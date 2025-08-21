El llamado Bukele colombiano, Jaime Andrés Beltrán, sale de la alcaldía de Bucaramanga: esta es la decisión que tomó el Consejo de Estado

Jaime Andrés Beltrán, tendría que dejar la alcaldía de Bucaramanga: esta es la decisión que tomaría el Consejo de Estado - crédito Colprensa

Desde las 9:00 a. m. del jueves 21 de agosto, los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado se reunieron a puerta cerrada y decidieron el futuro de Jaime Andrés Beltrán.

En esta audiencia definitiva, el alto tribunal determinó que el exmandatario no continuará en el cargo, tras la demanda de nulidad que enfrenta por presunta doble militancia durante las elecciones regionales de octubre de 2023.

De esta manera, se definió que Jaime Andrés Beltrán debe abandonar su cargo como mandatario de la capital de Santander, lo que abrirá la puerta a la convocatoria de elecciones atípicas en Bucaramanga para elegir un nuevo alcalde.

Fue así como el Consejo de Estado confirmó la anulación de elección por doble militancia. Por esta razón, entre noviembre y diciembre habría elecciones atípicas en la capital santandereana.

El proceso que enfrenta el mandatario es por presunta doble militancia durante las elecciones regionales de octubre de 2023- crédito @soyjaimeandres / X

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, tendría que elegir un mandatario encargado mientras se presenta una terna de la coalición de Jaime Andrés Beltrán Martínez. Posteriormente, se convocaría a elecciones atípicas.

La decisión tardó ocho meses, pues desde diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Santander en primera instancia declaró nula su elección dejando al mandatario en un limbo jurídico.

¿Cómo va el caso?

Bajo el panorama definido por la prolongada espera de una decisión judicial, Bucaramanga enfrenta un momento de tensión sobre el futuro de su administración.

Tras la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán a principios de 2025 por parte del Tribunal Administrativo de Santander, el municipio permanece pendiente de la resolución definitiva por parte del Consejo de Estado, cuya inminencia ha sido considerada una situación “dilatoria” por distintos sectores políticos y sociales locales.

El alcalde enfrenta una audiencia el jueves 21 de agosto que determinará su continuidad en el cargo, mientras la ciudad está pendiente del fallo - crédito redes sociales

El proceso que derivó en esta coyuntura se origina en una serie de demandas que apuntan a una posible doble militancia electoral, una condición que, según la normativa vigente, impide a los aspirantes respaldar públicamente a movimientos políticos diferentes al que los avala.

Estas acusaciones, que fueron consolidadas en un único expediente, utilizan como supuestas pruebas “videos y fotografías” en los que, presuntamente, Beltrán aparece brindando apoyo a actores políticos ajenos a su partido.

Mientras tanto, la respuesta de Jaime Andrés Beltrán no se hizo esperar. En una de sus intervenciones recientes dirigidas a la ciudadanía a través de internet, el mandatario manifestó: “El que me puso aquí fue Dios y me iré el día que determine lo contrario, hoy Jaime Andrés Beltrán es alcalde, no tengo en mi mente renunciar, tengo claro que fui elegido para gobernar por cuatro años”, insistiendo en la legalidad e integridad del proceso que le otorgó el mando.

La investigación sobre la nulidad electoral que enfrenta Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga tomó un nuevo rumbo con la reciente decisión judicial.

La ponencia que llegaría dice que Jaime Andrés Beltrán tiene que abandonar su cargo como mandatario de la capital de Santander - Colprensa

El Consejo de Estado determinó que se reactivaría el proceso tras detectar “posibles fallas procesales relacionadas con la acreditación de pruebas clave en el caso”, según comunicó la propia entidad.

El núcleo de la controversia se centra en la solicitud de remisión del formulario E-8, un documento que el tribunal considera fundamental para resolver dudas respecto a la supuesta doble militancia de Beltrán en los comicios.

Esta pieza procesal es clave porque permitiría dilucidar exactamente qué código de inscripción se utilizó durante las elecciones, un aspecto que puede definir si prospera o no la demanda de nulidad.

La defensa de Beltrán, encabezada por el abogado Humberto Antonio Sierra Porto, había pedido la nulidad del expediente, argumentando que la ausencia del formulario E-8 constituía una omisión grave. Sierra Porto insistió en que este documento “es esencial para establecer a qué partido político corresponde cada código de inscripción en las elecciones al Concejo y a la Alcaldía”, postura que tomó relevancia en la reactivación del proceso.