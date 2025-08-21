El embajador de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, envió mensaje tras el ataque en Amalfi, Antioquia

El funcionario destacó que los policías caídos en este incidente no solo representaban a su institución sino el ideal de protección - crédito @USEmbassyBogota / X

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, emitió un comunicado oficial lamentando el fallecimiento de varios integrantes de la Policía Nacional de Colombia en un acontecimiento violento ocurrido en Amalfi, municipio del departamento de Antioquia.

Según el pronunciamiento difundido a través de los canales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el funcionario extendió su solidaridad a las familias de los uniformados fallecidos y a los heridos, señalando que sus pensamientos se encuentran con todos quienes resultaron afectados por este hecho que, una vez más, evidencia los riesgos enfrentados cotidianamente por las fuerzas del orden en Colombia.

En su mensaje, McNamara expresó profundas condolencias ante lo que calificó como un “trágico fallecimiento”, en el que resaltó el valor y la entrega de los policías que, en el ejercicio de sus funciones, se encontraban prestando servicios de protección y defensa a los ciudadanos de la región.

Reconocimiento a la Policía Nacional

El comunicado público refuerza el reconocimiento y el respeto de la representación diplomática estadounidense hacia la labor de la Policía Nacional de Colombia, en el que destaca su papel fundamental en los esfuerzos por mantener la seguridad ciudadana en medio de escenarios complejos y la permanente amenaza de actores armados ilegales. A través de su mensaje, la misión diplomática resaltó que los funcionarios policiales fallecidos son recordados por su valor y notable sacrificio.

McNamara señaló que la nueva administración de la Embajada de Estados Unidos, bajo su dirección, mantiene firme su homenaje y respaldo a quienes dedican sus vidas al servicio del país y reiteró que los integrantes de la Policía Nacional cuentan con el respeto y la gratitud del gobierno y pueblo estadounidenses.

Destacó que los policías caídos en este incidente no solo representaban a su institución sino el ideal de protección y servicio que une los esfuerzos de Estados Unidos y Colombia, socios históricos y estratégicos en materias de seguridad, lucha contra el crimen organizado y fortalecimiento institucional.

Compromiso con Colombia

El pronunciamiento del Encargado de Negocios adquiere particular relevancia en el contexto de los desafíos actuales que enfrenta la seguridad en varias regiones del país, concretamente en Antioquia, donde la presencia de estructuras armadas ilegales, actividades del narcotráfico y constantes amenazas contra la fuerza pública acentúan los riesgos para quienes ejercen labores de vigilancia y protección de la población civil.

McNamara aprovechó el mensaje para reiterar el compromiso de la Embajada de Estados Unidos en Colombia en apoyar los esfuerzos nacionales para enfrentar estos desafíos, indicando que la cooperación bilateral seguirá orientada a fortalecer las capacidades institucionales y la protección de los derechos humanos.

El funcionario estadounidense no solamente dirigió su mensaje a los uniformados y a sus familiares, sino que extendió una invitación a la sociedad en general para que se reconozca la importancia de la labor policial, en el que invita a rendir homenaje a la memoria de quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber. Recalcó que el sacrificio de los policías en Amalfi simboliza el precio que muchos miembros de la fuerza pública están dispuestos a pagar a fin de garantizar que la ciudadanía en Colombia viva en entornos más seguros y libres de amenazas.

Mensaje de esperanza

El comunicado cierra con un mensaje de esperanza y amistad entre ambos países, asegurando que la relación entre Estados Unidos y Colombia se fundamenta en la confianza, el respeto mutuo y la colaboración frente a retos compartidos. McNamara reafirmó que la misión diplomática bajo su liderazgo continuará trabajando estrechamente con el gobierno colombiano en la búsqueda de soluciones integrales para los problemas de seguridad y convivencia que afectan a amplios sectores de la población.

La expresión de duelo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia ha sido difundida a través de sus plataformas oficiales, reafirmando la importancia de la cooperación bilateral y el reconocimiento al mérito y sacrificio de la Policía Nacional de Colombia. En momentos de crisis, los mensajes institucionales como el emitido por McNamara refuerzan la legitimidad y el respaldo internacional al trabajo de las fuerzas de seguridad, subrayando el papel indispensable que cumplen para la estabilidad y el progreso social en el país.