar la situación y confirmó que el ataque sucedió durante una acción de vigilancia en la zona.

“En una actitud valerosa, uno de nuestros oficiales, que se encontraba de labores de vigilancia en el sector de La Marichuela de la localidad de Usme, al evitar un hurto a una persona, fue atacado con arma de fuego. En el plan candado que realiza unidades de la estación de Policía Usme, se articuló el halcón y drones y se logró capturar a esa persona con el arma de fuego. Nuestro uniformado se encuentra fuera de peligro y es atendido en centro médico”, indicó puntualmente el comandante Cristancho.

Captura del agresor y operativo policial en Usme

Tras el ataque, las autoridades activaron de inmediato un plan candado para localizar al responsable. El operativo contó con la participación de unidades policiales en tierra, el helicóptero Halcón de la Policía y el uso de drones, lo que permitió la rápida captura del agresor en cuestión de minutos. El detenido fue encontrado en posesión del arma de fuego utilizada en el atentado contra el oficial.

El mayor Pinto, de 41 años, recibió dos impactos de bala en el tórax y dos en una de sus rodillas. A pesar de la gravedad de las heridas, el oficial fue trasladado de urgencia al Hospital Meissen, donde permanece fuera de peligro y bajo atención médica especializada. Las autoridades informaron que continúa recibiendo todos los servicios necesarios para su recuperación.

Se realizó persecución aérea y terrestre, logrando capturar al agresor - crédito Policía Bogotá

Asimismo, en un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá detalló que la intervención del mayor Pinto se produjo tras recibir voces de auxilio de la ciudadanía, lo que permitió ubicar al sospechoso señalado por cometer el hurto.

Durante el procedimiento de registro, el agresor despojó al oficial de su arma y le disparó antes de intentar huir. La oportuna reacción de las unidades policiales de la localidad permitió la captura del delincuente y la recuperación del arma de dotación.

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia también se pronunció

Por su parte, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia informó lo sucedido y destacó la labor de la fuerza pública en la ciudad, que ha permitido importantes resultados en materia de seguridad.

Destacó que el trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Distrital ha contribuido a la reducción de delitos de alto impacto en la ciudad, como robos, hurtos y lesiones personales.

El hombre le quitó el arma de dotación al policía y lo atacó - crédito Policía Bogotá

“El trabajo comprometido de los hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Bogotá para la protección de la integridad y los bienes de los ciudadanos, ha dado como resultado importantes logros en la reducción de delitos de alto impacto como robos, hurtos y lesiones personales en la ciudad, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Distrital”, indicó en el comunicado.

Por último, el Gobierno Distrital expresó su respaldo al mayor Pinto y reafirmó su compromiso de acompañar a la institución policial en el proceso de restablecimiento y apoyo tras este hecho.

“El Gobierno Distrital le desea pronta recuperación al Mayor Pinto y trabaja junto a la comandancia en la Mebog para apoyar el restablecimiento y acompañamiento de la Policía”, puntualizó.