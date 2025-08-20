Fincaraíz es investigada por desfalco millonario y suspendieron sus acciones tras detectar fraude en Colombia

La plataforma de Fincaraíz es utilizada para compra o arriendo de propiedades - crédito Colprensa

La negociación de las acciones de Frontier Digital Ventures Limited (FDV) en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) fue suspendida a solicitud del propio fondo de inversión multinacional, mientras se adelanta una investigación interna sobre presunta malversación de fondos en su filial en Colombia, Fincaraíz. La decisión fue comunicada de manera oficial por la ASX, que informó: “La negociación de los valores de Frontier Digital Ventures Limited se suspenderá a petición de FDV, a la espera de su anuncio”.

El organismo, de acuerdo con un documento revelado por Valora Analitik, también precisó: “Salvo que la ASX decida lo contrario, la negociación de los valores permanecerá suspendida hasta la fecha que ocurra primero: el inicio de la negociación normal el miércoles 20 de agosto de 2025 o la publicación del anuncio al mercado”.

El escándalo se desató cuando el propio grupo FDV detectó una operación irregular en su filial colombiana durante el pasado fin de semana. Según reconoció la compañía en el documento dirigido a la Bolsa de Valores de Australia, “en este momento, el monto total de la presunta malversación asciende a aproximadamente USD430.000. La compañía está investigando a fondo estos asuntos”.

Fincaraíz es una empresa colombiana, líder en el mercado inmobiliario, que funciona como un portal web para la búsqueda y publicación de propiedades en venta y arriendo - crédito Fincaraíz/Facebook

Fincaraiz.com.co, plataforma dedicada al mercado inmobiliario digital, es uno de los portales con mayor alcance en Colombia. Durante 2024, la compañía reportó más de 87 millones de visitas y 725 millones de páginas vistas asociadas a búsquedas de compra o arriendo de propiedades, según cifras oficiales citadas por la empresa.

Foco sobre operaciones y controles internos

La investigación sobre la gestión financiera pone un foco sobre las operaciones y controles internos en una de las firmas líderes del sector inmobiliario digital en el país.

El antecedente empresarial de Fincaraíz revela que la plataforma perteneció en el pasado a Adevinta, grupo noruego especializado en anuncios clasificados en línea y promotor del comercio sostenible en Europa y otras regiones. La adquisición de Fincaraíz se concretó en 2020, cuando Frontier Digital Ventures Limited incorporó el portal colombiano a su portafolio, que abarca negocios en más de 16 países.

Los expertos indican que el canon de arrendamiento no debería superar el 30% del salario de los hogares - crédito Colprensa

Otros casos como el de Fincaraíz

En América Latina ya ocurrieron varios hechos recientes similares al de Fincaraíz que involucran malversación de fondos y suspensión de acciones debido a investigaciones internas en filiales tecnológicas o empresas internacionales:

En abril de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) inició una investigación sobre empresas tecnológicas globales con operaciones en la región, buscando posibles casos de corrupción y sobornos en la relación con distribuidores y socios locales. Aunque no se revelaron nombres, el objetivo era detectar desvíos de fondos y prácticas irregulares dentro de las filiales regionales, prácticas facilitadas por la dependencia de infraestructura y personal local.

Asimismo, en octubre de 2024, el caso de Raúl Gorrín Belisario, propietario de una cadena de televisión venezolana, expuso un esquema de malversación y lavado de dinero por más de USD1.200 millones a través de empresas fantasma, involucrando fondos de la estatal Pdvsa. Este proceso llevó a investigaciones en Estados Unidos y a la congelación de activos del acusado.

Frontier Digital está investigando a fondo la malversación de recursos - crédito Juan Páez/Colprensa

Más recientemente, en agosto de 2025, la justicia estadounidense vinculó a un aliado empresarial del expresidente Donald Trump en Brasil con un esquema internacional de fraude financiero. El caso involucraba la transferencia ilícita de fondos a través de compañías de fachada y afectó filiales extranjeras, aunque no era una tecnológica, representa una dinámica de riesgo para la región.

Estos casos muestran que la región sigue bajo escrutinio de reguladores internacionales y que la integración global de firmas tecnológicas y multinacionales no las exime de riesgos de fraude o malversación en sus sucursales o filiales. El caso de Fincaraíz se suma así a una tendencia regional que obliga a las multinacionales a fortalecer controles internos y programas de cumplimiento corporativo.