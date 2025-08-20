EPM detuvo central termoeléctrica por falta de gas, advierten impacto en precios de la energía eléctrica

EPM retira temporalmente la operación de Termosierra por falta de gas, un hecho inédito en 25 años - crédito EPM

Empresas Públicas de Medellín (EPM) retiró del sistema la Central Termoeléctrica La Sierra (Termosierra) debido a la imposibilidad de adquirir suficiente gas natural para su operación, una situación inédita que evidencia la gravedad de la escasez de este combustible en Colombia.

Según reportó El Tiempo, por primera vez en 25 años la compañía debió notificarle a XM que no podía generar energía eléctrica con gas natural, lo que representa un hecho sin precedentes en la historia reciente del sector energético nacional.

La empresa no logró conseguir los 35 Gbtud necesarios para operar la planta durante cuatro días, según informó Ever Maya, subgerente de Mercado de Energía Mayorista de Generación de Energía en EPM al medio citado.

“Esto tiene consecuencias para el sector eléctrico y es importante solucionarlo a futuro”, indicó el directivo en declaraciones a El Tiempo.

La falta de este insumo no solo afectó a la empresa antioqueña. La escasez de gas natural está obligando a varios actores industriales y energéticos a modificar sus procesos o asumir sobrecostos, en un escenario que anticipa tensiones para la matriz energética del país en el corto y mediano plazo.

Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la producción nacional de gas natural alcanzó en junio 793 millones de pies cúbicos diarios (mpcd), el nivel más bajo desde 2014 y 18,5 por ciento menor que en junio de 2024.

El país ha recurrido a la importación para paliar la situación: en junio, el volumen importado subió 6,5 por ciento al llegar a 187,5 mpcd respecto al mes anterior. Estas cifras subrayan una dinámica delicada justo cuando el sector enfrenta presiones por cambios regulatorios y por desafíos en la transición energética.