Nuevos detalles del asesinato de un familiar de Jefferson Lerma: hay un capturado y un arma incautada

José Luis Sinisterra Moreno falleció tras ser baleado durante una discusión en El Cerrito, Valle del Cauca

Por Dahana Ospina

El agresor y el material
El agresor y el material bélico incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía. - crédito Policía

La Policía del Valle del Cauca confirmó la detención de una persona tras el asesinato a tiros de José Luis Sinisterra Moreno, familiar del futbolista Jefferson Lerma, jugador del Crystal Palace y de la Selección Colombia. De acuerdo con el reporte oficial, el crimen ocurrió en el casco urbano del municipio de El Cerrito, ubicado a unos 45 kilómetros de Cali, durante una confrontación que derivó en la muerte de la víctima. Como parte de la investigación, se incautó una pistola calibre 9 milímetros y el implicado quedó a disposición de las autoridades competentes.

La agresión se produjo durante una discusión entre la víctima y otro individuo, situación que escaló hasta transformarse en un forcejeo. Al culminar ese intercambio, el presunto agresor disparó el arma contra Sinisterra Moreno, ocasionándole la muerte. El comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, coronel Pedro Pablo Astaíza Cerón, precisó que la captura del sospechoso se realizó en el lugar de los hechos y que junto a él se incautó una pistola marca Córdoba, un proveedor y tres cartuchos sin disparar.

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso y comenzó las indagaciones formales orientadas a esclarecer el trasfondo del conflicto. Según confirmaron las autoridades, José Luis Sinisterra Moreno, de 35 años, era primo de un tío de Jefferson Lerma. Aunque hasta el momento el futbolista colombiano no ha hecho declaraciones públicas, la noticia generó repercusión en medios locales e internacionales.

José Luis Sinisterra Moreno, de
José Luis Sinisterra Moreno, de 35 años, era primo de un tío de Jefferson Lerma. - crédito Facebook

La rápida reacción de la Policía Valle y la incautación del arma de fuego forman parte de las acciones inmediatas tras el hecho. El coronel Pedro Pablo Astaíza Cerón subrayó que se trató de un presunto caso de intolerancia que finalizó con consecuencias fatales. Entre los elementos probatorios entregados al Ministerio Público se encuentra la pistola calibre 9 milímetros, el proveedor y tres cartuchos.

Tras el homicidio, la alcaldía de El Cerrito convocó a un consejo de seguridad extraordinario con la finalidad de examinar la situación. El municipio reporta una notable preocupación en la comunidad, considerando que la violencia asociada a hechos de intolerancia impacta de manera directa la convivencia ciudadana. Durante el proceso, los funcionarios locales reiteraron el compromiso de cooperar con la Fiscalía para aportar todos los antecedentes que permitan esclarecer el caso en los tiempos judiciales requeridos.

Entre los elementos probatorios entregados
Entre los elementos probatorios entregados al Ministerio Público se encuentra la pistola calibre 9 milímetros, el proveedor y tres cartuchos. - crédito Ilustrativa Infobae

El asesinato de un familiar de Jefferson Lerma se produce en un contexto de inquietud social por la seguridad en diferentes municipios del Valle del Cauca. El suceso recordó a la opinión pública el caso de Vladimir Bravo Núñez, joven futbolista de Buenaventura que fue asesinado a balazos a finales de marzo cuando se encontraba en una esquina del barrio La Independencia. La muerte de Bravo Núñez conmocionó a la comunidad futbolística y reavivó el debate sobre la violencia que enfrentan los jóvenes en el Pacífico colombiano.

Organizaciones ciudadanas, como la cuenta ‘Me La Juego Por Tura’ en la red social X, han ido solicitando desde varios meses atrás, una intervención urgente al gobierno nacional para detener el incremento de homicidios en la región. El llamado advertía que al cierre de ese mes ya se registraban veinte jóvenes asesinados en Buenaventura y pedía acciones concretas para evitar más pérdidas de vidas entre la juventud local.

Organizaciones ciudadanas solicitan intervención urgente
Organizaciones ciudadanas solicitan intervención urgente al gobierno nacional para detener el incremento de homicidios en la región. - crédito X @EntreRedesInter

Luego del asesinato de Sinisterra Moreno, las autoridades del Valle del Cauca insistieron en la importancia de fortalecer los programas de resolución pacífica de conflictos y la promoción de campañas contra la intolerancia. El fiscal local indicó que el capturado y el material bélico quedaron bajo custodia judicial mientras avanza el proceso de investigación.

Por el momento, el caso sigue su curso en el sistema penal y la atención está puesta en los avances judiciales sobre el responsable y los móviles definitivos del crimen.

