Colombia

Fincaraíz es investigada por desfalco millonario y suspendieron sus acciones tras detectar fraude en Colombia

El monto total de la presunta malversación de dinero asciende a aproximadamente USD430.000, equivalente a más de $1.738 millones

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
La plataforma de Fincaraíz es
La plataforma de Fincaraíz es utilizada para compra o arriendo de propiedades - crédito Colprensa

La negociación de las acciones de Frontier Digital Ventures Limited (FDV) en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) fue suspendida a solicitud del propio fondo de inversión multinacional, mientras se adelanta una investigación interna sobre presunta malversación de fondos en su filial en Colombia, Fincaraíz. La decisión fue comunicada de manera oficial por la ASX, que informó: “La negociación de los valores de Frontier Digital Ventures Limited se suspenderá a petición de FDV, a la espera de su anuncio”.

El organismo, de acuerdo con un documento revelado por Valora Analitik, también precisó: “Salvo que la ASX decida lo contrario, la negociación de los valores permanecerá suspendida hasta la fecha que ocurra primero: el inicio de la negociación normal el miércoles 20 de agosto de 2025 o la publicación del anuncio al mercado”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El escándalo se desató cuando el propio grupo FDV detectó una operación irregular en su filial colombiana durante el pasado fin de semana. Según reconoció la compañía en el documento dirigido a la Bolsa de Valores de Australia, “en este momento, el monto total de la presunta malversación asciende a aproximadamente USD430.000. La compañía está investigando a fondo estos asuntos”.

Fincaraíz es una empresa colombiana,
Fincaraíz es una empresa colombiana, líder en el mercado inmobiliario, que funciona como un portal web para la búsqueda y publicación de propiedades en venta y arriendo - crédito Fincaraíz/Facebook

Fincaraiz.com.co, plataforma dedicada al mercado inmobiliario digital, es uno de los portales con mayor alcance en Colombia. Durante 2024, la compañía reportó más de 87 millones de visitas y 725 millones de páginas vistas asociadas a búsquedas de compra o arriendo de propiedades, según cifras oficiales citadas por la empresa.

Foco sobre operaciones y controles internos

La investigación sobre la gestión financiera pone un foco sobre las operaciones y controles internos en una de las firmas líderes del sector inmobiliario digital en el país.

El antecedente empresarial de Fincaraíz revela que la plataforma perteneció en el pasado a Adevinta, grupo noruego especializado en anuncios clasificados en línea y promotor del comercio sostenible en Europa y otras regiones. La adquisición de Fincaraíz se concretó en 2020, cuando Frontier Digital Ventures Limited incorporó el portal colombiano a su portafolio, que abarca negocios en más de 16 países.

Los expertos indican que el
Los expertos indican que el canon de arrendamiento no debería superar el 30% del salario de los hogares - crédito Colprensa

Otros casos como el de Fincaraíz

En América Latina ya ocurrieron varios hechos recientes similares al de Fincaraíz que involucran malversación de fondos y suspensión de acciones debido a investigaciones internas en filiales tecnológicas o empresas internacionales:

  • En abril de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) inició una investigación sobre empresas tecnológicas globales con operaciones en la región, buscando posibles casos de corrupción y sobornos en la relación con distribuidores y socios locales. Aunque no se revelaron nombres, el objetivo era detectar desvíos de fondos y prácticas irregulares dentro de las filiales regionales, prácticas facilitadas por la dependencia de infraestructura y personal local.
  • Asimismo, en octubre de 2024, el caso de Raúl Gorrín Belisario, propietario de una cadena de televisión venezolana, expuso un esquema de malversación y lavado de dinero por más de USD1.200 millones a través de empresas fantasma, involucrando fondos de la estatal Pdvsa. Este proceso llevó a investigaciones en Estados Unidos y a la congelación de activos del acusado.
Frontier Digital está investigando a
Frontier Digital está investigando a fondo la malversación de recursos - crédito Juan Páez/Colprensa
  • Más recientemente, en agosto de 2025, la justicia estadounidense vinculó a un aliado empresarial del expresidente Donald Trump en Brasil con un esquema internacional de fraude financiero. El caso involucraba la transferencia ilícita de fondos a través de compañías de fachada y afectó filiales extranjeras, aunque no era una tecnológica, representa una dinámica de riesgo para la región.

Estos casos muestran que la región sigue bajo escrutinio de reguladores internacionales y que la integración global de firmas tecnológicas y multinacionales no las exime de riesgos de fraude o malversación en sus sucursales o filiales. El caso de Fincaraíz se suma así a una tendencia regional que obliga a las multinacionales a fortalecer controles internos y programas de cumplimiento corporativo.

Temas Relacionados

FincaraízViviendasApartamentosCasasColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el verde va a los penales en Brasil

El cuadro antioqueño empató 0-0 ante los brasileños en Medellín y ahora se juega la temporada en el mítico estadio de Morumbí, en la ciudad paulista

EN VIVO São Paulo vs.

Este será el rival de Once Caldas en los cuartos de final en la Copa Sudamericana: viajará a Ecuador

El equipo de Hernán Darío Herrera es el único colombiano que sigue vivo en el certamen internacional, en la que llega a esta instancia de un torneo de Conmebol por primera vez desde 2004

Este será el rival de

Los números sorteados del Chontico Noche de hoy

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Los números sorteados del Chontico

Estas son las regiones más chocolateras en Colombia: destinos ideales para los turistas amantes de este manjar

El auge del cacao colombiano va más allá de la cantidad producida; reside también en la riqueza de sus tradiciones y la creatividad en la forma de integrarlo en la vida cotidiana

Estas son las regiones más

Mauricio Figueroa logró su pensión a los 75 años, tras 13 años de espera

El actor colombiano, recordado por su reciente participación en ‘La casa de los famosos’, accedió finalmente a su pensión tras más de una década de haber cumplido la edad legal

Mauricio Figueroa logró su pensión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan masacre en una finca

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Figueroa logró su pensión

Mauricio Figueroa logró su pensión a los 75 años, tras 13 años de espera

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify Colombia

Hernán Orjuela publicó impactante mensaje en sus redes sociales: “El diablo anda alrededor buscando a quien devorar”

Alien: Earth encabeza las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Festival Salsa al Parque 2025 cambia de fecha y se celebrará en octubre en el Parque Simón Bolívar

Deportes

Atlético Nacional le dijo adiós

Atlético Nacional le dijo adiós a la Copa Libertadores: São Paulo lo eliminó en los penales por 4-3

Este será el rival de Once Caldas en los cuartos de final en la Copa Sudamericana: viajará a Ecuador

Con un estelar Kevin Serna, Fluminense se impuso 2-0 al América en el Maracaná por la Copa Sudamericana

América de Cali dio a conocer los precios de boletería para el clásico con Atlético Nacional en el Pascual Guerrero

América podría perder a una de sus figuras tras duelo por Sudamericana: habrían enviado emisarios a verlo en el Maracaná