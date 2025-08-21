Colombia

Asesinaron a tiros a entrenador de fútbol en Cartagena: su familia calificó el ataque como “una equivocación”

El impacto de la tragedia se refleja en los mensajes de despedida y en el reclamo de justicia de la comunidad educativa y deportiva local

Juan Romero

La víctima, identificada como Jhonny
La víctima, identificada como Jhonny Alexis Amariles Castillo, era ampliamente reconocida en Cartagena por su labor como entrenador de microfútbol y artes marciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El asesinato de Jhonny Amariles, reconocido entrenador de fútbol y docente de educación física en Cartagena, ha generado conmoción en la ciudad y en el ámbito deportivo y educativo.

El martes 19 de agosto, alrededor de las 3:10 p. m., Amariles fue atacado a tiros por sicarios mientras esperaba a su hijo en su vehículo, estacionado en la avenida Pedro Romero, frente al cementerio del barrio Olaya Herrera, en el sector San José Obrero. El ataque, perpetrado por dos hombres en motocicleta, dejó consternada a la comunidad, que ahora exige respuestas y justicia.

Detalles del crimen y perfil de la víctima

De acuerdo con reportes policiales citados por El Universal, el crimen ocurrió cuando Amariles, de 46 años, redujo la velocidad de su automóvil azul, con placas de Bogotá, para recoger a su hijo Matías, quien llegaba en la ruta escolar. En ese momento, el parrillero de la motocicleta se acercó a la ventana del conductor y disparó varias veces a quemarropa, sin mediar palabra.

Las autoridades hallaron seis orificios de bala en la ventana del vehículo. Pese a los intentos de auxilio por parte de la Policía Nacional, Amariles falleció en el lugar.

La víctima, identificada como Jhonny Alexis Amariles Castillo, era ampliamente reconocida en Cartagena por su labor como entrenador de microfútbol y artes marciales, así como por su trabajo docente en el colegio Salesiano y en escuelas salesianas. Además, participó en los Juegos Nacionales con la Selección Bolívar de taekwondo y organizó torneos femeninos, lo que le valió el aprecio de colegas, alumnos y vecinos. En su perfil académico, Amariles consignaba estudios en Licenciatura en Ciencias Geológicas en la Universidad de Pamplona.

Jhonny Amariles, reconocido entrenador de
Jhonny Amariles, reconocido entrenador de fútbol y docente de educación física de varios colegios de Cartagena, fue asesinado por sicarios - crédito Redes sociales

Familiares y comunidad exigen justicia tras el asesinato de Jhonny Amariles

El impacto de su muerte se ha reflejado en las redes sociales, donde amigos, exalumnos y compañeros han compartido mensajes de despedida y reconocimiento.

“Profunda tristeza deja la partida de un amigo, una gran persona. No se puede entender este tipo de pérdidas. Mi estimado amigo Jhonny Amariles fue retirado de esta vida injustamente”, escribió uno de sus allegados en Facebook, según recogió El Universal.

Otro mensaje, publicado por un antiguo entrenador, destacó: “Hoy, las balas asesinas se llevaron a un docente, profesor de educación física, ex miembro de la Selección Bolívar de taekwondo, profesor de fútbol y amante del deporte en general. Pero por encima de todo, un gran amigo”.

La familia de Amariles, entrevistada por Caracol Radio, sostiene que el asesinato fue producto de una equivocación. Diana Gutiérrez, esposa del entrenador, expresó: “Fue una equivocación porque era una persona bastante entregada a su familia y al deporte, no podemos creer lo que pasó. Todavía estamos consternados: ¿por qué Jhonny? Él era una persona tan entregada a su pasión que era el fútbol, a la docencia y a su familia, realmente no sabemos qué pasó. Le pedimos a las autoridades que por favor investiguen, esto no puede quedar impune porque necesitamos tener la paz de saber qué le pasó a mi esposo. Quiero saber: ¿Por qué fue él? No entiendo”.

Autoridades investigan los móviles del
Autoridades investigan los móviles del asesinato - crédito AFP

Mary Olivo, hermana de la víctima, subrayó la integridad y el carácter de Amariles: “Mi hermano era una gran persona, un hombre dado a su gente, a sus amigos, era amigo de sus amigos, vecinos y les ayudaba siempre a todos. Era un gran servidor, una persona honesta, transparente, amable, cordial, decente. Jamás mi hermano hubiese recibido una amenaza por parte de nadie, era imposible porque era una persona sumamente correcta”.

La familia insiste en que Amariles no tenía antecedentes judiciales, problemas personales ni amenazas previas, y recalca que su presencia en la zona se debía únicamente a que recogía a su hijo todos los días a la misma hora.

El clamor de justicia se ha extendido más allá del círculo familiar. La comunidad educativa y deportiva de Cartagena, así como numerosos ciudadanos, han manifestado su indignación y dolor por el crimen. Las redes sociales se han convertido en un espacio de homenaje y reclamo, donde se multiplican los mensajes que exigen el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables.

La comunidad educativa y
La comunidad educativa y deportiva de Cartagena, así como numerosos ciudadanos, han manifestado su indignación y dolor por el crimen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En cuanto a la investigación, la Policía Metropolitana de Cartagena informó, según El Universal, que la inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades de la Sijín.

Las autoridades han recogido testimonios de testigos y familiares, y continúan las pesquisas para identificar a los autores materiales e intelectuales del homicidio. Hasta el momento, no se han reportado capturas ni avances significativos en el caso.

